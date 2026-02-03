KHO ei antanut valituslupaa sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan voittoverolakia koskevassa asiassa

Asiassa oli kysymys ns. voittoverolaista (laki sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisista voittoveroista) ja sen korkeisiin energiahintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EU) 2022/1854 mukaisuudesta. Koska valituslupaa ei myönnetty, korkein hallinto-oikeus ei antanut asiaratkaisua valitukseen. Näin ollen Helsingin hallinto-oikeuden päätös 9.6.2025 nro 3821 jäi lainvoimaiseksi.

Voittoverolaki oli väliaikainen laki, jolla oli pantu kansallisesti täytäntöön edellä mainittu EU-asetus. Hallinto-oikeus oli valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että voittoverolain sähköalan voittoveroa koskevat säännökset eivät olleet yhteensopivia asetuksen kanssa muun ohella veron määrää ja laskentatapaa sekä soveltamisaikaa koskevilta osin ja ettei ennakkoratkaisun hakijana olleelta yhtiöltä voitu kantaa voittoverolain mukaisesti laskettua veroa ainakaan asetuksen voimassa olon ajalta.

Helsingin HAO 9.6.2025 T 3821