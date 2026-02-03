KHO ei antanut valituslupaa sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan voittoverolakia koskevassa asiassa
3.2.2026 15:16:37 EET | Korkein hallinto-oikeus | Tiedote
Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituslupahakemuksen ennakkoratkaisua koskevassa asiassa.
Asiassa oli kysymys ns. voittoverolaista (laki sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisista voittoveroista) ja sen korkeisiin energiahintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EU) 2022/1854 mukaisuudesta. Koska valituslupaa ei myönnetty, korkein hallinto-oikeus ei antanut asiaratkaisua valitukseen. Näin ollen Helsingin hallinto-oikeuden päätös 9.6.2025 nro 3821 jäi lainvoimaiseksi.
Voittoverolaki oli väliaikainen laki, jolla oli pantu kansallisesti täytäntöön edellä mainittu EU-asetus. Hallinto-oikeus oli valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että voittoverolain sähköalan voittoveroa koskevat säännökset eivät olleet yhteensopivia asetuksen kanssa muun ohella veron määrää ja laskentatapaa sekä soveltamisaikaa koskevilta osin ja ettei ennakkoratkaisun hakijana olleelta yhtiöltä voitu kantaa voittoverolain mukaisesti laskettua veroa ainakaan asetuksen voimassa olon ajalta.
Yhteyshenkilöt
Jaana Lappalainenviestintäpäällikkö / kommunikationschefkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 259etunimi.m.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi
