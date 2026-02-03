KHO:n vuosi 2025 tilastojen valossa: asioiden haltuunotto on tehostunut ja käsittelyaika lyhentynyt
4.2.2026 11:26:18 EET | Korkein hallinto-oikeus | Tiedote
Viime vuonna korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui 3 853 muutoksenhakuasiaa (3318 vuonna 2024). Suurimmat asiaryhmät olivat ulkomaalaisasiat, sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat ja veroasiat. Korkein hallinto-oikeus ratkaisi viime vuonna 3 512 asiaa (3744 asiaa vuonna 2024). Vireillä oli vuoden 2025 lopussa 1 744 asiaa (vuoden 2024 lopussa 1 400).
Vireille tulevien asioiden haltuunottoa on tehostettu merkittävästi ja käsittelyaikaa on saatu lyhennettyä erityisesti niissä asioissa, joissa valituslupaa ei myönnetä. Vuonna 2025 kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika lyheni 5,5 kuukauteen edellisvuoden 6 kuukaudesta.
KHO on valituslupatuomioistuin
Suurin osa käsiteltävistä asioista edellyttää valitusluvan pyytämistä korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Viime vuonna valituslupa myönnettiin seitsemässä prosentissa valituslupaa edellyttävistä asioista.
Oikeuskäytäntöä ohjaavia ennakkopäätöksiä annettiin 88. Yksittäisistä asioista eniten ennakkopäätöksiä annettiin veroasioissa, 27 kappaletta.
Korkein hallinto-oikeus teki Euroopan unionin tuomioistuimelle viime vuonna kaksi ennakkoratkaisupyyntöä, joista toinen koski arvonlisäveroa ja toinen julkisia hankintoja. Unionin tuomioistuimessa oli vireillä viime vuoden lopussa kaikkiaan kolme korkeimman hallinto-oikeuden tekemää ennakkoratkaisupyyntöä.
Viime vuonna järjestettiin kaksi katselmusta, joista toinen Laakasalon leirintäalueella Lopella ja toinen Terrafamen kaivoksella Sotkamossa. Suullisia käsittelyjä järjestettiin yksi.
Lainvalmistelua koskevia lausuntoja annettiin pyynnöstä ministeriöille 17.
Yhteyshenkilöt
Jaana Lappalainenviestintäpäällikkö / kommunikationschefkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 259etunimi.m.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Korkein hallinto-oikeus
HFD beviljade inte besvärstillstånd i ett ärende som gällde lagen om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen3.2.2026 15:16:37 EET | Pressmeddelande
Högsta förvaltningsdomstolen har idag avslagit den ansökan om besvärstillstånd som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt gjort i ett ärende som gällde ett förhandsavgörande.
KHO ei antanut valituslupaa sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan voittoverolakia koskevassa asiassa3.2.2026 15:16:37 EET | Tiedote
Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituslupahakemuksen ennakkoratkaisua koskevassa asiassa.
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee arvonlisäverotusta3.2.2026 09:19:41 EET | Päätös
K Oy oli keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, joka toteutti pysäköintilaitoksen. Pysäköintilaitos oli normaalioloissa pysäköintitoiminnan käytössä. Poikkeusaikoina pysäköintilaitoksen oli tarkoitus toimia alueellisena yhteisväestönsuojana. Alueen kiinteistönomistajat tulivat asemakaavan niille asettamien velvoitteiden täyttämiseksi hankkimaan K Oy:ltä väestönsuojapaikkaoikeuksia (VSS-oikeus), joilla tarkoitettiin oikeutta väestönsuojapaikan osoittamiseen rakennushankkeen asemakaavamääräysten ja rakennuslupaehtojen täyttämiseksi. Sopimusluonnoksen mukaan VSS-oikeus oikeutti väestönsuojatilojen käyttöön ainoastaan poikkeusoloissa. Pysäköintilaitokseen tuli yhteensä 4 100 VSS-oikeutta. Alueen kiinteistönomistajat suorittivat K Oy:lle jokaisesta VSS-oikeudesta kertaluonteisen korvauksen. Lisäksi K Oy veloitti neljännesvuosittain VSS-oikeuksia hankkineilta kiinteistönomistajilta korvauksen väestönsuojalaitteiden ylläpidosta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että VSS-oikeuden luovuttamisessa ja
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ampuma-aseasiaa29.1.2026 09:23:25 EET | Päätös
A oli kuljettanut henkilöautoa yöaikaan yleisellä tiellä nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ollut ajon jälkeen 1,48 promillea. Poliisipartio oli pysäyttänyt A:n ajon sen jälkeen, kun kansalainen oli tehnyt hätäkeskukselle ilmoituksen hänen autonsa seilaavasta ajosta ja vaihtelevasta ajonopeudesta. A oli käräjäoikeudessa tuomittu törkeästä rattijuopumuksesta 40 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja 30 päiväsakon suuruiseen oheisrangaistukseen. Tuomio oli lainvoimainen. Poliisilaitos oli peruuttanut A:n ampuma-aseiden hallussapitoluvat ampuma-aselain 67 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella. Ampuma-aselain 67 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella ampuma-aselupa on peruutettava, jos luvan saaneen henkilön tekemä rikos osoittaa hänet sopimattomaksi hankkimaan tai pitämään hallussa ampuma-aseita. Tämän vuoksi A:n sopivuutta pitämään hallussa ampuma-aselaissa tarkoitettuja aseita oli arvioitava hänen tekemänsä rikoksen perusteella. Törkeää rattijuopumusta
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ympäristönsuojelua27.1.2026 09:39:44 EET | Päätös
Yhtiö A harjoitti ympäristöluvan nojalla kiviaineksen louhintaa ja murskausta luvassa tarkemmin määritellyllä alueella. Yhtiö oli sittemmin tehnyt ympäristönsuojelulaissa tarkoitetun ilmoituksen tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta louhintatyöstä samalla kiinteistöllä sijaitsevalla muulla alueella. Ilmoituksen mukaan louhintatyö liittyi toimenpidelupaa edellyttävään maarakennustoimintaan eli varastointikentän rakentamiseen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli hyväksynyt ilmoituksen päätöksestä tarkemmin ilmenevin määräyksin. Louhintaa edellyttävään varastointikentän rakentamiseen oli myönnetty voimassa olleen maankäyttö- ja rakennuslain nojalla toimenpidelupa sen jälkeen, kun ympäristönsuojeluviranomainen oli hyväksynyt yhtiön ympäristönsuojelulain nojalla tekemän ilmoituksen. Asiassa oli ratkaistavana, oliko ilmoituksessa tarkoitetun kivenlouhinnan katsottava liittyvän samalla kiinteistöllä harjoitettavaan ympäristöluvanvaraiseen louhintatoimintaan siten, että ilmoituksessa
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme