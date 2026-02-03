Kutsu 12.2.: Missä ovat maailmanpolitiikan uudet polttopisteet?

Kansainvälisen politiikan nopeat käänteet ovat tuoneet esimerkiksi Grönlannin ja sen mukana Pohjoismaat maailmanpolitiikan keskiöön. Yhdysvaltojen naapuri Kanada hakee uusia liittolaisia, ja Lähi-idässä huomio on siirtynyt Iraniin.

Missä Kiinan katse on nyt, ja miltä maailma näyttää suurvaltojen paineessa olevien alueiden näkökulmasta? Miksi juuri nämä alueet ovat nyt maailmanpolitiikan polttopisteessä, ja mitä niiden taustasta kannattaa tietää?

Rosa Kettumäen haastateltavina Helsingin yliopiston Tiedekulmassa ovat seuraavat Helsingin yliopiston tutkijat:



Tapahtumaan voi osallistua torstaina 12.2. klo 17–18.30 Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4, Helsinki) tai livestriimin välityksellä Tiedekulman sivuilla. Keskustelusta julkaistaan jälkikäteen tallenteet Tiedekulman Youtube-kanavalla ja Tiedekulma Podcastissa, joka löytyy yleisimmistä podcast-palveluista.

Tapahtuman tuottavat Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta ja Tiedekulma.