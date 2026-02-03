Kutsu 12.2.: Missä ovat maailmanpolitiikan uudet polttopisteet?

Helsingin yliopisto

Kansainvälisen politiikan mannerlaatat ovat nopeassa liikkeessä. Miltä maailma näyttää suurvaltojen paineessa olevien alueiden näkökulmasta? Tervetuloa kuuntelemaan tutkijoiden taustoituksia Helsingin yliopiston Tiedekulmaan.

Sami Tuoriniemi

Kansainvälisen politiikan nopeat käänteet ovat tuoneet esimerkiksi Grönlannin ja sen mukana Pohjoismaat maailmanpolitiikan keskiöön. Yhdysvaltojen naapuri Kanada hakee uusia liittolaisia, ja Lähi-idässä huomio on siirtynyt Iraniin. 

Missä Kiinan katse on nyt, ja miltä maailma näyttää suurvaltojen paineessa olevien alueiden näkökulmasta? Miksi juuri nämä alueet ovat nyt maailmanpolitiikan polttopisteessä, ja mitä niiden taustasta kannattaa tietää?

Rosa Kettumäen haastateltavina Helsingin yliopiston Tiedekulmassa ovat seuraavat Helsingin yliopiston tutkijat:

  • Latinalainen Amerikka: alue- ja kulttuurintutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta
  • Lähi-itä: Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola
  • Pohjoismaat ja Grönlanti: Pohjoismaiden tutkimuksen professori Peter Stadius
  • Aasia: Aasian tutkimuksen vanhempi yliopistonlehtori Tiina Airaksinen
  • Pohjois-Amerikka: Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku

 
Tapahtumaan voi osallistua torstaina 12.2. klo 17–18.30 Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4, Helsinki) tai livestriimin välityksellä Tiedekulman sivuilla. Keskustelusta julkaistaan jälkikäteen tallenteet Tiedekulman Youtube-kanavalla ja Tiedekulma Podcastissa, joka löytyy yleisimmistä podcast-palveluista.

Tapahtuman tuottavat Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta ja Tiedekulma.

Yhteyshenkilöt

Toni Rönni
Tiedekulman vastaava tuottaja
Puh: 0294121740
toni.ronni@helsinki.fi

