Kokoomuksen Kauma: SDP:n talouspuhe kärsii vakavasta uskottavuusvajeesta – vaativat päätöksiä, joita ovat koko kauden vastustaneet

– SDP puhuu nyt vastuullisuudesta, mutta tämän vaalikauden aikana puolue ei ole osoittanut minkäänlaista sitoutumista julkisen talouden tasapainottamiseen. SDP on vastustanut käytännössä kaikkia konkreettisia sopeutustoimia ja rakenteellisia uudistuksia, joita tilanteen korjaaminen edellyttää, Kauma sanoo.



Razmyar syyttää hallitusta miljardiluokan lisäsopeutusten tarpeesta ja esittää ratkaisuksi yhteisöveron alentamisen perumista. Kauman mukaan tämä paljastaa SDP:n talouspolitiikan epäuskottavuuden.



– Yhteisöveron alentaminen tulee voimaan vasta ensi vuoden alussa. Se ei näy vielä mitenkään julkisen talouden tilinpidossa eikä voi selittää nykyistä taloustilannetta. Silti SDP käyttää sitä syntipukkina. Meillä ei ole kovin montaa verolajia, joissa Suomi olisi kansainvälisesti kilpailukykyinen, mutta yhteisöveron laskun myötä olemme, Kauma sanoo.



Kauma muistuttaa, että Orpon hallitus on tehnyt nimenomaan niitä päätöksiä, joihin SDP ei ollut valmis hallitusvastuussa eikä oppositiossa.



– Hallitus on sopeuttanut, uudistanut ja tarttunut rakenteellisiin ongelmiin, jotta velkaantuminen saadaan hallintaan ja EU:n vaatimuksiin vastataan. SDP on vastustanut näitä toimia yksi toisensa jälkeen, mutta on nyt huolissaan alijäämämenettelystä. Tämä ristiriita on täysin itse aiheutettu ja pidän todella absurdina tätä SDP:n yhtäkkistä velkapaniikkia, Kauma sanoo



Kauman mukaan SDP:n äkillinen huoli vastuullisesta talouspolitiikasta herättää perustellun kysymyksen puolueen todellisista motiiveista.



– On aiheellista kysyä, miksi SDP puhuu vastuullisuudesta vasta nyt. Pelkääkö puolue sitä, että sen tähän asti antamat katteettomat lupaukset on jonain päivänä lunastettava? Kun hallitusvastuu lähestyy, puhe alkaa muuttua, mutta teot puuttuvat edelleen, Kauma sanoo.



– Suomi tarvitsee johdonmukaista, ennakoitavaa ja kasvua tukevaa talouspolitiikkaa. Ei tällaista poukkoilua, jossa vastustetaan ja vaaditaan samanaikaisesti samoja asioita, Kauma sanoo.