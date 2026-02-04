Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Leuvannevan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-selostuksesta
4.2.2026 14:31:28 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristönvaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Uusiutuva Energia Leuvanneva Oy:n tuuli- ja aurinkovoimahankkeesta ja sen sähkönsiirrosta. Hankealue sijoittuu Siikalatvan ja Siikajoen kuntiin ja on laajuudeltaan noin 60 km². Alueelle suunnitellaan enintään 41 tuulivoimalaa ja 120–600 hehtaarin aurinkovoima-aluetta.
Perusteltu päätelmä on hankkeessa yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.
YVA-menettelyssä tarkasteltiin tuulivoimaloiden osalta kolmea vaihtoehtoa: VE1 (41 voimalaa), VE2 (35 voimalaa) ja VE3 (32 voimalaa). Voimalat ovat yksikköteholtaan 6–10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 310 metriä. Aurinkovoimaa suunnitellaan 120–600 hehtaarin alueelle. Sähköverkkoon liittyminen toteutetaan 400+110 kilovoltin voimajohdolla, joka rakennetaan joko Raahen Lumijärven (SVE1) tai Haapaveden Pihtinevan (SVE2A ja SVE2B) sähköasemalle. Sähkönsiirtoreitin pituus on eri vaihtoehdoissa 25–33 km.
Leuvannevan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen keskeisimmät vaikutukset
Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset. Kuulemisen sekä yhteysviranomaisen oman tarkastelun yhteydessä on kuitenkin noussut esille epävarmuustekijöitä ja tietopuutteita, joita on syytä täydentää ja ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa.
Yhteysviranomainen nostaa hankkeen merkittävimmiksi vaikutuksiksi luontovaikutukset (erityisesti linnusto, suurpedot, metsäpeura, ekologiset yhteydet ja Natura 2000 -suojelualue), maisemavaikutukset, vaikutukset ihmisten elinoloihin (melu, välke ja asumisviihtyisyys) sekä vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. Rakentamisen aikaisen liikenteen kasvusta aiheutuvat vaikutukset ovat merkittäviä. Yhteisvaikutukset ovat hyvin keskeisiä, joskin niihin liittyy epävarmuutta, koska läheiset tuulivoimahankkeet ovat vielä suunnitteluvaiheessa. Pintavesiin kohdistuvat jo ennestään merkittävät paineet korostavat tarvetta huomioida vesienhoidon tavoitteet jatkosuunnittelussa.
Yhteysviranomainen katsoo tuuli- ja aurinkovoimapuiston hankevaihtoehdon VE3 aiheuttavan kokonaisuutena vähiten merkittäviä ympäristövaikutuksia. Vaihtoehdoista VE1 ja VE2 aiheutuvia merkittäviä vaikutuksia suurelle petolinnulle ei arvioinnin epävarmuuksien vuoksi voida sulkea pois. Sähkönsiirron osalta yhteysviranomainen toteaa vaihtoehto SVE1:n ympäristövaikutukset kokonaisuutena vähäisimmiksi. Vaihtoehto SVE2A on vaikutuksiltaan selvästi kielteisin, koska sen osalta Natura-arviointi ei anna edellytyksiä merkittävien heikentävien vaikutusten poissulkemiseen. Natura-arviointia on täydennettävä sähkönsiirron linnustovaikutusten osalta. Arviointia on täydennettävä myös tuuli- ja aurinkovoima-alueen osalta koskien salassa pidettävää lajia.
Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan, kooste annetuista lausunnoista sekä muut YVA-menettelyyn liittyvät asiakirjat ovat luettavissa verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/leuvannevantuulivoimaYVA.
Ympäristöasiantuntija Ari Nikula, Lupa- ja valvontavirasto, puh. 0295 254 053, ari.nikula@lvv.fi
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026.
