Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Meri-Rastilan monitoimitalon hankesuunnitelman

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Meri-Rastilan monitoimitalon perusparannuksen ja laajennuksen. Hankkeessa toteutetaan Merilahden peruskoulun Jaluspolun toimipisteen ja nuorisotalon perusparannus sekä päiväkodin, liikuntahallin, leikkipuiston, kotihoidon taukotilojen ja yhteisötalon sisältävä laajennus.

Hanke toteutetaan arkkitehtuurikilpailun voittaneen ”Käsi kädessä” -ehdotuksen mukaan. Ehdotus säästää merkittävän osan olemassa olevasta rakennuskannasta ja tuo samalla selkeän uuden kerroksen uutta arkkitehtuuria.

Rakennus- ja purkutöiden on tarkoitus alkaa limittäin vuonna 2027. Kokonaisuuden on tarkoitus valmistua vuonna 2029. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 45,6 miljoonaa euroa.

Kaavamuutos Kruunuhaan Maurinkadulle

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kruununhaan Maurinkatu 1b:n ja 3a:n asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa uutta asuinrakentamista Maurinkadun varteen ja korttelin sisäpihalle. Ratkaisu on tehty, koska nykyinen käyttö korttelissa sijaitsevissa arvorakennuksissa on päättynyt ja valtio luopuu tontin omistuksesta.

Korttelia on tarkoitus täydentää kahdella uudella asuinrakennuksella ja kunnostaa olemassa oleva arvokas sisäpiha. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, että uusi asuntorakentaminen sovitetaan osaksi historiallisesti kerrostunutta arvoympäristöä.

Kyselytunnilla esillä katujen talvihoito ja palvelutalojen turvallisuus

Valtuuston kyselytunnille oli valittu kolme kysymystä. Valtuutettu Petri Suhonen (kok.) kysyi katujen talviolosuhteista: mihin konkreettisiin toimiin kävelyn talviolosuhteiden parantamisessa on jo ryhdytty, ja miten kaupunki varmistaa, että tehdyt linjaukset näkyvät käytännössä katujen turvallisuutena ja sujuvuutena talvikaudella. Kysymykseen vastasi kaupunkiympäristön apulaispormestari Johanna Laisaari (sd.).

Valtuutettu Antti Vuorela (sd.) kysyi, miten Helsingissä on varmistettu vanhusten turvallinen ja asianmukainen hoito. Myös valtuutettu Silja Borgarsdottír Sandelinin (r.) kysymys koski palvelutalojen turvallisuutta Helsingissä: hän kysyi, mitä konkreettisia toimenpiteitä Helsingin kaupunki tekee varmistaakseen, että kaupungin hoivakotien turvallisuus on riittävä ja onko kaupunki nähnyt tarvetta tiukentaa näitä toimenpiteitä Espoon tapahtumien valossa. Kysymyksiin vastasi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan apulaispormestari Maarit Vierunen (kok.).

Kaupunginvaltuusto käsitteli lisäksi Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloitetta toimista työttömyyskriisiin vastaamiseksi ja työllisyyden vahvistamiseksi.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.

Maisa Hopeakunnas

Viestintäasiantuntija

Helsingin kaupunginkanslia

P. 040 509 64 10

maisa.hopeakunnas@hel.fi