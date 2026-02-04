KHO:n ennakkopäätös, joka koskee arvonlisäveroa

Korkein hallinto-oikeus

Korkein hallinto-oikeus katsoi, pyydettyään asiassa unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun, että A Oy:n harjoittamaa factoring-toimintaa oli pidettävä yhtiön vaatimalla tavalla kokonaisuudessaan arvonlisäverollisena saamisten perimistä koskevana palveluna. A Oy:n laskurahoitus- ja kauppamuotoisesta factoringista veloittama rahoituskomissio, limiittimaksu, palkkio nopeasta maksusta, luottoluokitusmaksu ja perustamismaksu olivat kokonaan vastiketta arvonlisäverollisesta saatavien perimistä koskevasta palvelusta.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2026:8

