Veronika Honkasalo: Kesästä tulossa selviytymistaistelu monille opiskelijoille

6.2.2026 10:13:02 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Opiskelijoita uhkaa pudota turvaverkkojen ulkopuolelle tulevana kesänä toimeentulotukeen tehtyjen leikkausten ja rajausten vuoksi. Kirjallisessa kysymyksessään hallitukselle Veronika Honkasalo kysyy, miksi opiskelijaa rangaistaan opiskelusta.

kansanedustaja Veronika Honkasalo
Kuva: Antti Yrjönen

Hallituksen tekemät leikkaukset ja rajaukset toimeentulotukeen voivat ajaa osan opiskelijoista kohtuuttomaan tilanteeseen ja pakottaa heidät jopa luopumaan opiskelupaikastaan. Opiskelijoita uhkaa pudota perustoimeentulotuen alimmalle mahdolliselle tasolle tai vaihtoehtoisesti keskeyttämään opintonsa saadakseen viimesijaista sosiaaliturvaa.

– Tuleva kesä pelottaa monia opiskelijoita, ja syystä. Miksi hallitus pakottaa opiskelijat valitsemaan ruoan ja oman tulevaisuutensa välillä? Kesätöitä ei riitä kaikille, ja toimeentulotuki saattaa olla ainoa tapa kattaa kesän välttämättömät menot, Honkasalo sanoo.

Nykytilanteessa päätoiminen opiskelija ei useinkaan ole oikeutettu työttömyysturvaan, ja kesäopintotukea ei välttämättä voi nostaa, jos tukikuukaudet ovat esimerkiksi loppuneet. Silti toimeentulotuen saaminen voidaan sitoa ensisijaisten etuuksien hakemiseen, joihin opiskelijalla ei tosiasiassa ole oikeutta. Tämä voi johtaa tuen leikkaamiseen tasolle, joka ei riitä perustarpeisiin.

– Hallitus on rakentanut opiskelijoille byrokratialoukun, jossa opintopaikasta kiinni pitäminen voi tarkoittaa putoamista todellisuudessa toimeentulon ulkopuolelle. Haluaisin nähdä miten Orpo tai Purra selviäisi kesäkuukaudet perusosan puolikkaalla, eli 300 eurolla kuukaudessa, Honkasalo sanoo.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän ehdottaa, että kotiopetuksen tiukempaa sääntelyä ja valvontaa tai kokonaan kieltämistä olisi selvitettävä. Suomessa ei ole koulupakkoa, vaan oppivelvollisuus. Kotiopetuksessa olevien määrä on vielä melko pieni, mutta se on viime vuosina ollut kasvussa. Viime syksynä kotiopetuksessa oli noin 950 lasta.

