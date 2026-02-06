Veronika Honkasalo: Kesästä tulossa selviytymistaistelu monille opiskelijoille

Hallituksen tekemät leikkaukset ja rajaukset toimeentulotukeen voivat ajaa osan opiskelijoista kohtuuttomaan tilanteeseen ja pakottaa heidät jopa luopumaan opiskelupaikastaan. Opiskelijoita uhkaa pudota perustoimeentulotuen alimmalle mahdolliselle tasolle tai vaihtoehtoisesti keskeyttämään opintonsa saadakseen viimesijaista sosiaaliturvaa.

– Tuleva kesä pelottaa monia opiskelijoita, ja syystä. Miksi hallitus pakottaa opiskelijat valitsemaan ruoan ja oman tulevaisuutensa välillä? Kesätöitä ei riitä kaikille, ja toimeentulotuki saattaa olla ainoa tapa kattaa kesän välttämättömät menot, Honkasalo sanoo.

Nykytilanteessa päätoiminen opiskelija ei useinkaan ole oikeutettu työttömyysturvaan, ja kesäopintotukea ei välttämättä voi nostaa, jos tukikuukaudet ovat esimerkiksi loppuneet. Silti toimeentulotuen saaminen voidaan sitoa ensisijaisten etuuksien hakemiseen, joihin opiskelijalla ei tosiasiassa ole oikeutta. Tämä voi johtaa tuen leikkaamiseen tasolle, joka ei riitä perustarpeisiin.

– Hallitus on rakentanut opiskelijoille byrokratialoukun, jossa opintopaikasta kiinni pitäminen voi tarkoittaa putoamista todellisuudessa toimeentulon ulkopuolelle. Haluaisin nähdä miten Orpo tai Purra selviäisi kesäkuukaudet perusosan puolikkaalla, eli 300 eurolla kuukaudessa, Honkasalo sanoo.