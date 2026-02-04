Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tulos kääntyi ylijäämäiseksi – talouden sopeutus jatkuu suunnitelmallisesti
6.2.2026 16:06:49 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) vuoden 2025 tilinpäätös osoittaa merkittävää edistystä talouden tasapainottamisessa. Tulos kääntyi ylijäämäiseksi ensimmäistä kertaa, kun ylijäämää kertyi 8,3 miljoonaa euroa.
Kaikki palvelualueet ylijäämäisiksi
Myönteinen kehitys näkyy läpi organisaation: kaikki hyvinvointialueen palvelualueet saavuttivat ylijäämäisen tuloksen. Oman toiminnan kulut pienenivät 2,9 prosenttia vuodesta 2024, ja kokonaisuutena toimintakulujen muutos oli -1,7 prosenttia. Haastavassa taloustilanteessa tätä voidaan pitää hyvänä tuloksena.
Myös erikoissairaanhoidossa onnistuttiin kustannusten hillinnässä. HUS pystyi sopeuttamaan menojaan niin, että vuoden 2024 alijäämävaraus (4 miljoonaa euroa) kyettiin purkamaan. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat vain noin miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Lisäksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toteuma jäi lähes 1,5 miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi.
-Myönteisen tuloksen taustalla on aktiivinen kehittämistyö, jota jatketaan määrätietoisesti myös tulevina vuosina. Pitkäjänteistä työtä on tehty kaikissa yksiköissä ja kaikki ammattiryhmät ovat osallistuneet sopeuttamiseen. Hyvästä toiminta- ja taloustuloksesta vuonna 2025 iso kiitos kuuluu koko henkilöstölle, kiittää hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio.
Tuottavuustoimet tuottavat tulosta
Keusote on toteuttanut määrätietoisesti tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman mukaisia toimenpiteitä. Talouden tasapainottaminen on edellyttänyt vaikeita päätöksiä, mukaan lukien henkilöstövähennyksiä yhteistoimintaneuvottelujen kautta.
Toimenpiteiden vaikutukset näkyvät nyt selvästi talouden tunnusluvuissa. Henkilöstön ostopalvelumenot ovat vähentyneet 10 miljoonaa euroa, joista merkittävin on lääkärien ostopalveluiden osuus 6,5 miljoonaa euroa.
Matka tasapainoon jatkuu
Vaikka vuoden 2025 tulos on ylijäämäinen, hyvinvointialueen talous ei ole vielä kestävällä pohjalla. Katettavana on edelleen 125 miljoonaa euroa kertynyttä alijäämää. Taloussuunnitelman mukaan alijäämä katetaan suunnitelmallisesti vuoden 2029 loppuun mennessä. Hyvinvointialue päivittää parhaillaan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteitä osana lainanottovaltuusneuvotteluja.
Keusoten palveluihin on toistaiseksi päässyt keskimäärin nopeammin kuin hoitotakuu edellyttää. Talouden sopeuttamistoimet vaikuttavat kuitenkin väistämättä palvelutasoon. Kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsy voi hidastua, yksittäisten palvelupisteiden lomakausisulut voivat pidentyä ja asukkaita ohjataan tarvittaessa käyttämään muita avoinna olevia palveluita.
Keusote toteuttaa kuitenkin kaikki lakisääteiset palvelut ja noudattaa voimassa olevia hoitoon ja palveluun pääsyn enimmäismääräaikoja.
