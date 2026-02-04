Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tulos kääntyi ylijäämäiseksi – talouden sopeutus jatkuu suunnitelmallisesti

Olemme täällä, jotta sinä voit hyvin – Keusoten strategia 2026–2030 ohjaa palvelujen kehittämistä ja talouden tasapainottamista 29.1.2026 11:50:26 EET | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluevaltuusto on hyväksynyt uuden hyvinvointialue- ja palvelustrategian vuosille 2026–2030. Strategia ohjaa Keusoten toimintaa tulevina vuosina ja kokoaa yhteisen suunnan palvelujen kehittämiselle, henkilöstön hyvinvoinnille sekä taloudelliselle kestävyydelle. Strategia on rakennettu yhdessä asukkaiden, henkilöstön ja kumppaneiden kanssa.