Ensimmäinen työpäivä ei unohdu – R-kioski tarjoaa nuorille ensiaskeleen työelämään kesällä 2026

R-kioski hakee uutta kasvua laajentamalla yhteistyötä Woltin kanssa 4.11.2025 08:47:49 EET | Tiedote

Suomessa tilataan yhä useammin suosikkivälipalat ja energiajuomat suoraan kotiovelle, myös R-kioskilta. Verkkokaupan ja ruoan pikatoimitusten suosio kasvaa vauhdilla, ja R-kioski haluaa olla siellä, missä asiakkaatkin ovat. Siksi yritys panostaa digitaalisen myynnin kasvuun ja syventää yhteistyötään Woltin kanssa. Lokakuussa Wolt-kioskien määrä kasvoi merkittävästi, kun 65 uutta R-kioskia liittyi palveluun. Nyt R-kioski löytyy Woltista jo 135 toimipisteen voimin 49 eri paikkakunnalta.