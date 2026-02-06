Aino-Kaisa Pekonen: Lastensuojelutaustaisilta nuorilta leikkaaminen on törkeyden huippu
9.2.2026 12:56:01 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden toimeentulotukeen tehdyistä heikennyksistä. Toimeentulotuen kokonaisuudistuksen myötä Kela on kiristänyt merkittävästi jälkihuollon asiakkaiden toimeentulotuen saamisen ehtoja.
– Lastensuojelutaustaisilta nuorilta leikkaaminen on törkeyden huippu. Heikennykset uhkaavat vaikeuttaa nuorten itsenäistymistä ja hakeutumista opintoihin. Mitään todellisia säästöjä tällä linjauksella ei myöskään saavuteta, Pekonen sanoo.
Pekonen on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen yhdessä muiden vasemmistoliiton kansanedustajien kanssa. Hallitukselta kysytään onko toimeentulotuen kokonaisuudistuksen tarkoitus ollut kiristää jälkihuollon asiakkaiden toimeentulotuen saamisen ehtoja vai onko hallitus valmis korjaamaan tilannetta.
– Julkisuudessa ministeri Grahn-Laasonen on vedonnut hyvinvointialueiden vastuuseen, mutta siellä ei päätetä Kelan etuuksista. Haluamme sosiaaliturvaministeriltä selvän vastauksen siihen, tullaanko tilanteeseen puuttumaan, Pekonen sanoo.
Aino-Kaisa Pekonenkansanedustaja, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 0119aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi
