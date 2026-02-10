Rinki-ekopiste avautuu Tahkolla
10.2.2026 14:25:15 EET | Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy | Tiedote
Tahkolla avautuu uusi Rinki-ekopiste palvelemaan alueen kierrättäjiä.
Nilsiän Tahkolla, osoitteessa Keitaankatu 14, avautuu uusi Rinki-ekopiste keskiviikkona 11.2.2026. Rinki kiittää Kuopion kaupunkia yhteistyöstä, jonka ansiosta ekopiste saadaan palvelemaan alueen asukkaita ja lomailevia kierrättäjiä!
Mitä Rinki-ekopisteelle voi tuoda?
Kotitalouksille tarkoitetuille Rinki-ekopisteille voi tuoda maksutta kodin pakkausjätettä. Useissa Rinki-ekopisteissä kerätään myös paperia, hyväkuntoisia vaatteita ja kodin tekstiilejä. Lisäksi harrastekalastajat voivat kierrättää käytöstä poistetut muovia sisältävät kalaverkot, merrat ja katiskat 75 keräyspisteellä.
Lajitteluohjeet löytyvät osoitteesta rinkiin.fi. Ohjeet ovat myös keräyssäiliöihin kiinnitetyissä tarroissa.
Muut jätteet, esimerkiksi huonekalut ja vaarallista jätettä sisältävät pakkaukset on vietävä kunnan ohjeistamaan paikkaan.
Lajittelu kannattaa – Rinki-ekopisteeseen oikein lajiteltuna materiaali saadaan kiertoon. Kierrätys säästää energiaa ja luonnonvaroja, sillä sen ansiosta vähenee tarve käyttää täysin uutta materiaalia tuotteiden valmistamiseen. Kierrätetyistä muovipakkauksista voidaan tehdä esimerkiksi muovipusseja, kartonkipakkauksista monenlaisia hylsyjä, lasipakkauksista lasipulloja ja metallista polkupyörän runkoja.
Anna palautetta
Palaute ekopisteiden toiminnasta on tärkeää. Rinki seuraa pisteiden täyttymistä ja siisteyttä päivittäin valvonnalla ja punnituksilla.
Osoitteessa rinkiin.fi/ekopisteet on saatavilla arviot useista Rinki-ekopisteistä tyhjennys- ja siivousajoista, joihin esimerkiksi pyhäpäivät ja muut poikkeukset voivat vaikuttaa.
Jos ekopisteen keräyssäiliö on täynnä, siitä kannattaa ilmoittaa heti. Jätteitä ei saa jättää maahan. Roskaaminen vähentää kaikkien viihtyvyyttä ja sotkujen siivoaminen on kallista.
Palautetta ekopisteistä voi antaa maksutta asiakaspalveluun
- viestillä Whatsappissa numeroon 040 9402 112
- soittamalla numeroon 0800 133 888 (ark. 7–21 ja la 9–18)
- sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@rinkiin.fi
- osoitteessa rinkiin.fi/asiakaspalvelu.
Taneli LumiaroSopimusasiamiesSuomen Pakkauskierrätys RINKI OyPuh:+358456634343taneli.lumiaro@rinkiin.fi
Suomen Pakkauskierrätys Rinki on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Tuotamme tuottajayhteisöille tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille tarjoamme valtakunnallisen Rinki-ekopisteverkoston, jonne voi tuoda maksutta käytöstä poistetut pakkaukset ja kalastusvälineet kierrätettäviksi. Rinki-ekopisteitä on yhteensä 1500 kappaletta ympäri Suomen, aina Hangosta Utsjoelle asti: rinkiin.fi.
Kalastusvälineiden kierrätyspiste muuttaa Rovaniemellä10.2.2026 14:29:05 EET | Tiedote
Muovia sisältävien kalastusvälineiden kierrätys torjuu ympäristön roskaantumista ja muovin päätymistä vesistöihin. Rovaniemen Citymarketin yhteydessä sijainnut havaspyydysten Rinki-keräyspiste siirtyy Kierrätyspuisto Residuumiin.
Muutoksia Tornion Isopalon Rinki-ekopisteissä10.2.2026 14:24:16 EET | Tiedote
Tornion Isopalontien Rinki-ekopiste on suljettu. Uusi piste on avattu Opistontielle.
Rinki-ekopiste sulkeutuu Vantaan Koivukylässä10.2.2026 11:15:56 EET | Tiedote
Koivukylän Kierrätyskeskuksen yhteydessä toiminut Rinki-ekopiste suljetaan.
Rinki-ekopiste palvelee taas Rovaniemen Pöykkölässä6.2.2026 16:41:55 EET | Tiedote
Kesällä 2025 remontin tieltä väistynyt Rinki-ekopiste palvelee jälleen K-Market Pöykkölän pihapiirissä.
Rinki-ekopiste muutti Siilinjärvellä5.2.2026 10:46:04 EET | Tiedote
Siilinjärven kirkonkylän Rinki-ekopiste muutti uuden K-Supermarketin yhteyteen.
