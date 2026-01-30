Robotit käynnistyvät pian maailman pohjoisimmassa ruoan verkkokaupan keräilykeskuksessa
11.2.2026 11:38:39 EET | Osuuskauppa Arina | Tiedote
Oulun Limingantulliin avautuvan ruoan verkkokaupan keräilykeskuksen käynnistyminen tuo arkeen aivan uudenlaista sujuvuutta. Automatiikka ja robotit nopeuttavat arinalaisten tekemää ostosten keräilyä kulissien takana, minkä ansiosta ruoan verkkokaupan kasvavaa kysyntää voidaan palvella entistä paremmin. Kun luotettavat toimitukset ja kevään aikana lisääntyvät nouto- ja kotiinkuljetuspalvelut helpottavat arkea, jää asiakkaille enemmän aikaa tärkeisiin hetkiin – perheelle, harrastuksille ja omalle ajalle.
Uusi keräilykeskus vahvistaa Oulun seudun palveluja
Osuuskauppa Arina tuo merkittävän parannuksen pohjoissuomalaisten arkeen avaamalla uuden ruoan verkkokaupan keräilykeskuksen Limingantullin Prisman yhteyteen helmikuussa 2026. Keräilykeskus vastaa vahvasti kasvaneeseen ruoan verkkokaupan kysyntään. Pohjoissuomalaisten mahdollistama investointi on arvoltaan noin 10 M€.
– Limingantullin Prismakeskuksen yhteyteen avautuva ruoan verkkokaupan keräilykeskus on todella merkittävä hanke koko Oulun seudulle. Se vahvistaa alueen palvelukykyä ja vastaa siihen, että verkkokauppa kasvaa vauhdilla vuosi vuodelta. On myös hienoa, että pian avautuva keskus on maailman pohjoisin laatuaan. Tämä on konkreettinen osoitus siitä, että haluamme panostaa digitaalisiin palveluihin ja sujuvaan asiakaskokemukseen myös täällä pohjoisessa. Asiakkaille muutos näkyy hyvin arkisella tavalla: enemmän vapaita toimitusaikoja ja entistä varmempi saatavuus, toteaa Osuuskauppa Arinan toimialajohtaja Mikko Polso.
Osuuskauppa Arinan keräilykeskus vahvistaa S-ryhmän roolia Suomen suurimpana ruoan verkkokauppana. S-kaupat-palvelua kehitetään kaupparyhmässä jatkuvasti ja kasvavaan suosioon vastataan yhä vahvemmin automaatiolla ja robotiikalla. Vuoden 2024 aikana kaksi automaatioavusteista keräilykeskusta aloitti S-ryhmässä toimintansa: Pirkanmaan Osuuskaupan ohella HOK-Elanto avasi oman keräilykeskuksensa Vantaalle. Myös Turun Osuuskauppa suunnittelee keräilykeskusta toimialueelleen. Ruoan verkkokaupan suosio kasvoi viime vuonna valtakunnallisesti 28 prosenttia ja sen ennustetaan jatkavan kasvuaan.
Arkea helpottavia palveluita
Ruoan verkkokaupan suosio jatkaa vahvaa kasvuaan Oulun seudulla ja tilausmäärät kasvavat jatkuvasti. Pian avautuva keräilykeskus aloittaa tilausten toimittamisen nykyisellä tilausvolyymilla, mutta tavoitteena on kasvattaa volyymia kevään ja loppuvuoden aikana portaittain. Tämä tulee näkymään kevään edetessä asiakkaille ennen kaikkea lisääntyneinä toimitusaikoina sekä nouto- että kotiinkuljetuksien tilauksille.
– Limingantullin keräilykeskuksessa pystytään hyödyntämään loistavasti seinänaapuruutta Prisman kanssa: perusvalikoimassa olevat tuotteet kerätään robottiavusteisesti keräilykeskuksesta ja tilausta täydennetään tarvittaessa Prisman puolelta, josta keräilijät noutavat esimerkiksi ruokatorin herkut sekä päivittäiskäyttötavarapuolen tuotteita. Keräilykeskuksen valikoimasta asiakas saa siis kotiinsa laajat Prisma-valikoiman tuotteet. Automaatioavusteisuus auttaa arinalaisia keräämään asiakkaiden ostokset entistä sujuvammin ja samalla jokaisen tuotteen laadun tarkistaa edelleen meidän osaavat työntekijämme. Samoin tilausten huolellinen pakkaaminen tehdään arinalaisten toimesta. Näin yhdistyy automaation tehokkuus sekä arinalaisten osaaminen ja huolellisuus. Asiakkaille tämä tarkoittaa arjen helpottumista entistä sujuvamman ja laadukkaamman palvelun kautta, toteaa Prismajohtaja Anna Kela.
Ruoan verkkokaupan tilausten tekeminen sujuu kätevästi S-ryhmän yhteisessä S-kaupat-palvelussa, joka mahdollistaa asiakkaille helpon käyttökokemuksen ja moni onkin ottanut palvelun käyttöön pysyvästi.
– Kun asiakas tekee tilauksen palvelussa, näkee hän myös tuotteiden saatavuuden entistä tarkemmin. Jos jokin tuote on päässyt loppumaan, voi hän valita ostoskoriinsa itse toisen tuotteen tilalle. Tämä helpottaa etenkin niiden asiakkaiden arkea, joilla on jokin erikoisruokavalio ja oikean tuotteen valinta on erityisen tärkeää, Kela lisää.
Arjen sujuvuutta kotiin kuljetettuna tai itse noutamalla
Viime lokakuussa avattu noutokaista on tarjonnut monelle Limingantullin asiakkaalle jo uudenlaista sujuvuutta tilausten noutoon. Palvelussa asiakas voi ajaa suoraan noutokaistalle, jossa kamera tunnistaa auton rekisterinumeron ja ilmoittaa henkilökunnalle asiakkaan saapumisesta. Ennen noutoa asiakas saa viestin siitä, haetaanko tilaus noutokaistalta vai noutolokerikosta. Kaistalle saapuessa henkilökunta tuo ostokset suoraan autolle, sujuvoittaen palvelua entisestään.
Kevään aikana, keräilykeskuksen kapasiteetin noustessa, keskitetään kaikki Oulun seudun ruoan verkkokaupan kotiinkuljetukset Limingantulliin. Muutoksen myötä kotiinkuljetukset saadaan toimitettua entistä varmemmin. Samalla asiakkaiden tilattavissa olevat valikoimat kasvavat Linnanmaan ja Zeppelinin entisille kotiinkuljetusasiakkaille. Noutotilaukset jatkavat kuitenkin yhä toimintaansa myös Linnanmaan ja Zeppelinin Prismojen yhteydessä ja asiakkaan on helppo hakea ostokset tutuista verkkokaupan lokerikoista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko Polsotoimialajohtaja, marketkauppaPuh:+358 50 388 3430mikko.polso@sok.fi
Anna KelaPrismajohtajaPuh:+358 44 788 4879anna.kela@sok.fi
Arttu ViholainenVerkkokaupan kehityspäällikköOsuuskauppa Arina, marketkauppaPuh:050 342 9910arttu.viholainen@sok.fi
Taneli Kastikainenpäällikkö, ruoan verkkokaupan keräilykeskus OuluOsuuskauppa Arina, ruoan verkkokaupan keräilykeskus OuluPuh:+358 44 788 6445taneli.kastikainen@sok.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat tasavertaisesti yli 200 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. 3000 Arinalaista tarjoavat marketkaupan, liikennekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluita noin 180 toimipaikassa eri puolilla Pohjois-Suomea. Arinan asiakasomistajat saavat palveluja käyttämällä hyötyjä keskimäärin noin 538 euroa taloutta kohden vuodessa. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoiseen, pohjoisen ihmisten ja alueen hyväksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Arina
PRO tunnustuspalkinnot jaettiin horeca-alan ammattilaisille – Rovaniemen Amarillon Soile Kalliokoski palkittiin lehdistön palkinnolla30.1.2026 10:51:05 EET | Tiedote
Vuosittain järjestettävässä PRO-gaalassa palkittiin Suomen kovimmat ravintola- ja keittiöalan ammattilaiset. Torstaina 29.1. Finlandia-talolle kokoontui peräti 700 PRO-vierasta seuraamaan palkintojen jakoa 17 eri sarjassa. Osuuskauppa Arinan Soile Kalliokoski palkittiin lehdistön PRO-palkinnolla.
Osuuskauppa Arinan edustajiston vaalien ehdokasasettelu alkaa 29.1.202628.1.2026 07:55:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Arina on merkittävä osa pohjoissuomalaisten arkea ja myötävaikuttaa koko Pohjois-Suomen elinvoimaan palveluntarjoajana, työllistäjänä ja investoijana. Mutta mitä Arina voisi tehdä entistä paremmin helpottaakseen asiakasomistajan arkea joka päivä? Osuuskaupan tehtävää ja toimintaa tukevaan edustajistoon haetaan nyt uusia jäseniä. Vaalien ehdokasasettelu alkaa torstaina 29.1. ja jatkuu 16.2.2026 klo 16 saakka. Arinan asiakasomistajat pääsevät äänestämään omia ehdokkaitaan 30.3.-14.4.2026.
Break Sokos Hotel Rukan peruskivi muurattiin – lämminhenkinen tilaisuus juhlisti rakentamisen etenemistä27.1.2026 15:33:16 EET | Tiedote
Uuden Break Sokos Hotel Rukan rakentaminen otti perjantaina 23.1.2026 symbolisesti tärkeän askeleen eteenpäin, kun hotellin peruskivi muurattiin juhlallisessa ja lämminhenkisessä tilaisuudessa Rukalla. Tilaisuuteen osallistui lähes 40 kutsuvierasta ja yhteistyökumppania.
Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa – Oulun Solo Sokos Hotel -hanke pääsee etenemään26.1.2026 13:41:24 EET | Tiedote
Korkein hallinto-oikeus päätti tänään olla myöntämättä valituslupaa asiassa, joka koski Oulun Vänmanninsaareen suunnitellun Solo Sokos Hotelin asemakaavan muutosta. Päätöksen myötä Osuuskauppa Arinan tavoitteena on päästä aloittamaan tornihotellin rakentaminen syksyllä 2026. Arinan tavoitteena on toteuttaa vaikuttava hotellikokonaisuus, johon kuuluu 246 huonetta, ruokaravintola, kokous- ja juhlatilat, saunamaailma sekä ylimmän kerroksen Skybar. Kokonaisuus on suunniteltu vastaamaan kaupungin tavoitteita ja liiketoiminnallisia edellytyksiä sekä oululaisten ja matkailijoiden toiveita.
Arina pitää tärkeänä selvitysten riittävyyden arviointia Lapinmaan kaavaprosessissa12.1.2026 18:27:45 EET | Tiedote
Rovaniemen kaupunginhallitus on päättänyt hakea valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksestä liittyen Lapinmaan kaavaan. Osuuskauppa Arina pitää tärkeänä, että Lapinmaan kaavaprosessin selvitysten riittävyys arvioidaan huolellisesti ja hallinto-oikeuden päätöksen tausta ymmärretään.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme