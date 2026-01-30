Robotit käynnistyvät pian maailman pohjoisimmassa ruoan verkkokaupan keräilykeskuksessa

Uusi keräilykeskus vahvistaa Oulun seudun palveluja

Osuuskauppa Arina tuo merkittävän parannuksen pohjoissuomalaisten arkeen avaamalla uuden ruoan verkkokaupan keräilykeskuksen Limingantullin Prisman yhteyteen helmikuussa 2026. Keräilykeskus vastaa vahvasti kasvaneeseen ruoan verkkokaupan kysyntään. Pohjoissuomalaisten mahdollistama investointi on arvoltaan noin 10 M€.

– Limingantullin Prismakeskuksen yhteyteen avautuva ruoan verkkokaupan keräilykeskus on todella merkittävä hanke koko Oulun seudulle. Se vahvistaa alueen palvelukykyä ja vastaa siihen, että verkkokauppa kasvaa vauhdilla vuosi vuodelta. On myös hienoa, että pian avautuva keskus on maailman pohjoisin laatuaan. Tämä on konkreettinen osoitus siitä, että haluamme panostaa digitaalisiin palveluihin ja sujuvaan asiakaskokemukseen myös täällä pohjoisessa. Asiakkaille muutos näkyy hyvin arkisella tavalla: enemmän vapaita toimitusaikoja ja entistä varmempi saatavuus, toteaa Osuuskauppa Arinan toimialajohtaja Mikko Polso.

Osuuskauppa Arinan keräilykeskus vahvistaa S-ryhmän roolia Suomen suurimpana ruoan verkkokauppana. S-kaupat-palvelua kehitetään kaupparyhmässä jatkuvasti ja kasvavaan suosioon vastataan yhä vahvemmin automaatiolla ja robotiikalla. Vuoden 2024 aikana kaksi automaatioavusteista keräilykeskusta aloitti S-ryhmässä toimintansa: Pirkanmaan Osuuskaupan ohella HOK-Elanto avasi oman keräilykeskuksensa Vantaalle. Myös Turun Osuuskauppa suunnittelee keräilykeskusta toimialueelleen. Ruoan verkkokaupan suosio kasvoi viime vuonna valtakunnallisesti 28 prosenttia ja sen ennustetaan jatkavan kasvuaan.

Arkea helpottavia palveluita

Ruoan verkkokaupan suosio jatkaa vahvaa kasvuaan Oulun seudulla ja tilausmäärät kasvavat jatkuvasti. Pian avautuva keräilykeskus aloittaa tilausten toimittamisen nykyisellä tilausvolyymilla, mutta tavoitteena on kasvattaa volyymia kevään ja loppuvuoden aikana portaittain. Tämä tulee näkymään kevään edetessä asiakkaille ennen kaikkea lisääntyneinä toimitusaikoina sekä nouto- että kotiinkuljetuksien tilauksille.

– Limingantullin keräilykeskuksessa pystytään hyödyntämään loistavasti seinänaapuruutta Prisman kanssa: perusvalikoimassa olevat tuotteet kerätään robottiavusteisesti keräilykeskuksesta ja tilausta täydennetään tarvittaessa Prisman puolelta, josta keräilijät noutavat esimerkiksi ruokatorin herkut sekä päivittäiskäyttötavarapuolen tuotteita. Keräilykeskuksen valikoimasta asiakas saa siis kotiinsa laajat Prisma-valikoiman tuotteet. Automaatioavusteisuus auttaa arinalaisia keräämään asiakkaiden ostokset entistä sujuvammin ja samalla jokaisen tuotteen laadun tarkistaa edelleen meidän osaavat työntekijämme. Samoin tilausten huolellinen pakkaaminen tehdään arinalaisten toimesta. Näin yhdistyy automaation tehokkuus sekä arinalaisten osaaminen ja huolellisuus. Asiakkaille tämä tarkoittaa arjen helpottumista entistä sujuvamman ja laadukkaamman palvelun kautta, toteaa Prismajohtaja Anna Kela.

Ruoan verkkokaupan tilausten tekeminen sujuu kätevästi S-ryhmän yhteisessä S-kaupat-palvelussa, joka mahdollistaa asiakkaille helpon käyttökokemuksen ja moni onkin ottanut palvelun käyttöön pysyvästi.

– Kun asiakas tekee tilauksen palvelussa, näkee hän myös tuotteiden saatavuuden entistä tarkemmin. Jos jokin tuote on päässyt loppumaan, voi hän valita ostoskoriinsa itse toisen tuotteen tilalle. Tämä helpottaa etenkin niiden asiakkaiden arkea, joilla on jokin erikoisruokavalio ja oikean tuotteen valinta on erityisen tärkeää, Kela lisää.

Arjen sujuvuutta kotiin kuljetettuna tai itse noutamalla

Viime lokakuussa avattu noutokaista on tarjonnut monelle Limingantullin asiakkaalle jo uudenlaista sujuvuutta tilausten noutoon. Palvelussa asiakas voi ajaa suoraan noutokaistalle, jossa kamera tunnistaa auton rekisterinumeron ja ilmoittaa henkilökunnalle asiakkaan saapumisesta. Ennen noutoa asiakas saa viestin siitä, haetaanko tilaus noutokaistalta vai noutolokerikosta. Kaistalle saapuessa henkilökunta tuo ostokset suoraan autolle, sujuvoittaen palvelua entisestään.

Kevään aikana, keräilykeskuksen kapasiteetin noustessa, keskitetään kaikki Oulun seudun ruoan verkkokaupan kotiinkuljetukset Limingantulliin. Muutoksen myötä kotiinkuljetukset saadaan toimitettua entistä varmemmin. Samalla asiakkaiden tilattavissa olevat valikoimat kasvavat Linnanmaan ja Zeppelinin entisille kotiinkuljetusasiakkaille. Noutotilaukset jatkavat kuitenkin yhä toimintaansa myös Linnanmaan ja Zeppelinin Prismojen yhteydessä ja asiakkaan on helppo hakea ostokset tutuista verkkokaupan lokerikoista.