Aluevaltuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan ensi tiistaina
12.2.2026 14:03:20 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Aluevaltuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan ensi viikon tiistain 17.2. kokouksessaan. Aluevaltuuston nimittämä valintaryhmä on valmistellut valintaa ja aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyvinvointialuejohtajan valintaa virkavaalilla.
Aluehallitus kutsui valintaryhmän valmistelun perusteella kaksi hakijaa esittäytymään aluevaltuustolle tämän viikon tiistaina pidettyyn tilaisuuteen. Hakijat olivat lääketieteen tohtori, dosentti Piia Aarnisalo ja lääketieteen tohtori, dosentti, kauppatieteiden maisteri Piia Vuorela. Heistä Piia Aarnisalo on vetänyt tänään hakemuksensa pois.
- Tietysti on harmillista, että hyvä kandidaatti on vetänyt hakemuksensa pois. Meillä on kuitenkin edelleen hyviä, hyvinvointialuejohtajan kriteerit täyttäviä hakijoita, aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto toteaa.
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajaksi haki alun perin 27 hakijaa, joista 12 täyttivät viran kelpoisuusehdot. Valintaryhmä haastatteli heistä kuutta hakijaa, kolme hakijaa kutsuttiin edelleen soveltuvuusarviointeihin ja kaksi hakijaa toiseen haastatteluun.
Tulevalta hyvinvointialuejohtajalta odotetaan muun muassa hyvinvointialueen pitkäjänteistä johtamista ja kehittämistä. Hakuilmoituksessa painotettiin muun muassa vahvaa osaamista toiminnan ja talouden tuloksellisesta johtamisesta sekä näyttöjä ja näkemyksellisyyttä organisaation määrätietoisesta kehittämisestä. Hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemus.
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyvinvointialuejohtajan virkavaalin lisäksi viran täyttämistä kuuden vuoden määräajaksi. Lisäksi virkaa täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Hyvinvointialuelain mukaisesti hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä. Sopimuksen hyväksyy aluehallitus.
Jani Ylälehtoaluehallituksen puheenjohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 922 636jani.ylalehto@hyvaks.fi
Viestinnän yhteissähköpostiviestinta@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
