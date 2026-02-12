Keski-Suomen hyvinvointialueelle myönnettiin lainanottovaltuus välttämättömiin investointeihin
12.2.2026 16:55:37 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut valtioneuvostolta 69 miljoonan euron lainanottovaltuuden vuodelle 2026. Lainanottovaltuutta käytetään hyvinvointialueen välttämättömiin investointeihin. Haettu lainanottovaltuus perustuu aluevaltuuston 9.12.2025 hyväksymään vuoden 2026 investointisuunnitelmaan.
Keskeisin hyvinvointialueen investointi on Jämsän uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen kiinteistö.
- Olemme lainanottovaltuutta luonnollisesti odottaneet ja on hieno asia, että pääsemme Jämsän sote-keskuksen rakentamishankkeessa eteenpäin, kertoo vt. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo.
Lainanottovaltuudelle on asetettu ehtoja, jotka liittyvät investointien välttämättömyyteen ja alueen lainanhoitokyvyn varmistamiseen.
- Ehtona lainanottovaltuuden käytölle on muun muassa se, että aluevaltuusto sitoutuu arviointimenettelyssä valmistuvan toimenpideohjelman taloudellisten tavoitteiden noudattamiseen, talousjohtaja Aija Suntioinen kertoo.
- Poikkeuksena tästä ovat välttämättömät ja kiireelliset syyt investointien toteuttamiseen, mutta tällöinkin meidän on neuvoteltava asiasta valtiovarainministeriön kanssa, Suntioinen lisää.
Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää asukastilaisuuden jämsäläisille uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen valmistelusta
Valtioneuvoston päätös Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2026 lainanottovaltuuden muuttamisesta
Valtioneuvoston päätös VM/2026/18 - Valtioneuvosto
