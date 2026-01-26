Elinvoimaa kotiseudulle – enemmän hyötyä ja sujuvampaa arkea asiakasomistajille

– SSO:n kautta osuustoiminnan hyödyt palautuvat suoraan kotiseudulle – investointeina, työpaikkoina, edullisina hintoina, vastuullisuustekoina ja tukena paikallisille yhteisöille. Viime vuonna SSO:n asiakasomistajat saivat Bonuksen, maksutapaedun ja ylijäämänpalautuksen muodossa yhteensä 16,7 miljoonaa euroa etuja – yli puoli miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Tämä lisähyöty tulee kaiken sen päälle, että meille on tärkeää tarjota ajanmukaiset ja helposti saavutettavat palvelut ja pitää hinnat aidosti edullisina. Ilahduttavasti asiakasomistajuuden suosio kasvaa yhä ja vuoden 2025 lopussa SSO:lla oli jo 74 283 asiakasomistajaa, toteaa toimitusjohtaja Tapio Finér.

– Olemme yhdessä alueen asukkaiden kanssa kehittäneet palvelujamme ja tehneet omasta seudustamme parempaa paikkaa elää. Investoinnit tuovat elinvoimaa ja lisäävät alueen vetovoimaa. SSO-konsernin vuoden 2025 tulos ennen veroja oli 15,4 miljoonaa euroa (2024: 13,9 M€). 2025 luku on vielä tilintarkastamaton. Kesän hyvät kelit ja asiakasmäärien kasvun myötä markkinaa keskimääräistä parempi kaupankäynnin kehitys tekivät vuodesta tuloksellisesti odotetun mukaisen. Viimeisten viiden vuoden aikana SSO on investoinut yli 80 miljoonaa euroa paikallisten palveluiden parantamiseksi, jatkaa Finér.

SSO:n liikevaihto toimialoittain Liikevaihto 2025 % milj. eur. ed.v.v. market- ja tavaratalokauppa 343 + 3 liikennekauppa 74 - 5 matkailu- ja ravitsemiskauppa 16 + 5 autokauppa 99 - 16 muu 5 yhteensä 536 - 2

Marketkauppaa vauhdittivat asiakkaiden luottamus pysyvästi edulliseen hintatasoon sekä suotuisat mökkeilysäät. Liikennekaupassa kesä oli vilkas tieliikenteen kasvun ansiosta, vaikka polttonesteiden maailmanmarkkinahintojen lasku painoi liikevaihtoa. Matkailu- ja ravitsemiskauppa oli vahvassa vireessä, ja SSO:n oma Rantajamit-tapahtuma onnistui erinomaisesti. Autokauppaa puolestaan haastavat poikkeuksellinen maailmanmarkkinatilanne ja asiakkaiden heikko luottamus taloudelliseen tilanteeseen. SSO:n vahvasti käynnistyneet autotalojen avaukset Raisioon ja Vantaan Petikkoon kuitenkin osoittavat, että suunta on oikea.

SSO vahvisti vuonna 2025 kotiseudun elinvoimaa myös konkreettisilla teoilla ja palvelu-uudistuksilla. Verkkokaupan kasvua vauhditettiin useilla parannuksilla: kuljetusrobotit hoitavat jo satoja toimituksia viikoittain, palvelua täydentävät noutolokerikot ja kuuden Sale-myymälän tarjoama tunnin pikatoimitus kotiovelle. Verkkokaupan valikoimaa ja toimitustapoja on laajennettu asiakastarpeiden mukaan, tukien SSO:n tavoitetta tarjota entistä nopeampia ja vaivattomampia arjen palveluita. Myös lähipalvelut uudistuivat, kuten ABC Piihovin latauskenttä laajeni ja Salet Taalintehtaalla ja Kiskon Toijassa uudistettiin. – Vuoden aikana SSO keskittyi vahvistamaan elinvoimaisia palveluita ja teki samalla pitkällisen harkinnan jälkeen tarvittavia päätöksiä kannattamattomien liiketoimintojen sulkemisesta. Näillä ratkaisuilla varmistamme, että resurssimme kohdistuvat sinne, missä niillä on eniten merkitystä – ja että voimme jatkossakin rakentaa yhdessä nykyaikaisia kehittyviä palveluita, toteaa Finér.

Vuosi 2026 on SSO:ssa myös vahva investointien vuosi. Tänä vuonna uudistetaan sekä ABC Lohja että Prisma Halikko, jotta asiakkaille voidaan tarjota entistä sujuvampaa ja vastuullisempaa asiointia. ABC Lohjaa uudistetaan, latauskapasiteetti tuplataan ja energiatehokkuutta parannetaan uusilla kylmälaitteilla ja talotekniikan kehittämistä jatketaan. Prisma Halikossa päivittäistavaraosasto laajenee, myymälä saa mittavan konseptipäivityksen ja myös talotekniikka sekä kylmälaitteet uudistetaan hiilidioksidipohjaisiksi. Molemmat yksiköt palvelevat normaalisti remonttien ajan, ja uudistusten tavoitteena on tarjota asiakkaille modernit ja viihtyisät palvelut pitkälle tulevaisuuteen.

Ihmislähtöinen arki SSO:ssa

Vuodenvaihteessa SSO:laisia oli noin 1200, ja viime kesänä yli 400 nuorta työskenteli SSO:ssa monipuolisissa palvelualan tehtävissä. Monelle kesätyö on ensimmäinen kosketus työelämään, ja onnistuneen kokemuksen tarjoaminen on SSO:lle tärkeää.

– Olemme panostaneet merkittävästi perehdytykseen ja haluamme, että jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi omana itsenään. Valmentajat, työkummit ja esihenkilöt huolehtivat siitä, että jokainen saa tarvittavat tiedot ja taidot työtehtäviinsä. Meillä ei kenenkään tarvitse jäädä yksin, kertoo henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo.

Rekrytoinnissa korostuu kohtaaminen: kaikki kesätyönhakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun ja S-kesikset puolestaan videohaastatteluun, mikä tarjoaa nuorille arvokasta työnhakukokemusta. Yrityskulttuurin merkitys näkyy arjessa, ja sitä on kehitetty pitkään koulutusten ja yhteisöllisten työmallien kautta, kuten yhteisöllisen työvuorosuunnittelun käyttöönotolla.

– SSO:laisen kulttuurin ydin on, että annamme jokaisen valon loistaa – jokainen saa olla oma itsensä ja käyttää omia vahvuuksiaan. Yhdessä tekeminen ja tiimityö ovat kulttuurimme perusta ja yhdessä olemme enemmän. Iso kiitos kuuluu koko henkilökunnalle siitä, että olette omalla asenteellanne ja yhdessä tekemisen hengellä rakentaneet ilmapiirin, jonka ansiosta SSO on saanut Innostavimmat työpaikat ‑tunnustuksen jo kahdeksatta kertaa peräkkäin, kertoo Finér.

Lisätiedot:

SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér, p. 040 540 2006

SSO:n henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo, p. 044 770 5175

SSO:n asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen, anu.karppinen@sok.fi, p. 044 770 5365