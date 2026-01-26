Elinvoimaa kotiseudulle – enemmän hyötyä ja sujuvampaa arkea asiakasomistajille
13.2.2026 14:00:00 EET | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | Tiedote
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO vahvistaa kotiseudun elinvoimaa tarjoamalla omistajilleen entistä sujuvampaa arkea, edullisia ostoksia ja palvelu-uudistuksia, jotka näkyvät jokaisen arjessa. Vuoden 2025 aikana uudistukset, paikalliset teot ja henkilöstön hyvinvointiin panostaminen ovat tuoneet konkreettista hyötyä asiakasomistajille – aina digipalveluista lähikauppoihin ja nuorten kesätyöpolkuun saakka.
– SSO:n kautta osuustoiminnan hyödyt palautuvat suoraan kotiseudulle – investointeina, työpaikkoina, edullisina hintoina, vastuullisuustekoina ja tukena paikallisille yhteisöille. Viime vuonna SSO:n asiakasomistajat saivat Bonuksen, maksutapaedun ja ylijäämänpalautuksen muodossa yhteensä 16,7 miljoonaa euroa etuja – yli puoli miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Tämä lisähyöty tulee kaiken sen päälle, että meille on tärkeää tarjota ajanmukaiset ja helposti saavutettavat palvelut ja pitää hinnat aidosti edullisina. Ilahduttavasti asiakasomistajuuden suosio kasvaa yhä ja vuoden 2025 lopussa SSO:lla oli jo 74 283 asiakasomistajaa, toteaa toimitusjohtaja Tapio Finér.
– Olemme yhdessä alueen asukkaiden kanssa kehittäneet palvelujamme ja tehneet omasta seudustamme parempaa paikkaa elää. Investoinnit tuovat elinvoimaa ja lisäävät alueen vetovoimaa. SSO-konsernin vuoden 2025 tulos ennen veroja oli 15,4 miljoonaa euroa (2024: 13,9 M€). 2025 luku on vielä tilintarkastamaton. Kesän hyvät kelit ja asiakasmäärien kasvun myötä markkinaa keskimääräistä parempi kaupankäynnin kehitys tekivät vuodesta tuloksellisesti odotetun mukaisen. Viimeisten viiden vuoden aikana SSO on investoinut yli 80 miljoonaa euroa paikallisten palveluiden parantamiseksi, jatkaa Finér.
|
SSO:n liikevaihto toimialoittain
|
|
Liikevaihto 2025
|
%
|
milj. eur.
|
ed.v.v.
|
market- ja tavaratalokauppa
|
343
|
+ 3
|
liikennekauppa
|
74
|
- 5
|
matkailu- ja ravitsemiskauppa
|
16
|
+ 5
|
autokauppa
|
99
|
- 16
|
muu
|
5
|
yhteensä
|
536
|
- 2
Marketkauppaa vauhdittivat asiakkaiden luottamus pysyvästi edulliseen hintatasoon sekä suotuisat mökkeilysäät. Liikennekaupassa kesä oli vilkas tieliikenteen kasvun ansiosta, vaikka polttonesteiden maailmanmarkkinahintojen lasku painoi liikevaihtoa. Matkailu- ja ravitsemiskauppa oli vahvassa vireessä, ja SSO:n oma Rantajamit-tapahtuma onnistui erinomaisesti. Autokauppaa puolestaan haastavat poikkeuksellinen maailmanmarkkinatilanne ja asiakkaiden heikko luottamus taloudelliseen tilanteeseen. SSO:n vahvasti käynnistyneet autotalojen avaukset Raisioon ja Vantaan Petikkoon kuitenkin osoittavat, että suunta on oikea.
SSO vahvisti vuonna 2025 kotiseudun elinvoimaa myös konkreettisilla teoilla ja palvelu-uudistuksilla. Verkkokaupan kasvua vauhditettiin useilla parannuksilla: kuljetusrobotit hoitavat jo satoja toimituksia viikoittain, palvelua täydentävät noutolokerikot ja kuuden Sale-myymälän tarjoama tunnin pikatoimitus kotiovelle. Verkkokaupan valikoimaa ja toimitustapoja on laajennettu asiakastarpeiden mukaan, tukien SSO:n tavoitetta tarjota entistä nopeampia ja vaivattomampia arjen palveluita. Myös lähipalvelut uudistuivat, kuten ABC Piihovin latauskenttä laajeni ja Salet Taalintehtaalla ja Kiskon Toijassa uudistettiin. – Vuoden aikana SSO keskittyi vahvistamaan elinvoimaisia palveluita ja teki samalla pitkällisen harkinnan jälkeen tarvittavia päätöksiä kannattamattomien liiketoimintojen sulkemisesta. Näillä ratkaisuilla varmistamme, että resurssimme kohdistuvat sinne, missä niillä on eniten merkitystä – ja että voimme jatkossakin rakentaa yhdessä nykyaikaisia kehittyviä palveluita, toteaa Finér.
Vuosi 2026 on SSO:ssa myös vahva investointien vuosi. Tänä vuonna uudistetaan sekä ABC Lohja että Prisma Halikko, jotta asiakkaille voidaan tarjota entistä sujuvampaa ja vastuullisempaa asiointia. ABC Lohjaa uudistetaan, latauskapasiteetti tuplataan ja energiatehokkuutta parannetaan uusilla kylmälaitteilla ja talotekniikan kehittämistä jatketaan. Prisma Halikossa päivittäistavaraosasto laajenee, myymälä saa mittavan konseptipäivityksen ja myös talotekniikka sekä kylmälaitteet uudistetaan hiilidioksidipohjaisiksi. Molemmat yksiköt palvelevat normaalisti remonttien ajan, ja uudistusten tavoitteena on tarjota asiakkaille modernit ja viihtyisät palvelut pitkälle tulevaisuuteen.
Ihmislähtöinen arki SSO:ssa
Vuodenvaihteessa SSO:laisia oli noin 1200, ja viime kesänä yli 400 nuorta työskenteli SSO:ssa monipuolisissa palvelualan tehtävissä. Monelle kesätyö on ensimmäinen kosketus työelämään, ja onnistuneen kokemuksen tarjoaminen on SSO:lle tärkeää.
– Olemme panostaneet merkittävästi perehdytykseen ja haluamme, että jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi omana itsenään. Valmentajat, työkummit ja esihenkilöt huolehtivat siitä, että jokainen saa tarvittavat tiedot ja taidot työtehtäviinsä. Meillä ei kenenkään tarvitse jäädä yksin, kertoo henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo.
Rekrytoinnissa korostuu kohtaaminen: kaikki kesätyönhakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun ja S-kesikset puolestaan videohaastatteluun, mikä tarjoaa nuorille arvokasta työnhakukokemusta. Yrityskulttuurin merkitys näkyy arjessa, ja sitä on kehitetty pitkään koulutusten ja yhteisöllisten työmallien kautta, kuten yhteisöllisen työvuorosuunnittelun käyttöönotolla.
– SSO:laisen kulttuurin ydin on, että annamme jokaisen valon loistaa – jokainen saa olla oma itsensä ja käyttää omia vahvuuksiaan. Yhdessä tekeminen ja tiimityö ovat kulttuurimme perusta ja yhdessä olemme enemmän. Iso kiitos kuuluu koko henkilökunnalle siitä, että olette omalla asenteellanne ja yhdessä tekemisen hengellä rakentaneet ilmapiirin, jonka ansiosta SSO on saanut Innostavimmat työpaikat ‑tunnustuksen jo kahdeksatta kertaa peräkkäin, kertoo Finér.
Lisätiedot:
SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér, p. 040 540 2006
SSO:n henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo, p. 044 770 5175
SSO:n asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen, anu.karppinen@sok.fi, p. 044 770 5365
Avainsanat
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suur-Seudun Osuuskauppa SSO
Kiitos kannustuksesta – vuodesta 2022 jaossa ollut Kannustajat-tuki on ilahduttanut jo 133 paikallista seuraa tai yhdistystä26.1.2026 12:10:43 EET | Tiedote
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n Kannustajat-ohjelman kautta jaettiin viime vuonna yhteensä 60 000 euroa tukea paikallisille seuroille ja yhdistyksille. SSO:n asiakasomistajat saivat jälleen äänestämällä vaikuttaa siihen, miten tukipotti tällä kertaa jakautui. Vuodesta 2022 alkaen Kannustajat-sponsorointitukea on jaettu yhteensä yli 195 000 euroa - oman seudun onneksi.
Niko Kähkönen nimitetty SSO:n uudeksi toimialajohtajaksi – Lohjan Autokeskuksen toimitusjohtajaksi Petteri Heiskanen13.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
SSO:n liikennemyymäläkaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan uudeksi toimialajohtajaksi on nimitetty Niko Kähkönen, joka aloittaa uudessa tehtävässään 15.1.2026 ja aloittaa samalla SSO:n johtoryhmän jäsenenä. Niko siirtyy tehtävään Lohjan Autokeskuksen toimitusjohtajan tehtävistä.
SSO:lle Innostavimmat työpaikat -tunnustus jo kahdeksatta kertaa peräkkäin12.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Suomen innostavimmat työpaikat on Eezy Flown vuosittainen tunnustus organisaatioille, jotka ovat saaneet poikkeuksellisen hyvät PeoplePower®-henkilöstötutkimuksen tulokset. Näiden organisaatioiden joukkoon kuuluu myös Suur-Seudun Osuuskauppa SSO – jo kahdeksatta kertaa. Työyhteisötutkimuksen tulokset kertovat osuuskauppalaisten vahvasta yhteishengestä sekä tiimityön ja palautteenannon merkityksellisyydestä.
Prisma Halikko uudistuu kevään 2026 aikana7.1.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Vuodesta 2000 asiakkaita palvellut Prisma Halikko kokee mittavan konseptiuudistuksen. Työt aloitetaan tammikuussa ja myymäläpohjan osalta remontti on valmis kesäkuussa. Myymälän on tarkoitus olla avoinna koko uudistuksen ajan.
SSO:n hallintoneuvosto kaudelle 2026–20282.1.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Suur-Seudun Osuuskaupan edustajisto valitsi 20.11.2025 pitämässään kokouksessa hallintoneuvostoon uusia jäseniä. Hallintoneuvoston jäseniksi kaudeksi 2026–2028 valittiin uudelleen erovuorossa olleet Jyrki Sjöholm (Salo), Sanfrid Lindblom (Lohja), Panu Ruoste (Lohja) sekä Markus Kinnunen (Lohja). Erovuorossa olleiden Maarit Salon ja Marianne Vainion tilalle valittiin Kaisa Isotupa (Salo) sekä Juhana Salmenpohja (Nummi). Henkilökunnan edustajina kaudella 2026 ovat Sari Salminen (henkilökohtaisena varaedustajana Timo Färm) ja Marjukka Turunen. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja vähintään yhden varapuheenjohtajan. SSO:n hallintoneuvostoon kuuluu 20 jäsentä, joista kaksi on henkilökunnan edustajia. Hallituksen ja toimitusjohtajan valitsemisen lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on vahvistaa SSO:n strategia, tavoitteet ja vuosittaiset taloudelliset kokonaistavoitteet sekä valvoa hallintoa ja ohjeistaa hallit
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme