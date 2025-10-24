”Joulukauppakin petti” verkossa: ”Kiina-tuonti on saatava EU:ssa kuriin, tai suomalainen verkkokauppa ja talous kuihtuvat”

Lehdistötiedote 13.2.2026

Päättyneen vuoden viimeinen kvartaali katkaisi koko taloudelle lupaavalta näyttäneen verkkokaupan kasvun. Vilkas Group Oy:n tuottama Verkkokauppaindeksi perustuu n. 2000 suomalaisen verkkokaupan toteutuneisiin ostotapahtumiin ja antaa reaaliaikaisen kuvan kuluttajakäyttäytymisen muutoksista. Verkkokaupassa ostaminen ei vuoden lopulla pysähtynyt, mutta euroja katosi ostoskoreista 6 prosentin verran juuri vuoden tärkeimmällä myyntikaudella.

”Tämä on kovaa ja karua dataa. Kun myynti putoaa joulukvartaalilla kuusi prosenttia, niin kuluttajat eivät ole uskaltaneet tehdä arvokkaampia hankintoja joulunakaan. Ostovoimaa olisi, mutta ostohalut ovat jälleen hyytyneet epävarmuuteen ja varovaisuuteen”, lataa Vilkkaan hallituksen puheenjohtaja ja verkkokaupan pitkäaikainen huippuosaaja Markku Korkiakoski.

Ostovoima jumissa – ja halpatuonti pahentaa kierrettä

Korkiakosken mukaan joulukvartaalin kehitys on seurausta kahdesta samanaikaisesta ilmiöstä. Ensinnäkin kotitaloudet tekevät tasekorjausta: Rahaa on säästössä, mutta huoli työllisyydestä ja talousnäkymistä ohjaa kulutusta alaspäin. Toiseksi halpatuonti erityisesti Kiinasta on syönyt kotimaisen verkkokaupan kannattavuutta juuri silloin, kun markkina tarvitsisi elpymistä.

”Tilauksia tehdään, mutta ostoskori halpenee. Se on myrkkyä kotimaiselle pk-verkkokaupalle, joka ei voi kilpailla pelkällä hinnalla Kiina-tuontia vastaan. Kiina-tuonti on saatava EU:ssa kuriin, tai suomalainen verkkokauppa ja talous kuihtuvat”, Korkiakoski huomauttaa.

Korkiakosken mukaan tarkoitus ei ole kritisoida Suomen hallitusta tai pääministeri Orpon ansiokkaita vientiponnistuksia. Suomelle on tärkeää rakentaa kauppasuhteita ja etsiä kasvua myös Aasiasta. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että kotimarkkinoilla vallitsee reilu kilpailu.

”EU:n rooli on tässä ratkaiseva. Jos pienpakettitulvaa ei saada hallintaan ja kustannus- ja vastuuerot pysyvät näin suurina, kotimainen verkkokauppa jää todella vaikeaan asemaan.”

Kiinan halpatuonti koskee myös teollisuutta

Business Finlandin vanhempi neuvonantaja, johtava suomalainen Kiina-asiantuntija Sari Arho Havrén painottaa, että verkkokauppa on vain näkyvin osa paljon laajempaa rakennemuutosta.

”Kiinan halpatuonti on seurausta kiinalaisen alustatalouden raadollisesta ja rajusta kilpailusta, jossa alhaiset hinnat tehdään mahdollisiksi päivänvaloa välttävillä toimintatavoilla kuten pakkotyöllä. Tavarantoimittajat syövät omia marginaalejaan päästäkseen alustoille ja tappaakseen kilpailijat. Kiinan teollinen halpatuonti on EU:lle yhtä lailla valtava haaste, jossa halpatuonnin taustalta löytyy lisäksi valtion strateginen ohjaus. Kun tuotanto ylittää kotimaisen kysynnän, ylijäämä ohjataan aggressiivisesti vientiin, esimerkiksi uusien toimialojen valtaamiseen EU-markkinoilla”, avaa Arho Havrén.

Hänen mukaansa Euroopan vastaus ei voi olla pelkkä tekninen tullimuutos, vaan kokonaisstrategia.

”EU:n on yhdistettävä markkinavalvonta, kauppapolitiikka ja investointipolitiikka. Kyse ei ole Kiinan sulkemisesta ulos, vaan reilujen ehtojen palauttamisesta. Jos eurooppalaiset yritykset joutuvat noudattamaan tiukkoja ympäristö-, työ- ja turvallisuusstandardeja, samaa on vaadittava myös markkinoille tulevalta tuonnilta.”

Arho Havrén korostaa, että Euroopalla on yhä mahdollisuus vaikuttaa kehitykseen.

”Peli ei ole eurooppalaisittain menetetty. Mutta aikaikkuna ei ole pitkä. Jos reagointi on hidasta, markkina-asemat lukkiutuvat, ja silloin myöhemmät korjausliikkeet ovat paljon kalliimpia.”

Kaksi realistista ulospääsytietä: EU-toimet ja talouskäänne

Korkiakosken mukaan vuoden 2025 viimeisen kvartaalin viesti on vakava, mutta ei toivoton. Hän näkee kaksi realistista ja toisiaan täydentävää polkua, joilla suunta voidaan kääntää.

”Ensimmäinen on EU:n toimet. Pienpakettituonti on saatava aidosti hallintaan. Se tarkoittaa valvontaa, kustannusten oikeudenmukaista kohdentamista ja sitä, että sääntely vaikuttaa konkreettisesti ostokäyttäytymiseen. Tämä on nopein keino tasoittaa pelikenttää.”

”Toinen on talouskasvu. Kun epävarmuus hellittää ja kuluttajien luottamus palautuu, eurot suuntautuvat historiallisesti takaisin arvokkaampiin ja laadukkaampiin hankintoihin ja onneksi usein juuri kotimaisiin. Talouskasvu tarkoittaa keskiostoksen kasvua ja koko kaupan elpymistä. Muistutan silti jälleen, ettei kyseessä ole automaatti, vaan kotimaisen verkkokaupan on oltava valmis vastaamaan kysyntään kilpailukykyisellä palvelulla ja yhä sujuvammalla asiakaskokemuksella.”

Korkiakosken mukaan huonot uutiset joulukvartaalilta muistuttavat, miten nopeasti suunta voi kääntyä heikompaan.

”Tämä on varoitus, mutta myös mahdollisuus. Jos EU toimii ripeästi ja jos kotimainen verkkokauppa pystyy uudistumaan, seuraava talousnousu voi vielä kääntyä kotimaisen kaupan voitoksi. Mutta jos jäämme odottamaan, eurot valuvat pysyvästi muualle.”

