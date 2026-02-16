Toni Virtanen vetämään hyvinvointialueen raportointi- ja analytiikkatoimintoa

- On hienoa, että saimme Tonin johtamaan vuoden vaihteessa uudelleen organisoitua raportointi- ja analytiikkatoimintoa. Olemme juuri käynnistäneet uuden toiminnan ja talouden raportointimallin, jossa yksi keskeinen tavoite on toiminnan ja talouden yhteensovittaminen entistä paremmin, konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä kertoo.

Toni Virtanen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja diplomi-insinööri. Hänellä on monipuolinen kokemus erilaisista talouden ja toiminnan seurannan tehtävistä ja analytiikan kehittämisestä. Hän on toiminut Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella vt. talousjohtajana, taloussuunnittelupäällikkönä sekä projektipäällikkönä sekä Espoon kaupungilla controllerina ja konsulttina yksityisellä sektorilla.

- Odotan innolla uuden tehtävän aloittamista. Raportoinnin ja analytiikan kehittäminen ja sen hyödyntämisen juurruttaminen organisaation toimintaan on tuttua. On hienoa päästä viemään uutta toimintoa Keski-Suomen hyvinvointialueella eteenpäin, Toni Virtanen kertoo.

- Työmatkakin tulee olemaan tuttu hyvinvointialueen Viitaniemen toimipisteeseen, Schildtin lukiosta ylioppilaaksi kirjoittanut Virtanen lisää.

Toni Virtanen aloitta raportointi- ja analytiikkajohtajan tehtävässä 20.4. Uuden raportointi- ja analytiikkapalvelun tavoitteena on vahvistaa hyvinvointialueen tietoperusteista johtamista, joka tukee palvelutuotannon johtamista ja toimintakulujen hallintaa sekä seurantaa ja ennustettavuutta. Se tarjoaa business controller- sekä raportointi- ja analytiikkapalveluja koko hyvinvointialueen organisaatiolle. Raportointi- ja analytiikkapalveluissa työskentelee 28 talouden, tietotuotannon, kirjaamisen, hoito- ja palveluketjutyön sekä vaikuttavuuden asiantuntijaa.

Lisätietoja:

raportointi- ja analytiikkajohtaja (20.4. alkaen) Toni Virtanen, p. 050 911 2467