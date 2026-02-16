Toni Virtanen vetämään hyvinvointialueen raportointi- ja analytiikkatoimintoa
16.2.2026 15:33:24 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen uusi raportointi- ja analytiikkakokonaisuus saa vetäjän Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta. Kokonaisuuden vetäjäksi valittu Toni Virtanen työskentelee tällä hetkellä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vt. talousjohtajana.
- On hienoa, että saimme Tonin johtamaan vuoden vaihteessa uudelleen organisoitua raportointi- ja analytiikkatoimintoa. Olemme juuri käynnistäneet uuden toiminnan ja talouden raportointimallin, jossa yksi keskeinen tavoite on toiminnan ja talouden yhteensovittaminen entistä paremmin, konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä kertoo.
Toni Virtanen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja diplomi-insinööri. Hänellä on monipuolinen kokemus erilaisista talouden ja toiminnan seurannan tehtävistä ja analytiikan kehittämisestä. Hän on toiminut Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella vt. talousjohtajana, taloussuunnittelupäällikkönä sekä projektipäällikkönä sekä Espoon kaupungilla controllerina ja konsulttina yksityisellä sektorilla.
- Odotan innolla uuden tehtävän aloittamista. Raportoinnin ja analytiikan kehittäminen ja sen hyödyntämisen juurruttaminen organisaation toimintaan on tuttua. On hienoa päästä viemään uutta toimintoa Keski-Suomen hyvinvointialueella eteenpäin, Toni Virtanen kertoo.
- Työmatkakin tulee olemaan tuttu hyvinvointialueen Viitaniemen toimipisteeseen, Schildtin lukiosta ylioppilaaksi kirjoittanut Virtanen lisää.
Toni Virtanen aloitta raportointi- ja analytiikkajohtajan tehtävässä 20.4. Uuden raportointi- ja analytiikkapalvelun tavoitteena on vahvistaa hyvinvointialueen tietoperusteista johtamista, joka tukee palvelutuotannon johtamista ja toimintakulujen hallintaa sekä seurantaa ja ennustettavuutta. Se tarjoaa business controller- sekä raportointi- ja analytiikkapalveluja koko hyvinvointialueen organisaatiolle. Raportointi- ja analytiikkapalveluissa työskentelee 28 talouden, tietotuotannon, kirjaamisen, hoito- ja palveluketjutyön sekä vaikuttavuuden asiantuntijaa.
Lisätietoja:
raportointi- ja analytiikkajohtaja (20.4. alkaen) Toni Virtanen, p. 050 911 2467
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lasse LeppäToimialajohtaja, konsernipalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
