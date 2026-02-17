Mai Kivelä: Hallitus yrittää lakaista lohduttoman huonon ilmastopolitiikkansa maton alle
17.2.2026 14:00:00 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä arvostelee Orpon hallituksen ilmastostrategiaa lohduttoman huonoksi. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta käsitteli hallituksen ilmasto- ja energiastrategian selontekoa. Kivelä on ympäristövaliokunnan jäsen.
Kivelä muistuttaa, että ilmastokriisin estäminen on edelleen tärkeimpiä tehtäviämme. Hänen mukaansa Suomen ilmastopolitiikka on kuitenkin romahtanut kokoomuksen johdolla. Nyt hallitus yrittää epätoivoisesti lakaista koko sotkun maton alle.
– Hallituksen on ryhdyttävä kantamaan vastuuta ilmastopolitiikasta! On aika lopettaa tämä ponneton ilmastopoliittinen esitys, jonka kulmakiviä ovat olleet epätodennäköisyyksiin tuudittautuminen, numeroilla kikkailu ja aktiivinen harhaanjohtaminen, Kivelä sanoo.
Kivelän mukaan hallituksen ilmastostrategia on lohduttoman huono: se ei tuo mitään aidosti uusia toimia ilmastopolitiikan ongelmien ratkaisemiseksi. Tärkeimmät toimet loistavat edelleen poissaolollaan. Hallituksen esittämä toimenpidepaketti ei ole aikataulussa eikä vastaa niihin tavoitteisiin, joihin Suomi on ilmastolaissa ja EU-tasolla sitoutunut.
– Hallitus ei edes yritä uskottavasti esittää tavoittelevansa päästövähennyssitoumuksiamme. Kysyn hallitukselta: missä ovat ne toimet, joilla päästövähennyskuilu kurotaan umpeen? Vai sanoudutteko julkisesti irti lakiin kirjatusta ilmastotavoitteestamme, Kivelä kysyy.
Oikeistohallituksen ilmastopolitiikan suurimpia häpeäpilkkuja on täysi toimettomuus maankäyttösektorilla. Maankäyttösektorin asema on ilmaston kannalta kriittinen, mutta siitä huolimatta hallitus pitää kiinni siitä, että metsien käyttöä ei rajoiteta.
– Kun muut teollisuudenalat kantavat vastuunsa, metsäteollisuuden annetaan lintsata yhteisistä ilmastotalkoista. Onko tällainen tilanne hallituksen mielestä hyväksyttävä? Ja onko hallituksesta hyväksyttävää, että muut toimijat ja kansalaisyhteiskunta joutuvat maksamaan tästä vapaamatkustamisesta koituvan hintalapun?
Tutkijat ovat todenneet, että hakkuiden hillitseminen on välttämätöntä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kivelä vaatiikin hallitusta tekemään nyt valintoja tosiasioihin pohjautuen.
– Haluan kuulla hallitukselta, kumpi on sille tärkeämpi linjaus: Ilmastolain tavoitteet vai se, ettei metsien käyttöä rajoiteta? Koska tilanne on tämä: molemmista ei voi pitää kiinni.
