Mai Kivelä: Hallitus yrittää lakaista lohduttoman huonon ilmastopolitiikkansa maton alle

Vasemmistonaiset: Seksuaalinen häirintä ja vihapuhe uhkaavat demokratiaa 11.2.2026 11:20:40 EET | Tiedote

Eduskunnassa ilmi tulleet avustajiin kohdistuneet häirintätapaukset osoittavat, että seksuaalinen ja sukupuolittunut häirintä läpäisee politiikan kaikki tasot. Työpaikoilla, kuten eduskunnassa, tapahtuva seksuaalinen häirintä on kielletty työsuojelulaissa ja työnantajalla on velvollisuus ennaltaehkäistä häirintää sekä päävastuu häirintään puuttumisessa. Politiikassa luottamushenkilöinä toimivia naisia ja vähemmistöjen edustajia ei suojaa yhtä vahvat lakipykälät. Sukupuoli voi toimia rikoksen koventamisperusteena ja vihapuhe voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön, mutta Suomen lainsäädännössä ei erikseen mainita vihapuhetta eikä aseteta sille rangaistuksia, kuten on esimerkiksi Saksassa.