SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Asuntokauppaa ja taloutta vauhdittamalla perheille nykyistä realistisempi mahdollisuus omaan kotiin

Tilanteen korjaaminen olisi kuitenkin mahdollista, kunhan uskaltaisimme puuttua niihin kohtiin, joissa rahoituksen saatavuus on kiristynyt eniten. Yksi keskeinen uudistus olisi asuntolainojen enimmäiskeston pidentäminen 30 vuodesta 35 vuoteen. Se vastaa paremmin nykyisiä olosuhteita, joissa korot ovat nousseet ja pankkien stressitestit vaikeuttavat lainansaantia, vaikka hakijan tulot ja maksukyky olisivat vakaat.

– Pidempi laina-aika tasaisi korkovaihtelun vaikutuksia ja madaltaisi kuukausieriä, mikä helpottaisi erityisesti lapsiperheiden ja nuorten aikuisten asemaa, ehdottaa Laine-Nousimaa.

Ensiasunnon ostajien asemaa voitaisiin parantaa merkittävästi kahdella täsmätoimella. Ensinnäkin varainsiirtoveron poistaminen tai laskeminen toisi välittömän helpotuksen ja poistaisi yhden suurimmista kuluista, joka jarruttaa perheiden päätöksentekoa. Toiseksi määräaikainen korkovähennysoikeus vuoden 2026 aikana tehtäville asuntokaupoille antaisi turvaa ja kannustaisi tekemään ostoksen myös epävarmuuden keskellä.

Suomen talous tarvitsee juuri nyt päätöksiä, jotka palauttavat luottamuksen tulevaan. Asuntomarkkina ei ole irrallinen sektori, joka elää omaa elämäänsä, vaan se on kiinteä osa kansantalouden perustaa.

– Kun asuntokauppa elpyy, rakentaminen käynnistyy, työllisyys vahvistuu ja kulutus lisääntyy. Kauppojen toteutuminen ei hyödytä vain yksittäistä perhettä tai rakennusalaa. Se hyödyttää koko Suomea, huomauttaa Hanna Laine-Nousimaa.

– Markkina ei käynnisty odottamalla. Se käynnistyy sillä, että perheille annetaan realistinen mahdollisuus ostaa koti ja että rahoitusjärjestelmä säätää riskinsä oikealle tasolle. Nyt olisi aika toimia, jotta suomalainen unelma omasta kodista on saavutettavissa myös seuraaville sukupolville, ja jotta Suomen talous voi jälleen kasvaa, toteaa Hanna Laine-Nousimaa.