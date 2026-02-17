Aluevaltuusto valitsi hyvinvointialuejohtajan

Aluevaltuusto päätti täyttää hyvinvointialuejohtajan viran kuuden vuoden määräajaksi. Virkaa täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Hyvinvointialuelain mukaisesti hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä. Sopimuksen hyväksyy aluehallitus.

Keski-Suomen hyvinvointialuejohtajaksi Piia Vuorela (tiedote 17.2.)

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi arviointiryhmän suositukset

Aluevaltuusto merkitsi arviointiryhmän suositukset tiedoksi. Arviointiryhmän suositukset koskevat 4.12.2025 ja 19.1.2026 käytyjä kokouksia, joissa aiheena ovat olleet pelastustoimi ja konsernipalvelut.

Arviointimenettelyssä käytiin läpi pelastustoimen palveluita ja konsernipalveluja (tiedote 21.1.)

Psykiatrian palveluiden laskutukseen muutoksia

Aluevaltuusto päätti hyväksyä muutoksen vuoden 2026 hoito- ja hoivapalvelujen tuotteistuksen ja laskutuksen perusteisiin sekä asiakaspalvelujen ostojen kauttalaskutuksen ja muiden palvelujen laskutuksen perusteisiin 1.3.2026 alkaen. Muutostarve johtuu psykiatrian erikoisalojen sekä perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelujen ja hoidon integraatiosta.

Jatkossa psykiatrian erikoissairaanhoidon hoito- ja hoivapalvelut tuotteistetaan DRGFull -ryhmityksellä lyhythoitona ja hoitojaksoina kun ne tällä hetkellä on tuotteistettu tasoryhmittäisinä hoitopäivinä ja avohoidossa tasoryhmittäisinä käynteinä. Perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut jatkavat pDRG-tuotteistuksella

Aluehallituksen vastaukset tarkastuslautakunnan väliarviointiin aluevaltuustossa

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi aluehallituksen lausunnon toimenpiteistä, joihin Keski-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan väliarviointi antaa aihetta.

Lausunnossa annetaan vastauksia muun muassa talousennusteisiin ja talouden tasapainottamistoimenpiteisiin, johtamisosaamisen vahvistamiseen, asiakirjajulkisuuteen sekä muutostukiprojektiin ja arviointimenettelyyn liittyen.

Tavoitteena omalääkäri kaikille keskisuomalaisille vuosien 2026-2027 aikana

Aluevaltuusto päätti hyväksyä seuraaviin valtuustoaloitteiseen laaditut vastaukset sekä totesi valtuustoaloitteet loppuun käsitellyksi.

Vastauksesta valtuustoaloitteeseen perusterveydenhuollon ja hoidon jatkuvuudesta ja omalääkärimallin asteittaisesta käyttöönotosta ilmenee, että tavoitteena on nimetä kaikille keskisuomalaisille omalääkäri vuosien 2026–2027 aikana. Mallin käyttöönotto on jo aloitettu, ja sen laajennusta jatketaan sote-asema ja sote-keskuskohtaisesti ottaen huomioon myös palveluverkkouudistus. Tällä hetkellä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemilla on jo käytössä useita hoidon jatkuvuutta tukevia toimintamalleja ja osalle potilaista on jo tarjottu omahoitaja–omalääkärimallin mukaista palvelua, ensisijaisesti pitkäaikaissairaille, moniongelmaisille, paljon palveluja käyttäville sekä palvelujen piirissä oleville ikääntyneille (arviolta 40 prosenttia väestöstä).

Vastauksesta valtuustoaloitteeseen lapsi- ja perheystävällisen Keski-Suomen ohjelman laatimisesta ilmenee, että tarvetta erillisille ohjelmalle ei ole. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämistä Keski-Suomen hyvinvointialueella ohjaavat useat lakisääteiset suunnitelmat. Kyseiset suunnitelmat perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntöön, ja ne määrittävät hyvinvointialueen velvoitteet, tavoitteet ja keskeiset kehittämistoimenpiteet lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Valtuustoaloitteessa esitetyt toimenpiteet ovat suurelta osin linjassa näissä lakisääteisissä suunnitelmissa asetettujen tavoitteiden kanssa ja niiden toimeenpano tapahtuu osana kyseisten suunnitelmien toteutusta ja seurantaa. Hyvinvointialueen palvelustrategiassa lasten, nuorten ja perheiden palvelut on nostettu yhdeksi keskeiseksi palvelukokonaisuudeksi. Kokonaisuutta on tarkoitus toteuttaa poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja muiden kumppaneiden kanssa. Palvelustrategian tavoitteet luovat rakenteen sille, miten valtuustoaloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin voidaan vastata jo käynnissä olevan kehittämistyön puitteissa.

Muut asiat

Aluevaltuusto myönsi Samuel Demarcolle eron Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen varajäsenyydestä ja valitsi Merja Lahtisen Jani Ylälehdon uudeksi henkilökohtaisen varajäseneksi.

Aluevaltuusto myönsi Nico Holmbergille eron Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi Timo Lahtisen Sari Kokon uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Lisäksi aluevaltuusto myönsi Nico Holmbergille eron Keski-Suomen hyvinvointialueen varavaltuutetun tehtävästä ja totesi, että aluevaltuuston puheenjohtaja pyytää aluevaalilautakuntaa nimeämään Vihreä liitolle varavaltuutetun.

Aluevaltuuston kokouksessa annettiin seuraavat valtuustoaloitteet:

Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite ikääntyvää väestöä koskevan suunnitelman kehittämisestä

Leila Lindellin (kesk.) valtuustoaloite vanhusten hoivan yksiköiden sulkemispäätöksen uudelleen arvioinnista ja palveluverkkopäätöksen toimeenpanosta

Aluevaltuutettu Matleena Käpin (vas.) valtuustoaloite jälkihuollon nuorten toimeentulon turvaamisesta

Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite talousarvion määrärahojen erittelystä lakisääteisiin ja harkinnanvaraisiin

Esityslista ja pöytäkirja

Aluevaltuuston kokouksen esityslista liitteineen ja videotallenne löytyvät osoitteessa www.hyvaks.fi/aluevaltuusto (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2026320 ).

Aluevaltuuston pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.