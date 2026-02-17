Aluevaltuusto valitsi hyvinvointialuejohtajan
17.2.2026 18:09:54 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Aluevaltuusto valitsi kokouksessaan 17.2. yksimielisesti lääketieteen tohtori, dosentti, kauppatieteiden maisteri Piia Vuorelan hyvinvointialuejohtajaksi.
Aluevaltuusto päätti täyttää hyvinvointialuejohtajan viran kuuden vuoden määräajaksi. Virkaa täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Hyvinvointialuelain mukaisesti hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä. Sopimuksen hyväksyy aluehallitus.
Lue lisää:
Keski-Suomen hyvinvointialuejohtajaksi Piia Vuorela (tiedote 17.2.)
https://www.hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialuejohtajaksi-piia-vuorela
Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi arviointiryhmän suositukset
Aluevaltuusto merkitsi arviointiryhmän suositukset tiedoksi. Arviointiryhmän suositukset koskevat 4.12.2025 ja 19.1.2026 käytyjä kokouksia, joissa aiheena ovat olleet pelastustoimi ja konsernipalvelut.
Lue lisää:
Arviointimenettelyssä käytiin läpi pelastustoimen palveluita ja konsernipalveluja (tiedote 21.1.)
https://www.hyvaks.fi/uutiset/arviointimenettelyssa-kaytiin-lapi-pelastustoimen-palveluita-ja-konsernipalveluja
Psykiatrian palveluiden laskutukseen muutoksia
Aluevaltuusto päätti hyväksyä muutoksen vuoden 2026 hoito- ja hoivapalvelujen tuotteistuksen ja laskutuksen perusteisiin sekä asiakaspalvelujen ostojen kauttalaskutuksen ja muiden palvelujen laskutuksen perusteisiin 1.3.2026 alkaen. Muutostarve johtuu psykiatrian erikoisalojen sekä perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelujen ja hoidon integraatiosta.
Jatkossa psykiatrian erikoissairaanhoidon hoito- ja hoivapalvelut tuotteistetaan DRGFull -ryhmityksellä lyhythoitona ja hoitojaksoina kun ne tällä hetkellä on tuotteistettu tasoryhmittäisinä hoitopäivinä ja avohoidossa tasoryhmittäisinä käynteinä. Perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut jatkavat pDRG-tuotteistuksella
Aluehallituksen vastaukset tarkastuslautakunnan väliarviointiin aluevaltuustossa
Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi aluehallituksen lausunnon toimenpiteistä, joihin Keski-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan väliarviointi antaa aihetta.
Lausunnossa annetaan vastauksia muun muassa talousennusteisiin ja talouden tasapainottamistoimenpiteisiin, johtamisosaamisen vahvistamiseen, asiakirjajulkisuuteen sekä muutostukiprojektiin ja arviointimenettelyyn liittyen.
Tavoitteena omalääkäri kaikille keskisuomalaisille vuosien 2026-2027 aikana
Aluevaltuusto päätti hyväksyä seuraaviin valtuustoaloitteiseen laaditut vastaukset sekä totesi valtuustoaloitteet loppuun käsitellyksi.
Vastauksesta valtuustoaloitteeseen perusterveydenhuollon ja hoidon jatkuvuudesta ja omalääkärimallin asteittaisesta käyttöönotosta ilmenee, että tavoitteena on nimetä kaikille keskisuomalaisille omalääkäri vuosien 2026–2027 aikana. Mallin käyttöönotto on jo aloitettu, ja sen laajennusta jatketaan sote-asema ja sote-keskuskohtaisesti ottaen huomioon myös palveluverkkouudistus. Tällä hetkellä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemilla on jo käytössä useita hoidon jatkuvuutta tukevia toimintamalleja ja osalle potilaista on jo tarjottu omahoitaja–omalääkärimallin mukaista palvelua, ensisijaisesti pitkäaikaissairaille, moniongelmaisille, paljon palveluja käyttäville sekä palvelujen piirissä oleville ikääntyneille (arviolta 40 prosenttia väestöstä).
Vastauksesta valtuustoaloitteeseen lapsi- ja perheystävällisen Keski-Suomen ohjelman laatimisesta ilmenee, että tarvetta erillisille ohjelmalle ei ole. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämistä Keski-Suomen hyvinvointialueella ohjaavat useat lakisääteiset suunnitelmat. Kyseiset suunnitelmat perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntöön, ja ne määrittävät hyvinvointialueen velvoitteet, tavoitteet ja keskeiset kehittämistoimenpiteet lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Valtuustoaloitteessa esitetyt toimenpiteet ovat suurelta osin linjassa näissä lakisääteisissä suunnitelmissa asetettujen tavoitteiden kanssa ja niiden toimeenpano tapahtuu osana kyseisten suunnitelmien toteutusta ja seurantaa. Hyvinvointialueen palvelustrategiassa lasten, nuorten ja perheiden palvelut on nostettu yhdeksi keskeiseksi palvelukokonaisuudeksi. Kokonaisuutta on tarkoitus toteuttaa poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja muiden kumppaneiden kanssa. Palvelustrategian tavoitteet luovat rakenteen sille, miten valtuustoaloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin voidaan vastata jo käynnissä olevan kehittämistyön puitteissa.
Muut asiat
Aluevaltuusto myönsi Samuel Demarcolle eron Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen varajäsenyydestä ja valitsi Merja Lahtisen Jani Ylälehdon uudeksi henkilökohtaisen varajäseneksi.
Aluevaltuusto myönsi Nico Holmbergille eron Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi Timo Lahtisen Sari Kokon uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Lisäksi aluevaltuusto myönsi Nico Holmbergille eron Keski-Suomen hyvinvointialueen varavaltuutetun tehtävästä ja totesi, että aluevaltuuston puheenjohtaja pyytää aluevaalilautakuntaa nimeämään Vihreä liitolle varavaltuutetun.
Aluevaltuuston kokouksessa annettiin seuraavat valtuustoaloitteet:
- Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite ikääntyvää väestöä koskevan suunnitelman kehittämisestä
- Leila Lindellin (kesk.) valtuustoaloite vanhusten hoivan yksiköiden sulkemispäätöksen uudelleen arvioinnista ja palveluverkkopäätöksen toimeenpanosta
- Aluevaltuutettu Matleena Käpin (vas.) valtuustoaloite jälkihuollon nuorten toimeentulon turvaamisesta
- Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite talousarvion määrärahojen erittelystä lakisääteisiin ja harkinnanvaraisiin
Esityslista ja pöytäkirja
Aluevaltuuston kokouksen esityslista liitteineen ja videotallenne löytyvät osoitteessa www.hyvaks.fi/aluevaltuusto (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2026320 ).
Aluevaltuuston pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tony MelvilleAluevaltuuston puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialuePuh:050 2464tony.melville@hyvaks.fi
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialuejohtajaksi Piia Vuorela17.2.2026 17:29:45 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto on valinnut tänään uudeksi hyvinvointialuejohtajaksi lääketieteen tohtori, dosentti, kauppatieteiden maisteri Piia Vuorelan.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote17.2.2026 13:15:49 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 17.2.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Savonmäentie, Jyväskylä Lounaskahvilan keittiössä ruoanlaiton yhteydessä muodostunut käryä. Pelastuslaitos tuuletti tilat. Ei paloa eikä henkilövahinkoja. Lisätietoja päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote16.2.2026 19:01:40 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 16.02.2026 Rakennuspalo: Keskisuuri Laukaa, Peuravuorentie Omakotitalon pihapiirissä olevassa ulkorakennuksessa syttyi tulipalo. Syttymissyyksi epäillään sähköjärjestelmän vikaantumista. Alkusammutuksella ja pelastuslaitoksen nopealla toiminnalla palon leviäminen estettiin. Pelastuslaitos toteuttaa jälkiraivausta kohteessa. Palo ei levinnyt muihin rakennuksiin ja ihmisiä ei altistunut palolle.
Toni Virtanen vetämään hyvinvointialueen raportointi- ja analytiikkatoimintoa16.2.2026 15:33:24 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen uusi raportointi- ja analytiikkakokonaisuus saa vetäjän Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta. Kokonaisuuden vetäjäksi valittu Toni Virtanen työskentelee tällä hetkellä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vt. talousjohtajana.
Keski-Suomen hyvinvointialue laajentaa omahoitaja – omalääkärimallin koko alueelle – Novan sosiaali- ja terveyskeskus mukaan maaliskuussa16.2.2026 08:55:08 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue laajentaa omahoitaja - omalääkärimallin asteittain koskemaan koko hyvinvointialuetta. Tavoitteena on nimetä kaikille keskisuomalaisille omahoitaja ja -lääkäri vuosien 2026–2027 aikana. Mallin keskeisenä tavoitteena on turvata hoidon jatkuvuus, parantaa asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä sekä saavuttaa pitkällä aikavälillä myös kustannussäästöjä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme