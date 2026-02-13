Suur-Seudun Osuuskauppa SSO

SSO:n hallitus vuodelle 2026 on valittu

19.2.2026 09:30:00 EET | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | Tiedote

SSO:n hallintoneuvosto on valinnut SSO:n hallituksen vuodelle 2026. Uutena jäsenenä on valittu toimitusjohtaja Pasi Berggren.

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n hallintoneuvosto on valinnut SSO:n hallituksen vuodelle 2026. Tehtaanjohtaja Martti Savelaisen jäädessä pois, on uudeksi jäseneksi valittu toimitusjohtaja Pasi Berggren. 

– Lämmin kiitos Martille erinomaisesta yhteistyöstä ja vahvasta panoksesta SSO:n hallituksessa. Samalla toivotan Pasin tervetulleeksi, tuomaan mukaan muun muassa vahvaa kokemusta ja ymmärrystä liiketoiminnan johtamisesta, sanoo SSO:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Panu Ruoste.  

SSO:n hallitus 2026: 

  • toimitusjohtaja Tapio Finér, puheenjohtaja 
  • maanviljelijä Jaakko Halkilahti, Salo 
  • strateginen ja operatiivinen päällikkö Antti Hirvonen, Lohja 
  • teollisuusneuvos, toimitusjohtaja Liisa Leino, Salo 
  • toimitusjohtaja Pasi Berggren, Lohja

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.

