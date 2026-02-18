MTK: Itäisten raja-alueiden elinvoima on vahva turvallisuustekijä koko Euroopalle
18.2.2026 14:47:20 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
EU-komission tuore tiedonanto nostaa unionin itäiset ulkoraja-alueet keskeiseksi osaksi koko Euroopan turvallisuutta ja kriisinkestävyyttä. MTK pitää linjausta tervetulleena. Järjestön mukaan sotilaallisen turvallisuuden ja kriisinkestävyyden lisäksi panostaminen alueiden elinvoimaan on tärkeä osa kokonaisturvallisuutta, ja erityisesti maa- ja metsätaloudella on merkittävä rooli ulkoraja-alueiden elinvoiman turvaamisessa. MTK muistuttaa kuitenkin, että ilman nopeita rahoituspäätöksiä konkreettiset vaikutukset voivat viivästyä vuosilla.
– Komission tiedonanto sisältää monia samankaltaisia elementtejä raja-alueiden elinvoiman turvaamiseksi kuin mitä MTK esittää omassa ohjelmassaan, toteaa MTK:n johtaja Simo Tiainen.
MTK on korostanut vahvasti, että taloudellinen elinvoima on olennainen osa itäraja-alueiden kokonaisturvallisuutta. Rajaturvallisuuden rinnalla on tärkeää parantaa yritystoiminnan edellytyksiä, houkutella investointeja ja matkailijoita, luoda työpaikkoja sekä kehittää uusiutuvaa energiaa, erityisesti maaseudulla.
Erityisen myönteistä on, että komissio korostaa maataloustuotannon jatkumisen tärkeyttä sekä metsäbiotalouden mahdollisuuksia alueella.
– Kannatamme kohdennettuja veroratkaisuja, pilottihankkeita ja kokeiluja sekä turvallisuusnäkökohdat huomioon ottavaa tuuli- ja uusiutuvan energian tuotantoa Itä-Suomessa, Tiainen sanoo.
Tiedonannossaan komissio korostaa, että alueita tulee vahvistaa investoinneilla, energiaturvallisuudella, maataloudella ja biotaloudella sekä toimivilla yhteyksillä ja palveluilla.
– Itäraja-alueet eivät ole Euroopan reuna-alueita, vaan turvallisuuden etulinja. Pelkkä rajavalvonta ei riitä, jos alueiden elinvoima heikkenee, sanoo MTK:n elinvoimajohtaja Leena Kristeri.
MTK:n mukaan maataloustuotannon jatkuvuus, metsäbiotalouden mahdollisuudet ja uusiutuvan energian kehittäminen sekä panostukset infrastruktuuriin ovat keskeisiä rajaseutujen tulevaisuudelle ja huoltovarmuudelle.
– Itärajan turvallisuus rakentuu myös elinvoimasta. Tarvitaan työpaikkoja, investointeja ja toimivat edellytykset yritystoiminnalle, jotta alueet pysyvät elinvoimaisina, sanoo Kristeri.
MTK pitää ongelmallisena, että konkreettiset rahoitusratkaisut kytkeytyvät pääosin seuraavaan EU-budjettikauteen. Tämä siirtäisi erityistoimien toimeenpanon aikaisintaan vuoteen 2028.
Komission tiedonanto on monilta osin linjassa MTK:n itäisen Suomen vahvistamiseen tähtäävän ohjelman kanssa: https://www.mtk.fi/-/itaisen-suomen-ohjelmaan-tavoitteet
Lisätiedot:
Leena Kristeri, elinvoimajohtaja, MTK, 040 507 4088
Simo Tiainen, johtaja, MTK, 040 553 3131
