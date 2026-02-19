Yläkoululaiset disinformaation keskellä – tutkimuksessa selvitetään, kuka tunnistaa harhaanjohtavan tiedon ja miksi
19.2.2026 11:45:02 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Disinformaatio eli tarkoituksellisesti harhaanjohtava tieto on yhä näkyvämpi osa nuorten arkea. Sosiaalisen median kanavat, algoritmit ja nopeasti leviävä sisältö altistavat yläkoululaiset virheelliselle tiedolle päivittäin. Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeessa selvitetään, kuinka hyvin nuoret tunnistavat disinformaation ja mitkä tekijät vaikuttavat heidän kykyynsä erottaa tosi valheesta.
Jyväskylän yläkouluissa kerätään parhaillaan tutkimusaineistoa nuorten kyvyistä tunnistaa disinformaatiota eli tarkoituksellisesti harhaanjohtavaa tietoa. Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeessa selvitetään, mitkä ajatteluun, tunteisiin ja aivotoimintaan liittyvät tekijät ovat yhteydessä disinformaation tunnistamisen taitoihin. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.
”Tarkastelemme, miten nuoret tunnistavat virheellistä tietoa ja miksi osa onnistuu siinä paremmin kuin toiset. Tutkimuksessa selvitetään esimerkiksi argumentointitaitojen, tunneälyn, tieteellisen maailmankuvan ja tekoälyn merkitystä disinformaation tunnistamisessa”, kertoo hankkeen johtaja, professori Miika Marttunen.
Tutkimukseen osallistuu valtaosa Jyväskylän kaupungin yläkoululaisista. Oppilaat vastaavat verkkokyselyihin kahden oppitunnin aikana, ja osa oppilaista osallistuu vapaaehtoisesti jatkotutkimuksiin Jyväskylän yliopiston aivotutkimuskeskuksen tiloissa. Silmänliike- ja aivotutkimuksen avulla voidaan tarkastella, miten nuoret käsittelevät harhaanjohtavaa tietoa reaaliajassa ja mitkä tekijät altistavat sen vaikutuksille.
Tutkimustulosten pohjalta hankkeessa kehitetään opetusmateriaaleja, joiden avulla disinformaation tunnistamisen taitoja voidaan vahvistaa perusopetuksessa.
DETECT pähkinänkuoressa
Hankkeen nimi: Oppiminen disinformaation havaitsemiseen ja prosessoimiseen (DETECT)
Kesto: 9/2024–8/2028
Hankkeen johto:
professori Miika Marttunen, vastuullinen johtaja, Jyväskylän yliopisto
professori Paavo Leppänen, Jyväskylän yliopisto
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Professori Miika Marttunen
miika.marttunen@jyu.fi
+358408053644
Kirke HassinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 462 1525kirke.m.hassinen@jyu.fi
Kuvat
Linkit
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
