Kokoomuksen Satonen: SDP puhui itsensä pussiin – Venäjän hyökkäyssota on iskenyt Suomeen muita maita kovemmin
20.2.2026 12:53:14 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen huomauttaa, että SDP myöntää nyt itsekin Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan iskeneen Suomeen muuta Eurooppaa kovemmin. Samalla kaatuu opposition keskeinen väite, että Suomen talousongelmat johtuvat hallituksesta ja että suhdannetilanne olisi sama kaikkialla Euroopassa. ”SDP:ssäkin on tajuttu, että Venäjän hyökkäyssodan seurauksista Etelä- ja Pohjois-Karjala ovat kärsineet enemmän kuin Mallorca”, Satonen sanoo.
Eduskunnan kyselytunnilla SDP nosti esiin Itä-Suomen vaikean tilanteen, kun rajan sulkeminen Venäjän hyökkäyssodan myötä on pysäyttänyt turismin ja Venäjän kaupan.
Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satosen mukaan keskustelu paljasti olennaisen ristiriidan SDP:n viestissä.
– On täysin totta, että Itä-Suomi kärsii rajan sulkemisesta. Näin on todennut myös esimerkiksi OECD ja tätä olemme oppositiolle toistamiseen sanoneet. Venäjän kaupan loppuminen ja matkailun hiipuminen ovat iskeneet kovaa esimerkiksi Etelä- ja Pohjois-Karjalaan, Satonen sanoo.
Satosen mukaan SDP kuitenkin samalla kumosi oman aiemman väitteensä.
– SDP on pitkään toistanut, että talouden suhdanne on sama koko Euroopassa ja että Suomen työttömyys on Orpon hallituksen syytä. Nyt sama puolue sanoo, että Itä-Suomi kärsii poikkeuksellisen paljon Venääjän hyökkäyssodan seurauksista. Molemmat eivät voi pitää paikkaansa yhtä aikaa, Satonen toteaa.
Satosen mukaan Suomi ei ole samassa tilanteessa kuin monet muut Euroopan maat.
– Sota on osunut Suomeen taloudellisesti erityisen voimakkaasti. On aivan eri asia elää talouden kanssa Etelä- tai Pohjois-Karjalassa kuin Mallorcalla, tai Helsingissä kuin Madridissa. Suomen taloutta ei voi verrata Espanjaan. Kun lähtökohdat ovat täysin erilaiset, myöskään työttömyyttä tai talouskehitystä ei voi selittää pelkästään hallituksen päätöksillä, Satonen painottaa.
Satosen mukaan opposition on aika päivittää analyysinsa.
– On hyvä, että SDP on vihdoin tunnistanut sodan vaikutukset Suomeen. Se tarkoittaa myös sitä, että heidän on luovuttava väitteestä, jonka mukaan Suomen talousongelmat olisivat yksin hallituksen syytä, Satonen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arto SatonenKansanedustaja
Pirkanmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Kaleva: Sulfaatin päätymistä vesistöihin on hillittävä lainsäädännöllä20.2.2026 13:14:25 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva vaatii, että sulfaatin päätymistä vesistöön hillitään lainsäädäntöä täsmentämällä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sulfaatti lisätään valtioneuvoston asetukseen ympäristölle haitalliseksi aineeksi ja siihen liittyville päästöille määritellään kansalliset raja-arvot.
Kokoomuksen Kopra: Itä-Suomea ei ole hylätty – nyt on aika tehdä ratkaisuja, jotka kääntävät suunnan20.2.2026 12:57:50 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän lappeenrantalainen puheenjohtaja Jukka Kopra torjuu väitteet Itä-Suomen hylkäämisestä ja painottaa, että hallitus tulee käsittelemään ratkaisuja alueen vahvistamiseksi. Hänen mukaansa yhtään esitystä ei ole hylätty. ”Nyt on aika edetä päätöksiin”, Kopra sanoo.
Kokoomuksen Aalto-Setälä: Joustavammat asuntolainat helpottavat asunnon ostamista ja lisäävät rakentamista19.2.2026 17:06:16 EET | Tiedote
Hallitus esittää asuntolainojen enimmäisajan kasvattamista 35 vuoteen nykyisen 30 vuoden sijasta sekä enimmäisluottosuhteen nostamista 90 prosentista 95 prosenttiin. Tärkeää on myös järkevöittää pankkisääntelyä. Kokoomuksen Aalto-Setälän mukaan muutos on konkreettinen keino asuntokauppojen vauhdittamiseksi. Hallituksen esitystä käsitellään tällä hetkellä eduskunnassa.
Kokoomuksen Limnell: Tekoäly ratkaisee Suomen kilpailukykyä ja turvallisuutta – Suomella vahvat lähtökohdat19.2.2026 10:59:56 EET | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpo korosti tekoälyhuippukokouksessa Intiassa tekoälyn ratkaisevaa merkitystä taloudelle, turvallisuudelle ja demokraattisten yhteiskuntien tulevaisuudelle. Kansanedustaja ja kyberturvallisuuden dosentti Jarno Limnell pitää viestiä Suomelle strategisesti tärkeänä.
Kokoomuksen Sarkomaa: Asetusluonnos parantaa saimaannorpan suojelua, mutta kunnianhimon tasoa on nostettava19.2.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Maa- ja metsätalousministeriö on laittanut lausunnoille asetuksen, jolla Saimaan kalastusrajoitusaluetta laajennetaan 336 neliökilometrillä. Sarkomaa kuitenkin peräänkuuluttaa ministeriöltä lisää kunnianhimoa ainutlaatuisen saimaannorpan suojelemiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme