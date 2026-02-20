Kokoomuksen Satonen: SDP puhui itsensä pussiin – Venäjän hyökkäyssota on iskenyt Suomeen muita maita kovemmin

Eduskunnan kyselytunnilla SDP nosti esiin Itä-Suomen vaikean tilanteen, kun rajan sulkeminen Venäjän hyökkäyssodan myötä on pysäyttänyt turismin ja Venäjän kaupan.



Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satosen mukaan keskustelu paljasti olennaisen ristiriidan SDP:n viestissä.



– On täysin totta, että Itä-Suomi kärsii rajan sulkemisesta. Näin on todennut myös esimerkiksi OECD ja tätä olemme oppositiolle toistamiseen sanoneet. Venäjän kaupan loppuminen ja matkailun hiipuminen ovat iskeneet kovaa esimerkiksi Etelä- ja Pohjois-Karjalaan, Satonen sanoo.



Satosen mukaan SDP kuitenkin samalla kumosi oman aiemman väitteensä.



– SDP on pitkään toistanut, että talouden suhdanne on sama koko Euroopassa ja että Suomen työttömyys on Orpon hallituksen syytä. Nyt sama puolue sanoo, että Itä-Suomi kärsii poikkeuksellisen paljon Venääjän hyökkäyssodan seurauksista. Molemmat eivät voi pitää paikkaansa yhtä aikaa, Satonen toteaa.



Satosen mukaan Suomi ei ole samassa tilanteessa kuin monet muut Euroopan maat.



– Sota on osunut Suomeen taloudellisesti erityisen voimakkaasti. On aivan eri asia elää talouden kanssa Etelä- tai Pohjois-Karjalassa kuin Mallorcalla, tai Helsingissä kuin Madridissa. Suomen taloutta ei voi verrata Espanjaan. Kun lähtökohdat ovat täysin erilaiset, myöskään työttömyyttä tai talouskehitystä ei voi selittää pelkästään hallituksen päätöksillä, Satonen painottaa.



Satosen mukaan opposition on aika päivittää analyysinsa.



– On hyvä, että SDP on vihdoin tunnistanut sodan vaikutukset Suomeen. Se tarkoittaa myös sitä, että heidän on luovuttava väitteestä, jonka mukaan Suomen talousongelmat olisivat yksin hallituksen syytä, Satonen sanoo.