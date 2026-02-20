Kokoomuksen Kopra: Itä-Suomea ei ole hylätty – nyt on aika tehdä ratkaisuja, jotka kääntävät suunnan
20.2.2026 12:57:50 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän lappeenrantalainen puheenjohtaja Jukka Kopra torjuu väitteet Itä-Suomen hylkäämisestä ja painottaa, että hallitus tulee käsittelemään ratkaisuja alueen vahvistamiseksi. Hänen mukaansa yhtään esitystä ei ole hylätty. ”Nyt on aika edetä päätöksiin”, Kopra sanoo.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra torjuu väitteet siitä, että hallitus olisi hylännyt Itä-Suomen.
– Väitteet Itä-Suomen hylkäämisestä eivät pidä paikkaansa. Hallitus ei ole ainoastaan tunnistanut Itä-Suomen haasteet, vaan myös toiminut. Yhtään esitystä ei ole hylätty, eikä päätöksiä ole vielä käsitelty. Nyt valmistellaan ratkaisuja, joista pitää edetä päätöksiin tämän kevään aikana, Kopra sanoo.
– Minulle Itä-Suomi ei ole kartalla oleva alue, vaan koti. Tiedän, mitä rajan sulkeminen, työpaikkojen väheneminen ja epävarmuus arjessa tarkoittavat ihmisille, Kopra sanoo.
Pääministeri Petteri Orpon nimeämä Itä-Suomen erityisedustaja Harri Broman on valmistellut esityksiä yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Työn tuloksena on esitetty esimerkiksi erityistalousalueiden pilotteja Kajaanin ja Imatran seuduille.
– Nyt pöydällä on keinoja, joilla voidaan aidosti houkutella investointeja, synnyttää uusia työpaikkoja ja vahvistaa koko Itä-Suomen elinvoimaa. Näitä ratkaisuja ei ole tehty heitettäväksi pöytälaatikkoon, vaan päätöksiä varten. Odotan, että esitykset etenevät ripeästi, Kopra linjaa.
Kopra pitää erityistalousalueiden kokeilua hyvänä ehdotuksena ja korostaa, että kunnianhimon on oltava korkealla.
– Itä-Suomen asiaa on viety vihdoin määrätietoisesti eteenpäin. Nyt on tärkeää, että tämä työ myös näkyy konkreettisina päätöksinä. Itä-Suomeen tarvitaan investointeja, uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Sellaisia ratkaisuja, jotka kääntävät kehityksen suunnan pysyvästi, Kopra sanoo.
Kopra korostaa, että hallitus on vienyt Itä-Suomen asiaa aktiivisesti myös EU-tasolle.
– Pääministeri Orpon johdolla on EU:n pöydissä paalutettu sitä, mitä itärajalla tapahtuu. Suomi ei ole mikä tahansa EU-maa, vaan meillä on yli 1300 kilometriä rajaa Venäjän kanssa ja se pitää näkyä päätöksissä. Siksi pääministeri on vienyt Itä-Suomen asiaa suoraan EU-johtajien pöytiin ja tuonut heitä myös paikan päälle näkemään tilanteen omin silmin. Itä-Suomen asia ei ole vain koko Suomen asia. Se on koko EU:n asia, Kopra alleviivaa.
Kopra muistuttaa, että erityistalousalueista on puhuttu aiemminkin.
– Edellisellä hallituskaudella asia nostettiin esiin, mutta sitä ei saatu vietyä kovista puheista huolimatta. Nyt on tärkeää, että ratkaisuja myös tehdään, Kopra sanoo.
