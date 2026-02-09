R-kioski Koivulaan uusi kauppias – Maria Dali kutsuu avajaisiin 27.2.

Tie Koivulan R-kioskin kauppiaaksi ei syntynyt hetkessä, vaan ajatus on kulkenut mukana jo vuosien ajan. Maria Dalilla on monipuolinen tausta eri aloilta: hän on työskennellyt varhaiskasvatuksen ohjaajana, toiminut yrittäjänä liikunta-alalla ja viimeisimpänä isännöitsijänä.

– Isäni istutti aikoinaan idean kauppiaaksi ryhtymisestä, ja se on seurannut minua vuosien ajan. Nyt tuntui oikealta hetkeltä toteuttaa tämä haave, ja olen siitä aidosti innoissani, Dali kertoo.

Koivulan R-kioskin vetovastuu valikoitui Dalille luontevasti.

– Koivula tuntui heti omalta, kun vierailin täällä kesällä. Kioskissa on lämminhenkinen ympäristö, hyvä sijainti ja vahva paikallinen yhteisö. Näin tässä mahdollisuuden tehdä kioskista paikan, johon on helppo tulla, jossa viihdytään ja jossa asiakas kohdataan aidosti, hän sanoo.

Ensimmäinen työpäivä kauppiaana oli tunteikas.

– Jännitti ihan hirveästi! Perhosia vatsassa oli enemmän kuin tarpeeksi. Osaava porukka ympärillä loi kuitenkin heti turvaa ja varmuutta siitä, että tästä tulee hyvä juttu, Dali kuvailee.

Kioskin avajaisia vietetään perjantaina 27.2. klo 14–17 iloisissa tunnelmissa. Ohjelmassa on rentoa yhdessäoloa, arvonta erilaisine palkintoineen, jotakin kivaa lapsille sekä kahvi- ja kakkutarjoilu.

Tulevaisuudessa Dali haluaa kehittää kioskia asiakkaiden toiveita kuunnellen ja panostaa erityisesti ystävälliseen ja joustavaan asiakaspalveluun.

– Haluaisin, että meidän kioskillamme olisi kivaa istahtaa kahvikupilliselle, lukea päivän lehteä tai jutella naapurin kanssa. Koivulan kioskista voi tulla enemmän kuin vain asiointipaikka. Kauppiaana minulle tärkeintä ovat asiakkaat ja henkilökunta. Asiakaskohtaamiset, yhteisöllisyys, hyvä palvelu ja henkilökunnan hyvinvointi ovat kaiken perusta, Dali kiteyttää.

R-kioski Koivulassa on tarjolla kattavat peruspalvelut: kahvit ja herkut, Veikkaus-palvelut, postipalvelut, matkakortti- ja latauspalvelut sekä arjen pikaiset ostokset, kaikki helposti saman katon alta.