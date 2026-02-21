SDP:n Niina Malm: Hallitus ajaa kaksilla rattailla Itä-Suomen suhteen
21.2.2026 09:06:30 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallituksen on selvennettävä ristiriitaisia kantojaan Itä-Suomen erityistalousalueiden suhteen, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
– Torstaina eduskunnassa valtiovarainministeri Purra ilmoitti, että hallituksella ei ole suunnitteilla toimia erityistalousalueeseen liittyen. Eilen kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra vakuutteli, että hallitus jatkaa erityistalousalueiden suunnittelua. Hallituksen on syytä selventää itäsuomalaisille, kumpi pitää paikkaansa: valtiovarainministerin kanta vai kokoomuksen ryhmänjohtajan kanta? Vai ajaako hallitus kaksilla rattailla?
– Ryhmänjohtaja Kopran mukaan hallitus jatkaa erityistalousalueiden selvittelyä ja suunnittelua ”entiseen malliin”. Suomeksi käännettynä tämä tarkoittanee sitä, että hallitus puhuu paljon, mutta rahaa ja konkreettisia toimia Itä-Suomen hyväksi ei tipu. Jos hallituksella ei ole aikomusta toteuttaa erityistalousalueiden kokeilua, olisi suoraselkäistä myöntää se ääneen eikä piiloutua selvittelypuheiden taakse, Malm sanoo.
Malmin mukaan on huolestuttavaa, että hallitus tuntuu laittaneensa kaiken uskonsa EU-vaikuttamiseen ja on sen varjolla laiminlyönyt kansalliset toimet Itä-Suomen tukemiseksi.
– Paljon puhutun EU-vaikuttamisen tuloksena on tähän saakka pelkkä lupaus lainarahasta. On hyvä, että hallitus pyrkii nyt vaikuttamaan vuonna 2028 voimaan astuvaan EU:n budjettiin, mutta ongelma on siinä, että vaikuttamisen kohde siirtyy koko ajan kauemmas tulevaisuuteen. Nyt maalia on hilattu eteenpäin kolme vuotta, ja itäinen Suomi odottaa edelleen hallituksen tekoja.
– Työttömyyden ja elinvoiman ongelmat ovat sylissä tässä ja nyt. Orpon hallituksen kautta on jäljellä noin vuosi ja pian edessä on tämän hallituksen viimeinen kehysriihi. Hallituksella on nyt edessä todellinen näytön paikka: Välittääkö se Itä-Suomen tilanteesta muutenkin kuin juhlapuheissa, Malm kysyy.
