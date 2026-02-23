Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Elinkeinojaosto jatkoi toimitilahankkeiden tonttivarauksia

23.2.2026 19:52:38 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

Jaa

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kokoontui maanantaina 23. helmikuuta vuoden 2026 toiseen kokoukseensa. Kokouksessa elinkeinojaosto käsitteli tonttivarauksia.

Kuvassa sisäkuva Helsingin kaupungintalolta, etualalla Helsinki-logo.
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kokoontui maanantai-iltana. Jussi Nahkuri

Elinkeinojaosto päätti kokouksessaan jatkaa varauksia toimitilahankkeen suunnittelua ja toteutusta ja monitoimiareenan sekä hotelli- ja toimistorakennuksen suunnittelua varten. Molemmat varaukset sijaitsevat Jätkäsaaressa Länsisataman kaupunginosassa. 

Maanantain kokouksen jälkeen elinkeinojaosto kokoontuu vuonna 2026 vielä kuusi kertaa. Seuraava kokous järjestetään maanantaina 13. huhtikuuta. Vuoden kaikki kokousajat löytyvät elinkeinojaoston sivuilta. 

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen elinkeinojaoston asiakirjat -sivulla.

Avainsanat

helsingin kaupunkikaupunginhallituksen elinkeinojaostoelinkeinopolitiikka

Yhteyshenkilöt

Lauri Kervinen
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 31070677
lauri.kervinen@hel.fi

Linkit

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye