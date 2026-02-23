Elinkeinojaosto jatkoi toimitilahankkeiden tonttivarauksia

Elinkeinojaosto päätti kokouksessaan jatkaa varauksia toimitilahankkeen suunnittelua ja toteutusta ja monitoimiareenan sekä hotelli- ja toimistorakennuksen suunnittelua varten. Molemmat varaukset sijaitsevat Jätkäsaaressa Länsisataman kaupunginosassa.

Maanantain kokouksen jälkeen elinkeinojaosto kokoontuu vuonna 2026 vielä kuusi kertaa. Seuraava kokous järjestetään maanantaina 13. huhtikuuta. Vuoden kaikki kokousajat löytyvät elinkeinojaoston sivuilta.

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen elinkeinojaoston asiakirjat -sivulla.