Elinkeinojaosto jatkoi toimitilahankkeiden tonttivarauksia
23.2.2026 19:52:38 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kokoontui maanantaina 23. helmikuuta vuoden 2026 toiseen kokoukseensa. Kokouksessa elinkeinojaosto käsitteli tonttivarauksia.
Elinkeinojaosto päätti kokouksessaan jatkaa varauksia toimitilahankkeen suunnittelua ja toteutusta ja monitoimiareenan sekä hotelli- ja toimistorakennuksen suunnittelua varten. Molemmat varaukset sijaitsevat Jätkäsaaressa Länsisataman kaupunginosassa.
Maanantain kokouksen jälkeen elinkeinojaosto kokoontuu vuonna 2026 vielä kuusi kertaa. Seuraava kokous järjestetään maanantaina 13. huhtikuuta. Vuoden kaikki kokousajat löytyvät elinkeinojaoston sivuilta.
Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen elinkeinojaoston asiakirjat -sivulla.
