Gummerus aloittaa vaikuttajayhteistyön Ronja Salmen kanssa – ”Tulossa huikea kirjavuosi”
24.2.2026 09:45:34 EET | Gummerus | Tiedote
Gummerus aloittaa uuden, käännöskirjoihin keskittyvän vaikuttajayhteistyön Ronja Salmen kanssa. Hän vinkkaa vuoden 2026 kiinnostavimmista ja loistavasti suomennetuista käännöskirjoista Instagramissa ja jakaa ajatuksiaan Ronjan valinta -lähetyskanavan kautta.
Kirjavaikuttaja Ronja Salmi on yhteistyöstä innoissaan, sillä hän on huomannut, että sopivan kirjan valitseminen voi olla vaikeaa. Osuvien suositusten merkitys on suurempi kuin koskaan.
- Gummeruksella on tulossa huikea kirjavuosi. Olen saanut etukäteen tutustua Gummeruksen tämän vuoden käännöskirjoihin ja valita niistä parhaat ja kiinnostavimmat. Tämän vuoden aikana pääsen kertomaan valinnoistani lukijoille. Tiedossa on myös yllätyksiä!
Ensimmäinen Ronjan valinta -kirja on Asako Yuzukin Voita, suomentanut: Kosti Vanninen. Lisätietoa tulossa postauksessa 25.2.
