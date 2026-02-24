The Voice of Finlandin Kaksintaistelut alkavat – tässä ovat tämän kauden apuvalmentajat!

Kaksintaisteluissa jokaisesta joukkueesta kaksi kilpailijaa nousee Voicen lavalle, mutta heistä vain toinen jatkaa seuraavaan vaiheeseen. Muilla tähtivalmentajilla on kuitenkin mahdollisuus kaapata pudonnut laulaja omaan tiimiinsä. Tähtivalmentajat voivat kaapata niin monta laulajaa kuin haluavat, mutta vain kahdella kaapatulla laulajalla per tiimi on mahdollisuus edetä Knockout-vaiheeseen. Luvassa on upeita esityksiä ja vaikeita valintoja.

Tällä kaudella apuvalmentajina nähdään Ares, Mirella, Tuure Kilpeläinen ja Vesta.

Ares

Ares on uuden aallon rap-artisti, jonka jättihitti Menestys on paras tapa kostaa oli Suomen striimatuin viime vuonna julkaistu biisi yli 20 miljoonalla Spotify-kuuntelulla. Valtavan läpimurron tehnyt artisti julkaisi tammikuussa kolmannen albuminsa Aris.

– Kutsuin apuvalmentajakseni Areksen. Hän on hyvä esimerkki siitä, miten huipulle noustaan ei yhdessä yössä vaan kovalla työllä, Elastinen sanoo.

Mirella

Mirella ampaisi vuonna 2024 julkaistulla debyyttialbumillaan Suomen popartistien kirkkaimpaan kärkeen. Timanttei-kappaleesta tuli megahitti, ja sitä on striimattu lähes 40 miljoonaa kertaa. Luotathan ja Seuraa mut seurasivat suosiota. Mirella voitti albumistaan peräti kuusi Emma-palkintoa.

– Pyysin Mirellan apuvalmentajakseni, koska hän on maamme kirkkain poptähti tällä hetkellä. On kiinnostavaa kuulla, mitä näkökulmia Mirella pystyy tuomaan laulajilleni – mitä minulle ei tulisi heti mieleen. On kiinnostavaa, jos olemme jostain eri mieltä. Se on usein hyvän prosessin piirre, SANNI perustelee.

Tuure Kilpeläinen

Tuure Kilpeläinen on tullut tunnetuksi Kaihon karavaani -yhtyeensä keulakuvana. Superhitit Autiosaari, Eloon sekä Ystävänpäivä ovat Tuuren käsialaa. Syksyllä viidennen sooloalbuminsa julkaissut, viidellä Emmalla ja usealla iskelmäalan palkinnolla muistettu laulaja on säveltänyt lukuisia kappaleita muille kotimaisille tähdille.

– Tuure tuo kokemusta ja näkemystä. Hän pystyy avartamaan musiikkimakuani, Arttu Wiskari toteaa.

Vesta

Vestan debyyttialbumi sisälsi useita superhittejä, kuten Sun katu ja lähes parinkymmenen miljoonan striimin Ota varovasti. Jää mun viereen ja Idoli ovat viimeisimmät singlet tältä aktiiviselta biisintekijältä, jonka vastustamattomat tulkinnat herättivät ihastusta Vain elämää -ohjelman viime kaudella. Keväällä Vestalta on odotettavissa jälleen uutta omaa musiikkia.

– Olen kutsunut apuvalmentajakseni Vestan. Hän on hyvä ystäväni, loistava artisti, taiteilija. Uskon saavani häneltä rehellisiä mielipiteitä, Jenni Vartiainen hehkuttaa apuvalmentajaansa.

Näin The Voice of Finland -kausi etenee:

Ääni ratkaisee: pe ja su 23.1.-1.3.

Kaksintaistelut: pe ja su 6.-15.3.

Knockout: pe ja su 20.-29.3.

Livelähetys 1: pe 3.4.

Livelähetys 2: pe 10.4.

Semifinaali: pe 17.4.

Finaali: pe 24.4.

Tässä ovat kaikki vuoden 2026 The Voice of Finland -laulajat:

Ada Wessberg, 26, Pori

Adele Kemiläinen, 23, Kuopio

Anita Poti, 21, Vantaa

Anna Hanhisalo, 23, Järvenpää

Anna Lahtinen, 27, Helsinki

Anna Piirainen, 25, Oulu

Anne Vihelä, 45, Seinäjoki

Annika Parviainen, 33, Kaavi

Antti Hyytinen, 34, Seinäjoki

Antti Timonen, 40, Miehikkälä

Apple Grace, 36, Järvenpää

Arthur Rinne, 27, Vantaa

Dorcas Lusajo, 20, Merikarvia

Eero Saunamäki, 45, Helsinki

Ehea Kunelius-Laukkanen, 27, Helsinki

Eicca Nikula, 21, Haapajärvi

Elisa Ruuska, 29, Helsinki

Ellinoora Mäkelä, 20, Jyväskylä

Elviira Lehtonen, 19, Porvoo

Emmi Kallio, 16, Tampere

Eveliina Tuulia, 28, Helsinki

Fanny Norrgård, 16, Laitila

Flora Ann Heinäsuo, 25, Helsinki

Greta Mandelin, 40, Helsinki

Hana Orllati, 19, Vantaa

Hanna Leino, 37, Hollola

Heidi Försti, 17, Seinäjoki

Heidi Marjaana Mantere, 56, Helsinki

Helena Haaparanta, 40, Helsinki

Helni Jurvelin, 17, Oulu

Henna Vahtera, 39, Vantaa

Idaliia Tunturipuro, 33, Helsinki

Iiris Aalto-Setälä, 25, Helsinki

Ilari Mattila, 32, Tampere

Jaakko Seppälä, 29, Helsinki

Jakke Aho, 52, Turku

Jane Kuivalainen, 40, Kerava

Janita Ruhala, 34, Haapajärvi

Jarkko Timonen, 36, Tampere

Jarmo Saarni, 29, Oulu

Jarno Perokorpi, 37, Helsinki

Jasmin Hertzberg, 39, Tuusula

Jenni Johanna, 37, Enontekiö

Jisook Kim, 43, Tampere

John Danzig, 41, Lahti

Joni Peltonen, 24, Harjavalta

Jose Carlos, 32, Vantaa

Julia Trinh, 23, Helsinki

Jussi Koivisto, 33, Kiiminki

Jussi Mattsson, 39, Kouvola

Justiina Luukaslammi, 25, Tampere

Jyry Pietikäinen, 22, Lahti

Kaapro Baumgartner, 33, Tuusula

Kalle Caiania, 37, Kiuruvesi

Kalle Jussila, 64, Mäntsälä

Karim Ameziane, 29, Tampere

Katariina Koivusalo, 42, Ylihärmä

Kelly Koger, 19, Helsinki

Kiia Pitkänen, 25, Espoo

Kreetta Sihvola, 25, Helsinki

Kristian Meurman, 45, Lohja

Leena Saarinen, 61, Riihimäki

Leeni Pihlakoski, 29, Espoo

Madeleine Laure, 35, Helsinki

Marcus Vuorela, 27, Savonlinna

Maria Forsman, 27, Helsinki

Marika Laaksonen, 38, Laitila

Marjut Rahkola, 48, Rovaniemi

Markus Blom, 42, Kaarina

Markus Kuusisto, 49, Sastamala

Max Lindblom, 21, Espoo

Merette Brandt, 35, Jyväskylä

Minna Mäkelä, 25, Helsinki

Nattalie Hill, 30, Jyväskylä

Nea Polvinen, 21, Oulu

Nico Antero, 40, Järvenpää

Niklas Tontti, 21, Turku

Nina Lindroos, 43, Kauniainen

Ninja Saastamoinen, 36, Lahti

Ohto Heiskanen, 18, Espoo

Omotola Adeshina, 27, Helsinki

Onni Eloranta, 26, Kerava

Onni Hytönen, 21, Helsinki

Oona Nieminen, 25, Helsinki

Oskari Airisniemi, 27, Järvenpää

Rubin Grace, 34, Espoo

Ruut Kannikoski, 22, Sipoo

Saimi Raassina, 23, Helsinki

Samuli Suvanto, 26, Turku

Sanni Tolkkinen, 25, Taivalkoski

Sanniina Valkeametsä, 28, Jyväskylä

Sari Hopia, 57, Helsinki

Saw Shane, 38, Ruokolahti

Selma Lepistö, 19, Espoo

Sesilia Azmat, 17, Espoo

Severi Honkonen, 24, Tampere

Shambhu Adhikari, 23, Turku

Sini Tiusanen, 22, Kokkola

Tara Hasan, 22, Helsinki

Tarja Koponen, 62, Ylivieska

Teemu Sytelä, 33, Jyväskylä

Teresa Jokinen, 16, Tampere

Tom Söderström, 60, Suolahti

Tony Romeo, 36, Saarijärvi

Tuomas Savolainen, 40, Kokkola

Tuuli Kantola, 16, Jokioinen

Valtteri Uotila, 26, Helsinki

Venla Salmi, 37, Turku

Viivi-Maria Grosvenor, 28, Kirkkonummi

Ville Pulkkinen, 28, Kemi

Väinö Riihimäki, 27, Espoo

Yeva Khelal, 21, Turku