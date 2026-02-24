The Voice of Finlandin Kaksintaistelut alkavat – tässä ovat tämän kauden apuvalmentajat!
2.3.2026 09:30:27 EET | Nelonen Media | Tiedote
The Voice of Finlandissa siirrytään Ääni ratkaisee -vaiheen jälkeen jännittäviin Kaksintaisteluihin.
Kaksintaisteluissa jokaisesta joukkueesta kaksi kilpailijaa nousee Voicen lavalle, mutta heistä vain toinen jatkaa seuraavaan vaiheeseen. Muilla tähtivalmentajilla on kuitenkin mahdollisuus kaapata pudonnut laulaja omaan tiimiinsä. Tähtivalmentajat voivat kaapata niin monta laulajaa kuin haluavat, mutta vain kahdella kaapatulla laulajalla per tiimi on mahdollisuus edetä Knockout-vaiheeseen. Luvassa on upeita esityksiä ja vaikeita valintoja.
Tällä kaudella apuvalmentajina nähdään Ares, Mirella, Tuure Kilpeläinen ja Vesta.
The Voice of Finland Ruudussa ja Nelosella perjantaisin ja sunnuntaisin klo 20.
The Voice of Finlandin kuvia voit ladata täältä.
Apuvalmentajat:
Ares
Ares on uuden aallon rap-artisti, jonka jättihitti Menestys on paras tapa kostaa oli Suomen striimatuin viime vuonna julkaistu biisi yli 20 miljoonalla Spotify-kuuntelulla. Valtavan läpimurron tehnyt artisti julkaisi tammikuussa kolmannen albuminsa Aris.
– Kutsuin apuvalmentajakseni Areksen. Hän on hyvä esimerkki siitä, miten huipulle noustaan ei yhdessä yössä vaan kovalla työllä, Elastinen sanoo.
Mirella
Mirella ampaisi vuonna 2024 julkaistulla debyyttialbumillaan Suomen popartistien kirkkaimpaan kärkeen. Timanttei-kappaleesta tuli megahitti, ja sitä on striimattu lähes 40 miljoonaa kertaa. Luotathan ja Seuraa mut seurasivat suosiota. Mirella voitti albumistaan peräti kuusi Emma-palkintoa.
– Pyysin Mirellan apuvalmentajakseni, koska hän on maamme kirkkain poptähti tällä hetkellä. On kiinnostavaa kuulla, mitä näkökulmia Mirella pystyy tuomaan laulajilleni – mitä minulle ei tulisi heti mieleen. On kiinnostavaa, jos olemme jostain eri mieltä. Se on usein hyvän prosessin piirre, SANNI perustelee.
Tuure Kilpeläinen
Tuure Kilpeläinen on tullut tunnetuksi Kaihon karavaani -yhtyeensä keulakuvana. Superhitit Autiosaari, Eloon sekä Ystävänpäivä ovat Tuuren käsialaa. Syksyllä viidennen sooloalbuminsa julkaissut, viidellä Emmalla ja usealla iskelmäalan palkinnolla muistettu laulaja on säveltänyt lukuisia kappaleita muille kotimaisille tähdille.
– Tuure tuo kokemusta ja näkemystä. Hän pystyy avartamaan musiikkimakuani, Arttu Wiskari toteaa.
Vesta
Vestan debyyttialbumi sisälsi useita superhittejä, kuten Sun katu ja lähes parinkymmenen miljoonan striimin Ota varovasti. Jää mun viereen ja Idoli ovat viimeisimmät singlet tältä aktiiviselta biisintekijältä, jonka vastustamattomat tulkinnat herättivät ihastusta Vain elämää -ohjelman viime kaudella. Keväällä Vestalta on odotettavissa jälleen uutta omaa musiikkia.
– Olen kutsunut apuvalmentajakseni Vestan. Hän on hyvä ystäväni, loistava artisti, taiteilija. Uskon saavani häneltä rehellisiä mielipiteitä, Jenni Vartiainen hehkuttaa apuvalmentajaansa.
Näin The Voice of Finland -kausi etenee:
Ääni ratkaisee: pe ja su 23.1.-1.3.
Kaksintaistelut: pe ja su 6.-15.3.
Knockout: pe ja su 20.-29.3.
Livelähetys 1: pe 3.4.
Livelähetys 2: pe 10.4.
Semifinaali: pe 17.4.
Finaali: pe 24.4.
Tässä ovat kaikki vuoden 2026 The Voice of Finland -laulajat:
Ada Wessberg, 26, Pori
Adele Kemiläinen, 23, Kuopio
Anita Poti, 21, Vantaa
Anna Hanhisalo, 23, Järvenpää
Anna Lahtinen, 27, Helsinki
Anna Piirainen, 25, Oulu
Anne Vihelä, 45, Seinäjoki
Annika Parviainen, 33, Kaavi
Antti Hyytinen, 34, Seinäjoki
Antti Timonen, 40, Miehikkälä
Apple Grace, 36, Järvenpää
Arthur Rinne, 27, Vantaa
Dorcas Lusajo, 20, Merikarvia
Eero Saunamäki, 45, Helsinki
Ehea Kunelius-Laukkanen, 27, Helsinki
Eicca Nikula, 21, Haapajärvi
Elisa Ruuska, 29, Helsinki
Ellinoora Mäkelä, 20, Jyväskylä
Elviira Lehtonen, 19, Porvoo
Emmi Kallio, 16, Tampere
Eveliina Tuulia, 28, Helsinki
Fanny Norrgård, 16, Laitila
Flora Ann Heinäsuo, 25, Helsinki
Greta Mandelin, 40, Helsinki
Hana Orllati, 19, Vantaa
Hanna Leino, 37, Hollola
Heidi Försti, 17, Seinäjoki
Heidi Marjaana Mantere, 56, Helsinki
Helena Haaparanta, 40, Helsinki
Helni Jurvelin, 17, Oulu
Henna Vahtera, 39, Vantaa
Idaliia Tunturipuro, 33, Helsinki
Iiris Aalto-Setälä, 25, Helsinki
Ilari Mattila, 32, Tampere
Jaakko Seppälä, 29, Helsinki
Jakke Aho, 52, Turku
Jane Kuivalainen, 40, Kerava
Janita Ruhala, 34, Haapajärvi
Jarkko Timonen, 36, Tampere
Jarmo Saarni, 29, Oulu
Jarno Perokorpi, 37, Helsinki
Jasmin Hertzberg, 39, Tuusula
Jenni Johanna, 37, Enontekiö
Jisook Kim, 43, Tampere
John Danzig, 41, Lahti
Joni Peltonen, 24, Harjavalta
Jose Carlos, 32, Vantaa
Julia Trinh, 23, Helsinki
Jussi Koivisto, 33, Kiiminki
Jussi Mattsson, 39, Kouvola
Justiina Luukaslammi, 25, Tampere
Jyry Pietikäinen, 22, Lahti
Kaapro Baumgartner, 33, Tuusula
Kalle Caiania, 37, Kiuruvesi
Kalle Jussila, 64, Mäntsälä
Karim Ameziane, 29, Tampere
Katariina Koivusalo, 42, Ylihärmä
Kelly Koger, 19, Helsinki
Kiia Pitkänen, 25, Espoo
Kreetta Sihvola, 25, Helsinki
Kristian Meurman, 45, Lohja
Leena Saarinen, 61, Riihimäki
Leeni Pihlakoski, 29, Espoo
Madeleine Laure, 35, Helsinki
Marcus Vuorela, 27, Savonlinna
Maria Forsman, 27, Helsinki
Marika Laaksonen, 38, Laitila
Marjut Rahkola, 48, Rovaniemi
Markus Blom, 42, Kaarina
Markus Kuusisto, 49, Sastamala
Max Lindblom, 21, Espoo
Merette Brandt, 35, Jyväskylä
Minna Mäkelä, 25, Helsinki
Nattalie Hill, 30, Jyväskylä
Nea Polvinen, 21, Oulu
Nico Antero, 40, Järvenpää
Niklas Tontti, 21, Turku
Nina Lindroos, 43, Kauniainen
Ninja Saastamoinen, 36, Lahti
Ohto Heiskanen, 18, Espoo
Omotola Adeshina, 27, Helsinki
Onni Eloranta, 26, Kerava
Onni Hytönen, 21, Helsinki
Oona Nieminen, 25, Helsinki
Oskari Airisniemi, 27, Järvenpää
Rubin Grace, 34, Espoo
Ruut Kannikoski, 22, Sipoo
Saimi Raassina, 23, Helsinki
Samuli Suvanto, 26, Turku
Sanni Tolkkinen, 25, Taivalkoski
Sanniina Valkeametsä, 28, Jyväskylä
Sari Hopia, 57, Helsinki
Saw Shane, 38, Ruokolahti
Selma Lepistö, 19, Espoo
Sesilia Azmat, 17, Espoo
Severi Honkonen, 24, Tampere
Shambhu Adhikari, 23, Turku
Sini Tiusanen, 22, Kokkola
Tara Hasan, 22, Helsinki
Tarja Koponen, 62, Ylivieska
Teemu Sytelä, 33, Jyväskylä
Teresa Jokinen, 16, Tampere
Tom Söderström, 60, Suolahti
Tony Romeo, 36, Saarijärvi
Tuomas Savolainen, 40, Kokkola
Tuuli Kantola, 16, Jokioinen
Valtteri Uotila, 26, Helsinki
Venla Salmi, 37, Turku
Viivi-Maria Grosvenor, 28, Kirkkonummi
Ville Pulkkinen, 28, Kemi
Väinö Riihimäki, 27, Espoo
Yeva Khelal, 21, Turku
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Kuvat
Linkit
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka televisiokanaviin kuuluvat Nelonen, Jim, Liv ja Hero sekä suoratoistopalvelu Ruutu. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM, Kantriradio sekä audiopalvelu Supla. Nelonen Median portfolioon kuuluu myös elokuvalevitys.
Lisäksi Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yhteensä yli 20 festivaalia, konserttia ja risteilyä ympäri Suomen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
The Voice of Finland -laulaja löysi aviopuolisonsa ohjelman avulla: "Voice yhdistää"24.2.2026 10:04:37 EET | Tiedote
Tämän viikon The Voice of Finland -jaksoissa kuullaan yhden laulajan rakkaustarina, joka olisi voinut jäädä toteutumatta ilman The Voice of Finlandia. Lisäksi lavalle nousee laulaja, jonka yllätysduetto saa tähtivalmentajan katumaan päätöstään.
Sometähti joutuu välittömästi kouluttajien silmätikuksi Erikoisjoukoissa: "Topsipuikon ruumiinrakenne"23.2.2026 15:08:08 EET | Tiedote
Erikoisjoukkojen viides tuotantokausi alkaa vauhdikkaasti Ruudussa ja Nelosella tiistaina 24.2.
KUTSU: Ivalon viidennen kauden tähtien haastattelupäivä Sanomatalossa ma 16.3. klo 12 alkaen19.2.2026 10:00:00 EET | Kutsu
Kyberhyökkäys lamauttaa Suomen. Vallankäyttö ja moraali joutuvat testiin, ja kriisin keskellä myös työ ja perhe törmäävät. Elisa Viihteen alkuperäissarjan Ivalon viidennen kauden näyttelijät ja ohjaaja ovat tavattavissa Sanomatalossa maanantaina 16.3. Paikalla ovat mm. Janne Kataja, Mikko Nousiainen, Pihla Viitala, Inka Kallén, sekä ohjaaja Juuso Syrjä.
Yli 100 000 katsojaa – Luottomies-elokuva: Lepoloma nousi hitiksi: "Ei ole koskaan itsestäänselvyys"19.2.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Helmikuun 4. päivä ensi-iltansa saanut Luottomies-elokuva: Lepoloma on kerännyt kahdessa viikossa yli 100 000 katsojaa.
Aikakone-laulaja kertoo terveyshuolistaan The Voice of Finlandissa – sairastui long covidiin: ”Olen ollut työkyvytön siitä asti”17.2.2026 10:00:01 EET | Tiedote
Tämän viikon The Voice of Finland -jaksoissa kuullaan ympäri Suomea keikkailleen laulajan terveyshuolista ja helsinkiläispariskunnan lapsettomuudesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme