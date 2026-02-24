Finanssialan maine suuren yleisön keskuudessa vahvistunut – yritysten avoimuuteen ja vastuullisuuteen luotetaan
26.2.2026 10:54:06 EET | Finanssiala ry | Tiedote
Finanssialan kokonaismaine on Suomessa parantunut jatkuvasti viime vuosina suuren yleisön keskuudessa. Toimialan maine Suomessa on korkeammalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa. Reputation and Trust Analyticsin vuosittain toteuttamassa Luottamus & Maine -tutkimuksessa vastaajat arvioivat marras-joulukuussa 2025 pankki-, rahoitus- ja vakuutusalan yrityksiä sekä työeläkeyhtiöitä.
Toimialan maineen kokonaisarvosana Suomessa oli viisiportaisella asteikolla 3,28. Tulos on tähänastisen mittaushistorian paras. Esimerkiksi ensimmäisen tutkimusvuoden 2017 kokonaisarvosana oli selvästi heikompi, 2,96. Tutkimukseen osallistui 4 779 suomalaista, joista finanssialan yrityksiä arvioi 498 vastaajaa.
Maineen nousulla on voimakas tilastollinen yhteys suuren yleisön käytökseen. Kun mainearvosana nousee, vahvistuu myös sidosryhmätuki.
”Finanssialan sidosryhmätuki on noussut Luottamus & Maine -tutkimuksessa ennätyksellisen korkealle tasolle. Tämän taustalla on etenkin nousu maineen osa-alueilla, jotka kuvaavat yrityksen vastuullista toimintaa: avoimuudessa ja vastuullisuudessa”, kertoo Reputation and Trust Analyticsin asiantuntija Lauri Leppo.
Yritykset ovat Lepon mukaan parantaneet toimintaansa ja onnistuneet kehittämään myös viestintäänsä: kirkastamaan sitä, mikä näiden organisaatioiden rooli yhteiskunnassamme on.
”Finanssialan yritysten panostukset palveluiden uudistumiseen, vuorovaikutuksen vahvistamiseen sekä vastuullisuuden edistämiseen heijastuvat mainetutkimuksen tuloksissa. Finanssiala ry on aktiivisesti tuonut esiin jäsenyritystensä uudistumista ja erityisesti vastuullisuustyötä. Nuoret ovat tunnistaneet, että finanssiyritykset tuottavat merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä ja huomioivat ympäristövastuun liiketoiminnassaan”, toteaa Finanssiala ry:n (FA) vaikuttamisesta vastaava johtaja Tuomo Yli-Huttula.
Reputation and Trust Analytics on tutkinut toimialan mainetta Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Kokonaismaineessa on hiukan eroja, mutta hyvän arvosanan jokaisessa maassa saa finanssialan maineen osa-alue, että yritykset ovat kannattavia ja taloudellisesti vakaita.
”On ilahduttavaa, että luottamus toimialaan näkyy siinä, että kaikissa Pohjoismaissa suuri yleisö tietää toimialan olevan taloudellisesti luotettava. Tämä on linjassa valvontaviranomaisten näkemyksen kanssa, että finanssisektori Pohjoismaissa on ollut jo pitkään vakavarainen ja kestää kriisejä hyvin”, Yli-Huttula sanoo.
