Laptin liikevaihto kasvussa, vahva taloudellinen asema

Taloudellinen kehitys

Laptin liikevaihto vuonna 2025 oli 260,4 miljoonaa euroa (226,0 M€). Kannattavuus liiketuloksella mitattuna pysyi edellisvuoden tasolla: liiketulos oli 2,6 miljoonaa euroa (2,4 M€) eli 1,0 % (1,0 %) liikevaihdosta. Tilikauden tulos parani edellisvuodesta ja oli 2,0 miljoonaa euroa (0,1 M€). Laptin taloudellinen tilanne oli tilikauden päättyessä erittäin hyvä: vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste oli 55,0 % (54,2 %) ja kassavarat 24,3 miljoonaa euroa (10,9 M€). Taseen oma pääoma oli 78,2 miljoonaa euroa (82,8 M€) ja nettovelkojen määrä 0,3 miljoonaa euroa (27,1 M€).

Urakointiliiketoiminta – merkittävä yhteiskuntakiinteistöjen rakentaja

Vuonna 2025 Laptin liikevaihdosta noin 90 % tuli urakointiliiketoiminnasta ja noin 10 % RS-asuntorakentamisesta. Lapti on merkittävä urakoitsija ja muun muassa vahva yhteiskuntakiinteistöjen rakentaja Suomessa. Yhtiöllä oli vuodenvaihteessa käynnissä esimerkiksi seitsemän koulua ja kuusi hoivakotia.

Urakointiliiketoiminnassa Laptilla oli tilikauden päättyessä käynnissä 24 hanketta. Merkittävimpiä tällä hetkellä rakenteilla olevia hankkeita ovat muun muassa KYS Uusi Sydän -sairaalahanke Kuopiossa, päiväkodin, esiopetuksen ja alakoulun yhdistävä Kalliomäen palvelukiinteistö Pirkkalassa, Nanunkallion koulu, päiväkoti ja valmistuskeittiö Raumalla, Pohjolan OP:n uusi toimitalo Oulussa, kierrätyskauppakeskus ja lajittelukeskus Kuopiossa sekä 146-paikkainen Tikkurilan vanhustenkeskus Vantaalla.

Asuntoliiketoiminta – neljä gryndialoitusta vuonna 2025

RS-asuntorakentamisen liiketoiminnassa rakenteilla oli tilikauden päättyessä neljä kohdetta (2024: yksi kohde), joissa on 147 huoneistoa (21). Rakenteilla olevat RS-asuntokohteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Lapti myi tilikauden aikana 137 (166) RS-asuntoa ja oli syksyn 2025 markkinaosuusmittauksessa koko maan kolmanneksi suurin RS-asuntojen myyjä. Tilikauden aikana valmisvarastossa olevien asuntojen määrä väheni, ja myymättömiä, valmiita asuntoja oli tilikauden päättyessä 34 (93).

Korkea asiakastyytyväisyys – NPS 69

Laptin tavoitteena on erottua ketteryydessä, asiakaslähtöisyydessä ja työn laadussa. Asiakkaat antoivat Laptille viime vuonna vahvat arvosanat sekä urakointi- että kuluttaja-asuntoliiketoiminnassa. Asiakastyytyväisyys hankkeiden luovutuksen jälkeisessä mittauksessa oli suositteluhalukkuutta mittaavalla NPS-mittarilla erinomainen 69 (asteikolla -100–100).

Näkymät ja tilauskanta

Tilikauden päättyessä Laptilla oli noin 400 miljoonan euron arvoinen hankekanta, joka mahdollistaa toiminnan kasvun vuonna 2026 ja luo hyvät kasvunäkymät myös tuleville vuosille. Hankekanta sisältää virallisen sopimuksin varmistetun tilauskannan sekä hankkeet, joissa on käynnissä kehitysvaihe ennen lopullisen urakkasopimuksen solmimista. Valtaosa tästä hankekannasta liittyy urakointiliiketoimintaan. Tilikauden aikana voitettiin muun muassa viiden vuokramallilla toteutettavan päiväkodin kokonaisuus Turussa sekä Uuden Ilmailumuseon yhteistoiminnallinen KVR-urakka Vantaalla.

– Näemme, että rakentamisen markkinan vaikein vaihe on takana. Tulevaisuuteen liittyy edelleen epävarmuutta, mutta sekä toimitila- että asuntomarkkinassa näkyy elpymisen merkkejä ja kuluttajien luottamus on palautumassa. Haluan kiittää yrityksemme henkilöstöä sitoutuneesta työskentelystä ja strategiamme onnistuneesta toimeenpanosta. Panostuksemme urakointiliiketoimintaan on tuottanut tuloksia. Olemme onnistuneet voittamaan kilpaillussa markkinassa meille sopivia ja mielekkään kannattavuustason hankkeita muun muassa koulu- ja päiväkotirakentamisen, palvelutilarakentamisen sekä liike- ja toimitilarakentamisen saralla. Erityisesti sosiaali- ja terveyssektorin kiinteistömarkkina on nyt aktivoitunut muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen. Laptilla on oma hankekehitysosaaminen, tonttivaranto sekä laaja investoriverkosto, mikä mahdollistaa nopean toimeenpanon toimitilahankkeissa. Myös asuntomarkkinassa sijoittaja-asiakkaiden aktiivisuus kasvoi vuoden jälkipuoliskolla, mikä osaltaan vahvistaa positiivista tulevaisuusnäkymää, kertoo toimitusjohtaja Jussi Karjula.