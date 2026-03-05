Elomatic Oy:lle ICT-teko-tunnustus
5.3.2026 11:00:00 EET | Turun kauppakamari | Tiedote
Turun kauppakamarin ICT-teko-tunnustus myönnettiin tänä vuonna Elomatic Oy:lle. Elomatic on turkulaistaustainen kansainvälisesti toimiva suunnittelu- ja konsultointiyritys. ICT-valiokunnan myöntämä tunnustus jaettiin alan seminaarissa 5. maaliskuuta.
”Erityistä huomiota herättää tunnustuksen saajan tapa kohdata tulevaisuuden osaajat. Korkeakouluopiskelijoille tarjotaan opintojen loppuvaiheessa mahdollisuus tehdä lopputyö osana yrityksen toimintaa ja usein tästä syntyy myös pysyvä työsuhde joko opintojen aikana tai valmistumisen jälkeen”, toteaa ICT-valiokunnan puheenjohtaja Petri Syväjärvi palkintoperusteluissa.
”Yritys onkin noussut aidosti kiinnostavaksi nuorten huippuosaajien keskuudessa, koska se hyödyntää toiminnassaan moderneja työkaluja ja dataa, panostaa vahvasti tietoturvaan ja laatuun sekä kehittää toimintaansa jatkuvasti uusien innovatiivisten ratkaisujen kautta. Kyse on yrityksestä, joka ei ainoastaan seuraa kehitystä, vaan määrittelee sen suunnan ollen edelläkävijäyritys. Näillä perusteilla vuoden 2026 ICT-tekotunnustuksen saaja on itseoikeutetusti Elomatic Oy”, kuvailee Syväjärvi.
”Vuonna 2026 meille Elomaticille haki kesätöihin 2875 henkilöä, joista valtaosa on nuoria korkeakouluopiskelijoita. Näiden joukosta valitaan muutama kymmenen henkilöä. Opintonsa loppusuoralla oleville henkilöille pyrimme mahdollistamaan lopputyön suorittamisen toimeksiantona Elomaticille. Tästä seuraa usein jatkoa työsuhteelle”, sanoo CIO Jaakko Lahti-Mononen, Elomatic Oy.
Lahti-Monosen mukaan on tärkeää tunnistaa ja antaa tilaa nuorille lahjakkuuksille. IT&DT-yksikkö on myös Elomaticin liiketoimintayksiköiden ohella loistava mahdollistaja kehittymiseen. Elomaticilla monen urapolku onkin alkanut kesätyöstä ja johtanut vaativiin asiakasprojekteihin.
”Keskitymme jatkuvaan parantamiseen ja kestävään kehitykseen, ja olemme sitoutuneet suunnittelemaan yhdessä asiakkaidemme kanssa arvoa tuottavia ratkaisuja. Tuomme IT-osaamisemme osaksi asiakasprojekteja tavalla, joka tukee strategiaamme, kansainvälistymistä ja pitkäjänteistä asiakasyhteistyötä.”
Esimerkkinä yrityksessä tehtävästä työstä on muun muassa yhteistyö, jossa Elomatic suunnittelee asiakkaalleen innovatiivisen biojalostamon. Origin by Ocean tuottaa haitallisista määrissä kasvavasta ruskolevästä biopohjaisia kemikaaleja, jotka tukevat siirtymää kohti kestävämpää kemianteollisuutta.
Elomatic on suomalainen konsultointi- ja suunnitteluyritys, joka tarjoaa globaalisti huipputason asiantuntijapalveluja, tuotteita ja avaimet käteen -ratkaisuja meri-, laivanrakennus-, kone-, energia-, prosessi- ja lääketeollisuudelle. Keskitymme jatkuvaan parantamiseen ja kestävään kehitykseen, ja olemme sitoutuneet suunnittelemaan ratkaisuja, jotka lisäävät ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Vuonna 1970 perustettu yritys on edelleen yksityisessä omistuksessa ja työllistää 1 300 ammattilaista. Asiakkaita Elomaticilla on yli 80 maassa.
Lisätiedot:
CMO Piia Leinonen, Elomatic Oy, puh.040 350 3719, piia.leinonen@elomatic.com
Puheenjohtaja Petri Syväjärvi, Turun kauppakamarin ICT-valiokunta, puh 050 65015
Olli HakalaYhteyspäällikköPuh:050 601 77olli.hakala@kauppakamari.fi
Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä, ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.
