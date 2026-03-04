Vihreiden uusi reilun muutoksen ohjelma linjaa: Talous on pakko asettaa luonnon ja ilmaston asettamiin rajoihin

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta korostaa, että talous on väline tavoitteiden saavuttamiselle, ei itseisarvo.

– Sanon tämän suoraan: vihreät ei vastusta talouskasvua itsessään, vaan korostamme, että talouskasvu ei saa tapahtua ihmisten tai luonnon kustannuksella. Jos talouskasvu tapahtuu samalla, kun ilmastokriisi ja luontokato etenevät ja eriarvoisuus lisääntyy, silloin kasvu ei palvele ihmisiä. Talous on väline, ei itseisarvo: tarvitsemme vahvaa taloutta, jotta voimme mahdollistaa hyvän elämän mutta hyvää elämää ei ole, jos talouskasvua tehdään ihmisten ja luonnon kustannuksella, Virta kiteyttää.

Virran mukaan on hyväksyttävä, että talouskasvun irtikytkeminen ylikulutuksesta tarkoittaa joidenkin alojen supistumista, jotta toisaalla voi versota uutta.

– Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hallitusti alas ajamme turkistarhauksen ja turpeen polton kaltaisia toimintoja alas, panostamme puuteollisuuden jalostusarvon nousuun, kiertotalouteen ja puhtaaseen energiaan. Ympäristölle ja taloudelle haitallisista tuista olisi yhä lähes miljardin edestä leikattavaa. Ei ole mitään järkeä, että valtion budjetista tuetaan aloja, jotka joka tapauksessa ovat häviämässä ja samaan aikaan jätetään tukematta innovaatioita, joilla saataisiin Suomeen sitä kestävää kasvua, Virta sanoo.

Virran mukaan vihreiden ratkaisut huomioivat sekä talouden tilan että aikamme suurimpiin kriiseihin vastaamisen.

– Hallitus sanoo, että on pakko leikata lapsilta ja nuorilta. Se ei ole pakko, mutta talous on pakko asettaa luonnon ja ilmaston asettamiin rajoihin. Ensin on turvattava elinkelpoinen maapallo – sen jälkeen syntyvä kasvu on kestävää. Koska nykyinen talousjärjestelmä ei kykene tuottamaan hyvinvointia ilman luonnon ylikulutusta ja eriarvoisuuden kasvua, järjestelmää on uudistettava. Siksi olemme ehdottaneet esimerkiksi vihreää verouudistusta, Virta selvittää.

Vihreiden reilun muutoksen työryhmän puheenjohtaja Iiris Suomela muistuttaa, ettei kyseessä ole vihreille uusi linjaus.

– Emme varmuudella tiedä, missä määrin talouskasvua on mahdollista ylläpitää luonnon ja ilmaston asettamissa rajoissa. Joka tapauksessa talousjärjestelmän on toimittava näiden rajojen puitteissa. Siksi olemme jo pari vuotta sitten talouspoliittisessa ohjelmassamme edellyttäneet, että hyvinvointivaltion tulevaisuus tulee turvata kasvusta huolimatta. Sama linja vahvistettiin viime viikonloppuna reilun muutoksen ohjelmassa, Suomela kertoo.

Suomelan mukaan tarve reilun muutoksen politiikalle on entistäkin akuutimpi.

– Orpon hallitus on syventänyt köyhyyttä ja hyvinvointivaltion kriisiä entisestään. Samalla ilmasto- ja luontotoimia on peruttu ja vesitetty. Tarve reilun muutoksen politiikalle on siis entistäkin kovempi ja kiireellisempi, Suomela sanoo.

Virta kiistää valtiovarainministeri Purran omassa Facebook-julkaisussaan esittämän väitteen, että vihreiden linja johtaisi hyvinvointipalveluiden alasajoon.

– Päinvastoin. Juuri nykyinen politiikka, joka nojaa velkaan ja luonnonvarojen ylikulutukseen, on pitkällä aikavälillä kestämätöntä. Me haluamme uudistaa verotusta ja tukia niin, että työnteko, yrittäjyys ja kestävät investoinnit kannattavat – ja saastuttaminen ei, Virta toteaa.