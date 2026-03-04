Vihreiden uusi reilun muutoksen ohjelma linjaa: Talous on pakko asettaa luonnon ja ilmaston asettamiin rajoihin
4.3.2026 16:21:23 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puoluevaltuusto hyväksyi viikonloppuna reilun muutoksen ohjelman, jonka mukaan talouskasvun tulee tapahtua luonnon ja ilmaston määräämissä rajoissa. Se tarkoittaa esimerkiksi verotusjärjestelmän uudistamista, ympäristölle ja taloudelle haitallisten tukien leikkaamista ja panostuksia innovaatioihin.
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta korostaa, että talous on väline tavoitteiden saavuttamiselle, ei itseisarvo.
– Sanon tämän suoraan: vihreät ei vastusta talouskasvua itsessään, vaan korostamme, että talouskasvu ei saa tapahtua ihmisten tai luonnon kustannuksella. Jos talouskasvu tapahtuu samalla, kun ilmastokriisi ja luontokato etenevät ja eriarvoisuus lisääntyy, silloin kasvu ei palvele ihmisiä. Talous on väline, ei itseisarvo: tarvitsemme vahvaa taloutta, jotta voimme mahdollistaa hyvän elämän mutta hyvää elämää ei ole, jos talouskasvua tehdään ihmisten ja luonnon kustannuksella, Virta kiteyttää.
Virran mukaan on hyväksyttävä, että talouskasvun irtikytkeminen ylikulutuksesta tarkoittaa joidenkin alojen supistumista, jotta toisaalla voi versota uutta.
– Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hallitusti alas ajamme turkistarhauksen ja turpeen polton kaltaisia toimintoja alas, panostamme puuteollisuuden jalostusarvon nousuun, kiertotalouteen ja puhtaaseen energiaan. Ympäristölle ja taloudelle haitallisista tuista olisi yhä lähes miljardin edestä leikattavaa. Ei ole mitään järkeä, että valtion budjetista tuetaan aloja, jotka joka tapauksessa ovat häviämässä ja samaan aikaan jätetään tukematta innovaatioita, joilla saataisiin Suomeen sitä kestävää kasvua, Virta sanoo.
Virran mukaan vihreiden ratkaisut huomioivat sekä talouden tilan että aikamme suurimpiin kriiseihin vastaamisen.
– Hallitus sanoo, että on pakko leikata lapsilta ja nuorilta. Se ei ole pakko, mutta talous on pakko asettaa luonnon ja ilmaston asettamiin rajoihin. Ensin on turvattava elinkelpoinen maapallo – sen jälkeen syntyvä kasvu on kestävää. Koska nykyinen talousjärjestelmä ei kykene tuottamaan hyvinvointia ilman luonnon ylikulutusta ja eriarvoisuuden kasvua, järjestelmää on uudistettava. Siksi olemme ehdottaneet esimerkiksi vihreää verouudistusta, Virta selvittää.
Vihreiden reilun muutoksen työryhmän puheenjohtaja Iiris Suomela muistuttaa, ettei kyseessä ole vihreille uusi linjaus.
– Emme varmuudella tiedä, missä määrin talouskasvua on mahdollista ylläpitää luonnon ja ilmaston asettamissa rajoissa. Joka tapauksessa talousjärjestelmän on toimittava näiden rajojen puitteissa. Siksi olemme jo pari vuotta sitten talouspoliittisessa ohjelmassamme edellyttäneet, että hyvinvointivaltion tulevaisuus tulee turvata kasvusta huolimatta. Sama linja vahvistettiin viime viikonloppuna reilun muutoksen ohjelmassa, Suomela kertoo.
Suomelan mukaan tarve reilun muutoksen politiikalle on entistäkin akuutimpi.
– Orpon hallitus on syventänyt köyhyyttä ja hyvinvointivaltion kriisiä entisestään. Samalla ilmasto- ja luontotoimia on peruttu ja vesitetty. Tarve reilun muutoksen politiikalle on siis entistäkin kovempi ja kiireellisempi, Suomela sanoo.
Virta kiistää valtiovarainministeri Purran omassa Facebook-julkaisussaan esittämän väitteen, että vihreiden linja johtaisi hyvinvointipalveluiden alasajoon.
– Päinvastoin. Juuri nykyinen politiikka, joka nojaa velkaan ja luonnonvarojen ylikulutukseen, on pitkällä aikavälillä kestämätöntä. Me haluamme uudistaa verotusta ja tukia niin, että työnteko, yrittäjyys ja kestävät investoinnit kannattavat – ja saastuttaminen ei, Virta toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Forsgrén ryhmäpuheessa: Lapsi, vammainen ja vanhus tarvitsivat apua, mutta petimme heistä jokaisen.4.3.2026 14:45:00 EET | Tiedote
Vihreät vaati hallitusta perumaan sosiaalihuoltoon suunnitellut sadan miljoonan euron lisäleikkaukset eduskunnassa käydyn sote-palveluja koskeneen pääministerin ilmoituksen yhteydessä. Kansanedustaja sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Bella Forsgrén piti vihreiden ryhmäpuheenvuoron, jossa hän korosti sosiaalihuollon tilanteen vakavuutta.
Vihreiden Holopainen: Perheitä ei saa hajottaa säästöjen seurauksena – Orpon hallituksen linja rikkoo vammaisten oikeuksia4.3.2026 14:30:00 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopaisen mukaan Orpon hallituksen leikkauspolitiikka ja vammaispalvelulain puutteellinen ohjaus ovat johtaneet tilanteeseen, jossa vammaisten perusoikeudet vaarantuvat.
Vihreiden Tynkkynen tukee PS:n nuorisojärjestöä: yhteisöveroale on typerä, kallis ja tehoton3.3.2026 20:03:39 EET | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen tukee Perussuomalaisen Nuorison vaatimusta yhteisöveroalennuksen perumisesta. Hän myös hämmästelee tilannetta, jossa nuorisojärjestö suhtautuu julkiseen talouteen vastuullisemmin kuin valtiovarainministeri.
Sofia Virta Purralle: Ei ole pakko leikata heikoimmilta – pakko on hoitaa ihmiset ja talous maapalloa tuhoamatta3.3.2026 16:20:06 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vastaa valtiovarainministeri Riikka Purran kirjoitukseen, jossa tämä arvosteli vihreiden tuoreen reilun muutoksen ohjelman linjausta talouskasvuriippuvuuden purkamisesta.
Vihreiden Pitko: “Hallituksen vaihtoehto on luovuttajan vaihtoehto” – kuitti myös muille oppositiopuolueille3.3.2026 12:52:29 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Jenni Pitko muistutti ilmastosuunnitelmia käsitelleessä ryhmäpuheenvuorossaan, että ilmaston ja luonnon kantokyky tulee huomioida osana taloutta tasapainottaessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme