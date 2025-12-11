Keravan Energia investoi tulevaan uudella modernilla toimitalolla – Jatke toimii hankkeessa pääurakoitsijana
10.3.2026 08:30:00 EET | Jatke Oy | Tiedote
120-vuotisjuhlaa viettävä Keravan Energia saa uudet nykyaikaiset toimistotilat Keravan aseman ratapihan tuntumaan. ”Energiataloksi” nimetty uusi toimistorakennus symboloi yhtiön siirtymää kohti vihreämpää tulevaisuutta.
Jatke Toimitilat Oy rakentaa Keravan Energialle uuden toimitalon Tervahaudankadulle, vanhan toimiston läheisyyteen. Rakennustyöt ovat aloitettu lokakuussa 2025, ja kohde valmistuu vuoden 2026 loppuun mennessä. Keravan Energian nykyinen toimitalo on rakennettu 1980-luvulla, eikä se vastaa enää tämän päivän teknisiä vaatimuksia tai yhtiön kasvaneita toiminnallisia tarpeita.
Uudessa viihtyisässä toimitalossa tulee olemaan yhteensä viisi kerrosta, joista neljä on toimistokäytössä. Bruttoalaltaan rakennus tulee olemaan noin 3 800 neliömetriä. Toimitaloon on tulossa esimerkiksi henkilöstöravintola, kuntosali sekä näyttävät, hyvinvointia lisäävät viherseinät.
Uudet toimistotilat ovat Keravan Energialle askel kohti vastuullisempaa tulevaisuutta. Toimitalolle tullaan hakemaan LEED Gold -sertifikaattia, joten kohteen rakentaminen ja suunnittelu toteutetaan sertifikaatin mukaisia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
Taustalla Keravan Energian ydinarvot: osaaminen, yhteistyö ja jatkuva uudistuminen
Keravan Energian uuden toimitalon peruskiven muuraustilaisuutta vietettiin torstaina 5.3.2026 aurinkoisessa kevätsäässä. Paikan päälle saapui Keravan Energian, Jatke Toimitilojen ja muita hankkeen edustajia. Keravan Energian toimitusjohtaja Jussi Lehto toi esiin juhlapuheessaan, että uuden toimitalon rakentaminen on yhtiölle kestävän ja kannattavan toiminnan edellytys, sekä merkittävä investointi paikallisesti.
”Keravan Energia on aina ollut osa paikallista yhteisöä. Tämä pääkonttori vahvistaa juuriamme täällä Keravalla, mutta antaa meille myös entistä paremmat edellytykset laajentaa toimintaamme kannattavasti ja tehokkaasti myös tulevaisuudessa. Uusi pääkonttori ei ole itsetarkoitus, se on työkalu, joka tukee modernia työntekoa ja vastaa niihin vaatimuksiin, joita tulevaisuuden energia-ala meille asettaa”, hän lausui.
Jatke Toimitilojen yksikönjohtaja Esa Rautanen osoitti kiitoksensa projektiorganisaatiolle hyvästä ja ratkaisukeskeisestä yhteistyöstä. Hän korosti, että Keravan Energialla ja Jatkeella on monia yhteisiä arvoja, mikä luo erinomaisen pohjan yhteistyölle.
”Olemme ylpeitä saadessamme olla tässä hankkeessa pääurakoitsijana. Tämä rakennus tulee toimimaan paitsi nykyaikaisena työympäristönä myös näkyvänä symbolina Keravan Energian pitkäjänteisestä työstä puhtaamman energian tulevaisuuden puolesta”, Rautanen sanoi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Esa RautanenyksikönjohtajaJatke Toimitilat OyPuh:040 848 1908esa.rautanen@jatke.fi
Kuvat
Jatke-konserni
Radiokatu 3
00240 Helsinki
Jatke on suomalainen, yksityisomisteinen rakennusalan konserni. Rakennamme ja korjaamme pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Meillä työskentelee noin 430 rakennusalan ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 482 miljoonaa euroa. Lisätiedot: www.jatke.fi
