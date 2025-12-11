Jatke Oy

Keravan Energia investoi tulevaan uudella modernilla toimitalolla – Jatke toimii hankkeessa pääurakoitsijana

10.3.2026 08:30:00 EET | Jatke Oy | Tiedote

Jaa

120-vuotisjuhlaa viettävä Keravan Energia saa uudet nykyaikaiset toimistotilat Keravan aseman ratapihan tuntumaan.Energiataloksi” nimetty uusi toimistorakennus symboloi yhtiön siirtymää kohti vihreämpää tulevaisuutta.

Havainnekuva, näkymä radalta.
Havainnekuva, näkymä radalta. L-Arkkitehdit.

Jatke Toimitilat Oy rakentaa Keravan Energialle uuden toimitalon Tervahaudankadulle, vanhan toimiston läheisyyteen. Rakennustyöt ovat aloitettu lokakuussa 2025, ja kohde valmistuu vuoden 2026 loppuun mennessä. Keravan Energian nykyinen toimitalo on rakennettu 1980-luvulla, eikä se vastaa enää tämän päivän teknisiä vaatimuksia tai yhtiön kasvaneita toiminnallisia tarpeita.

Uudessa viihtyisässä toimitalossa tulee olemaan yhteensä viisi kerrosta, joista neljä on toimistokäytössä. Bruttoalaltaan rakennus tulee olemaan noin 3 800 neliömetriä. Toimitaloon on tulossa esimerkiksi henkilöstöravintola, kuntosali sekä näyttävät, hyvinvointia lisäävät viherseinät.

Uudet toimistotilat ovat Keravan Energialle askel kohti vastuullisempaa tulevaisuutta. Toimitalolle tullaan hakemaan LEED Gold -sertifikaattia, joten kohteen rakentaminen ja suunnittelu toteutetaan sertifikaatin mukaisia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Taustalla Keravan Energian ydinarvot: osaaminen, yhteistyö ja jatkuva uudistuminen

Keravan Energian uuden toimitalon peruskiven muuraustilaisuutta vietettiin torstaina 5.3.2026 aurinkoisessa kevätsäässä. Paikan päälle saapui Keravan Energian, Jatke Toimitilojen ja muita hankkeen edustajia. Keravan Energian toimitusjohtaja Jussi Lehto toi esiin juhlapuheessaan, että uuden toimitalon rakentaminen on yhtiölle kestävän ja kannattavan toiminnan edellytys, sekä merkittävä investointi paikallisesti.

”Keravan Energia on aina ollut osa paikallista yhteisöä. Tämä pääkonttori vahvistaa juuriamme täällä Keravalla, mutta antaa meille myös entistä paremmat edellytykset laajentaa toimintaamme kannattavasti ja tehokkaasti myös tulevaisuudessa. Uusi pääkonttori ei ole itsetarkoitus, se on työkalu, joka tukee modernia työntekoa ja vastaa niihin vaatimuksiin, joita tulevaisuuden energia-ala meille asettaa”, hän lausui.

Jatke Toimitilojen yksikönjohtaja Esa Rautanen osoitti kiitoksensa projektiorganisaatiolle hyvästä ja ratkaisukeskeisestä yhteistyöstä. Hän korosti, että Keravan Energialla ja Jatkeella on monia yhteisiä arvoja, mikä luo erinomaisen pohjan yhteistyölle.

”Olemme ylpeitä saadessamme olla tässä hankkeessa pääurakoitsijana. Tämä rakennus tulee toimimaan paitsi nykyaikaisena työympäristönä myös näkyvänä symbolina Keravan Energian pitkäjänteisestä työstä puhtaamman energian tulevaisuuden puolesta”, Rautanen sanoi.

Avainsanat

jatkejatke-konsernijatke toimitilatkeravan energiakeravatoimitilarakentaminentoimitilat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Havainnekuva, näkymä radalta.
Havainnekuva, näkymä radalta.
L-Arkkitehdit.
Lataa
Havainnekuva, näkymä pääsisäänkäynniltä.
Havainnekuva, näkymä pääsisäänkäynniltä.
L-Arkkitehdit.
Lataa
Havainnekuva, näkymä Tervahaudankadulta.
Havainnekuva, näkymä Tervahaudankadulta.
L-Arkkitehdit.
Lataa
Jatke Toimitilat Oy:n yksikönjohtaja Esa Rautanen pitämässä puhetta peruskiven muuraustilaisuudessa.
Jatke Toimitilat Oy:n yksikönjohtaja Esa Rautanen pitämässä puhetta peruskiven muuraustilaisuudessa.
Veera Kostamo / Keravan Energia
Lataa
Kuva peruskiven muuraustilaisuudesta 5.3.2026.
Kuva peruskiven muuraustilaisuudesta 5.3.2026.
Veera Kostamo / Keravan Energia
Lataa
Keravan Energian toimitusjohtaja Jussi Lehto muuramassa peruskiveä.
Keravan Energian toimitusjohtaja Jussi Lehto muuramassa peruskiveä.
Veera Kostamo / Keravan Energia
Lataa
Kuva peruskiven muuraustilaisuudesta 5.3.2026.
Kuva peruskiven muuraustilaisuudesta 5.3.2026.
Veera Kostamo / Keravan Energia
Lataa
Peruskiven muuraustilaisuuteen kuului kierros työmaalla.
Peruskiven muuraustilaisuuteen kuului kierros työmaalla.
Veera Kostamo / Keravan Energia
Lataa

Jatke-konserni

Radiokatu 3
00240 Helsinki

Jatke on suomalainen, yksityisomisteinen rakennusalan konserni. Rakennamme ja korjaamme pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Meillä työskentelee noin 430 rakennusalan ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 482 miljoonaa euroa. Lisätiedot: www.jatke.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Jatke Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye