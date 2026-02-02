Hyvinkään imagossa myönteinen kehityssuunta – yritykset arvioivat kaupungin vakaaksi ja yhteistyöhaluiseksi kumppaniksi
10.3.2026 08:32:38 EET | Hyvinkään kaupunki | Tiedote
Hyvinkään kaupunki on jälleen saanut myönteisiä arvioita Taloustutkimuksen Kuntien imago 2025 -tutkimuksessa. Yrityspäättäjien vastauksissa korostuvat erityisesti kaupungin kokonaiskuvan vakaus, elinvoiman kehittämisessä onnistuminen sekä useiden keskeisten imagotekijöiden tasainen hyvä taso.
Tutkimuksen mukaan Hyvinkään kokonaisvaikutelma nousi viime vuodesta, ja keskiarvo 7,59 ylittää kaikkien kuntien keskiarvon. Yritykset kokevat Hyvinkään yleisesti toimivaksi ja luotettavaksi toimintaympäristöksi, jossa arki sujuu ja kaupungin kanssa asiointi toimii.
Vahvaa kehitystä yritysten näkökulmasta
Hyvinkään kokonaiskuva vahvistui entisestään, ja tulos on yksi kaupungin parhaista viime vuosiin verrattuna. ”Yritysten antama arvosana kertoo siitä, että Hyvinkää nähdään kaupungiksi, jossa pidetään huolta perusasioista ja jossa yritysten toimintaedellytykset ovat vakaat. Kokonaisvaikutelma nousee myös vertailukuntien tasolla, mikä vahvistaa käsitystä Hyvinkäästä kilpailukykyisenä toimintaympäristönä”, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen iloitsee.
Useissa imagotekijöissä Hyvinkään tulokset ovat tasaisen hyviä ja monin paikoin selvästi keskiarvoa parempia. Yritysmyönteisyys on noussut edellisvuodesta, ja yritykset kokevat kaupungin suhtautuvan myötämielisesti ja rakentavasti elinkeinoelämän tarpeisiin. Myös elinvoiman vahvistamiseen liittyvä kokonaisarvosana, 7,46, on vertailuryhmän korkeimpia. ”Tämä arvio kertoo siitä, että Hyvinkään pitkäjänteinen kehittämistyö näkyy ja tuntuu yritysten arjessa”, elinkeinopäällikkö Jyrki Käki kommentoi.
Kunnan yhteyshenkilöiden tavoitettavuus on lukemalla 7,15 hyvää tasoa, mikä kertoo kaupungin palvelualttiudesta ja halusta olla saavutettavissa yritysten tarvitsemissa asioissa. Toimitilatarjonta on puolestaan yksi Hyvinkään selkeimmistä vahvuuksista: arvosana 7,59 on tutkimuksen kärkitasoa, ja se osoittaa, että yrityksillä on hyvät mahdollisuudet löytää toimiva sijainti kaupungista.
Kansainvälisen osaamisen ja työperäisen maahanmuuton edistämisessä Hyvinkää kuuluu valtakunnalliseen kärkeen. Arvosana 7,35 ylittää selvästi kaikkien kuntien keskiarvon, ja tulos kertoo kaupungin kyvystä vastata yritysten kasvaviin osaamistarpeisiin sekä työvoiman monimuotoistumiseen.
Vaikka suositteluhalukkuuden NPS-luku on valtakunnallisesti kaikissa kunnissa melko matala, Hyvinkään tulos (-15,3) sijoittuu vertailukuntien keskitasolle ja on parempi kuin monilla vastaavan kokoisilla kaupungeilla. Tulosta voidaan pitää realistisena koko kuntakentän kehitykseen nähden.
“Yleisellä tasolla tulokset ja palaute ovat varsin positiivisia, mutta lähes perinteiseen tapaan kritiikkiä esitetään erityisesti lupaprosesseista. Olemme jo käynnistäneet toimenpiteitä, jotta sekä lupa- että kaavoitusprosessit olisivat aiempaa sujuvampia ja paremmin yritysten tarpeita palvelevia”, kaupunkikehitysjohtaja Marko Kankare kommentoi.
Kaiken kaikkiaan Hyvinkää nähdään yritysten silmissä vakaana, palveluhaluisena ja kehittyvänä kaupunkina, jossa tärkeimmät yritysilmaston elementit ovat kunnossa. Useissa keskeisissä tekijöissä tulokset paranivat selvästi, ja erityisesti elinvoiman vahvistamiseen, kansainvälisyyteen ja toimitilatarjontaan liittyvät arviot olivat valtakunnallisesti vahvoja. Hyvinkää jatkaa pitkäjänteistä työtä hyvän yritysympäristön ja sujuvien palveluiden rakentamiseksi ja suuntaa kehittämistyötään edelleen yrityksille tärkeisiin teemoihin.
