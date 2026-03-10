Hyvinkäälle suunnitellaan uusi strategisesti merkittävä yritysalue – Well Business Park

12.3.2026 14:14:09 EET | Hyvinkään kaupunki | Tiedote

Hyvinkään eteläpuolelle nouseva Well Business Park muodostuu seuraavien vuosien aikana yhdeksi Etelä-Suomen keskeisimmistä uusista yritysalueista. Alueen kehitys käynnistyy vaiheittain ja tarjoaa yrityksille merkittävät kasvun mahdollisuudet niin kansallisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla.

Henkilö rakennustyöntekijän asussa, suojakypärä ja suojalasit yllään, pitää taulutietokonetta kädessään. Taustalla teksti "Well Positioned. Well Connected. The Well of Hyvinkää."
Well Business Park on Hyvinkään historian suurin yritysalue.

Well Business Parkin asemakaavoitettava kokonaisuus on yli 300 hehtaaria, ja alueelle on mahdollista rakentaa noin miljoona kerrosneliömetriä toimitiloja eri toimialojen tarpeisiin. Suurten yritysalueiden kysyntä kasvaa erityisesti teollisuuden, logistiikan ja vihreän siirtymän tarpeista johtuen, ja Well vastaa tähän kilpailukykyisellä kapasiteetilla. 

Well Business Park sijaitsee logistisesti erinomaisella paikalla moottoritien välittömässä läheisyydessä, mikä mahdollistaa sujuvat yhteydet kaikkialle Etelä-Suomeen. Alueelta on nopea yhteys Helsinkiin ja Helsinki‑Vantaan lentoasemalle, ja se kytkeytyy tehokkaasti myös Suomen keskeisiin satamiin. 

Kasvun mahdollistaja 

Well Business Parkin visiossa korostuvat tilan, kapasiteetin ja kestävän kasvun yhdistelmä. Alueen suunnittelussa on painotettu joustavuutta ja skaalautuvuutta, mikä mahdollistaa erikokoisten yritysten kehityksen samalla alueella, aina kehittyvistä ja kasvavista yrityksistä suuriin kotimaisiin ja kansainvälisiin investointeihin.  

Laaja aluekokonaisuus, vahva infrastruktuuri ja tulevaisuudessa mahdollistettava merkittävä energiakapasiteetti luovat joustavat edellytykset niin perinteisille kuin uudenlaisille yritysratkaisuille. Suunniteltu kehitysalusta tarjoaa tulevaisuudessa jopa 1 000 MW energiakapasiteettia investointien tueksi. 
 

Hyvinkää vahvistaa asemaansa vetovoimaisena yrityskaupunkina 

Well Business Park on Hyvinkäälle strateginen investointi, joka tukee kaupungin kasvua ja vahvistaa sen asemaa houkuttelevana yritys-, innovaatio- ja työpaikka-alueena. Hyvinkää sijaitsee logistisesti erinomaisessa solmukohdassa, jossa on pitkä historia teollisuuden ja teknologian osaamisessa. 

"Well Business Park tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kasvaa moderneissa, skaalautuvissa ja kestävissä puitteissa. Kyseessä on kaupungin historian suurin yritysaluekokonaisuus, joka vahvistaa Hyvinkään roolia tulevaisuuden teollisuuden ja vihreän siirtymän keskuksena", kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen kuvaa. 
 

Visuaalinen ilme ja verkkosivusto julkaistu 

Well Business Parkille on luotu oma graafinen ilme sekä verkkosivusto, joka toimii jatkossa alueen tietopankkina sekä yrityksille suunnatun markkinoinnin kotipesänä. Sivusto päivittyy hankkeen edetessä ja tulee avaamaan tarkemmin alueen toiminnallisuuksia, potentiaalia, tonttitarjontaa ja investointimahdollisuuksia. 

Hyvinkää on Uudenmaan viidenneksi suurin, yli 47 000 asukkaan elinvoimainen elämyskaupunki. Kaupunkimme tarjoaa asukkailleen ja vierailijoilleen monipuoliset palvelut ja mahdollisuudet kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

