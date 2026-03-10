Hyvinkäälle suunnitellaan uusi strategisesti merkittävä yritysalue – Well Business Park
12.3.2026 14:14:09 EET | Hyvinkään kaupunki | Tiedote
Hyvinkään eteläpuolelle nouseva Well Business Park muodostuu seuraavien vuosien aikana yhdeksi Etelä-Suomen keskeisimmistä uusista yritysalueista. Alueen kehitys käynnistyy vaiheittain ja tarjoaa yrityksille merkittävät kasvun mahdollisuudet niin kansallisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla.
Well Business Parkin asemakaavoitettava kokonaisuus on yli 300 hehtaaria, ja alueelle on mahdollista rakentaa noin miljoona kerrosneliömetriä toimitiloja eri toimialojen tarpeisiin. Suurten yritysalueiden kysyntä kasvaa erityisesti teollisuuden, logistiikan ja vihreän siirtymän tarpeista johtuen, ja Well vastaa tähän kilpailukykyisellä kapasiteetilla.
Well Business Park sijaitsee logistisesti erinomaisella paikalla moottoritien välittömässä läheisyydessä, mikä mahdollistaa sujuvat yhteydet kaikkialle Etelä-Suomeen. Alueelta on nopea yhteys Helsinkiin ja Helsinki‑Vantaan lentoasemalle, ja se kytkeytyy tehokkaasti myös Suomen keskeisiin satamiin.
Kasvun mahdollistaja
Well Business Parkin visiossa korostuvat tilan, kapasiteetin ja kestävän kasvun yhdistelmä. Alueen suunnittelussa on painotettu joustavuutta ja skaalautuvuutta, mikä mahdollistaa erikokoisten yritysten kehityksen samalla alueella, aina kehittyvistä ja kasvavista yrityksistä suuriin kotimaisiin ja kansainvälisiin investointeihin.
Laaja aluekokonaisuus, vahva infrastruktuuri ja tulevaisuudessa mahdollistettava merkittävä energiakapasiteetti luovat joustavat edellytykset niin perinteisille kuin uudenlaisille yritysratkaisuille. Suunniteltu kehitysalusta tarjoaa tulevaisuudessa jopa 1 000 MW energiakapasiteettia investointien tueksi.
Hyvinkää vahvistaa asemaansa vetovoimaisena yrityskaupunkina
Well Business Park on Hyvinkäälle strateginen investointi, joka tukee kaupungin kasvua ja vahvistaa sen asemaa houkuttelevana yritys-, innovaatio- ja työpaikka-alueena. Hyvinkää sijaitsee logistisesti erinomaisessa solmukohdassa, jossa on pitkä historia teollisuuden ja teknologian osaamisessa.
"Well Business Park tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kasvaa moderneissa, skaalautuvissa ja kestävissä puitteissa. Kyseessä on kaupungin historian suurin yritysaluekokonaisuus, joka vahvistaa Hyvinkään roolia tulevaisuuden teollisuuden ja vihreän siirtymän keskuksena", kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen kuvaa.
Visuaalinen ilme ja verkkosivusto julkaistu
Well Business Parkille on luotu oma graafinen ilme sekä verkkosivusto, joka toimii jatkossa alueen tietopankkina sekä yrityksille suunnatun markkinoinnin kotipesänä. Sivusto päivittyy hankkeen edetessä ja tulee avaamaan tarkemmin alueen toiminnallisuuksia, potentiaalia, tonttitarjontaa ja investointimahdollisuuksia.
Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@hyvinkaa.fi p. 040 673 2001
Kaupunginjohtaja on tavoitettavissa haastattelujen merkeissä puhelimitse pe 13.3. kello 12–14.
Well Business Park -verkkosivusto:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jyrki KäkiElinkeinopäällikköjyrki.kaki@hyvinkaa.fi
Mia HyvärinenViestintäpäällikköPuh:0406749713mia.hyvarinen@hyvinkaa.fi
Kuvat
Hyvinkää on Uudenmaan viidenneksi suurin, yli 47 000 asukkaan elinvoimainen elämyskaupunki. Kaupunkimme tarjoaa asukkailleen ja vierailijoilleen monipuoliset palvelut ja mahdollisuudet kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hyvinkään kaupunki
Hyvinkään imagossa myönteinen kehityssuunta – yritykset arvioivat kaupungin vakaaksi ja yhteistyöhaluiseksi kumppaniksi10.3.2026 08:32:38 EET | Tiedote
Hyvinkään kaupunki on jälleen saanut myönteisiä arvioita Taloustutkimuksen Kuntien imago 2025 -tutkimuksessa. Yrityspäättäjien vastauksissa korostuvat erityisesti kaupungin kokonaiskuvan vakaus, elinvoiman kehittämisessä onnistuminen sekä useiden keskeisten imagotekijöiden tasainen hyvä taso.
Hyvin-kilpailu innosti satoja osallistujia – kiitos kaikille!2.2.2026 09:55:56 EET | Tiedote
Hyvin-kilpailussa pyysimme kaupunkilaisia keksimään oivaltavia Hyvin-sanontoja ja nokkelia kielileikkejä, jotka tuovat esiin Hyvinkään henkeä ja arjen hyviä hetkiä. Ideoita kerättiin verkossa, somekanavissa, kirjastolla ja museokeskus Taikassa. Kilpailuun osallistui sekä hyvinkääläisiä että innokkaita ideoijia myös muualta Suomesta.
Hyvinkään kaupunki käynnistää tapahtumakumppanuushaun19.12.2025 09:16:09 EET | Tiedote
Hyvinkään kaupunki käynnistää uuden tapahtumakumppanuushaun, jonka tavoitteena on vahvistaa kaupungin tapahtumatarjontaa ja kehittää Hyvinkäätä elävänä ja houkuttelevana elämyskaupunkina.
Hyvinkää kirkastaa viestiään ja uudistaa brändiään3.11.2025 11:17:20 EET | Tiedote
Hyvinkään kaupunki uudistaa parhaillaan brändiään ja lanseeraa uutta viestintäkonseptiaan. Konsepti Hyvin kaupunki korostaa kaupungin omaleimaisuutta ja tuo esille Hyvinkään vahvuudet.
Hyvinkää vahvistaa tapahtumallisuuttaan uudella toimintamallilla24.10.2025 12:11:55 EEST | Tiedote
Hyvinkään kaupunki on julkaissut uuden tapahtumien toimintamallin, joka ohjaa kaupungin tapahtumatoimintaa tulevina vuosina. Malli perustuu laajaan kyvykkyysanalyysiin ja visiotyöhön, jonka tavoitteena on vahvistaa Hyvinkään asemaa elinvoimaisena elämyskaupunkina. Toimintamallia on valmisteltu huolellisesti, ja sen taustalla on laaja asiantuntijayhteistyö sekä paikallisten toimijoiden näkökulmien huomioiminen. Hyvinkään kaupunginhallitus hyväksyi toimintamallin yksimielisesti kokouksessaan 13.10.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme