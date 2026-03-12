Aivoviikon tapahtuma Jyväskylän yliopistossa: miten oppiminen muokkaa aivojamme?

Tilaisuudessa asiantuntijat avaavat tutkimukseen perustuvaa tietoa aivojen muovautuvuudesta, neuroplastisuudesta, eli siitä, miten kokemukset ja ympäristö muokkaavat hermoverkkoja läpi elämän. Aivot mukautuvat jatkuvasti oppimisen, liikkeen, levon ja arjen kokemusten seurauksena.

– Oppiminen perustuu hermosolujen välisten yhteyksien muokkautumiseen. Muutosten säilyvyyden eli muistin kannalta erityisen tärkeää on lepo ja uni, kertoo professori Miriam Nokia, joka avaa tilaisuuden puheenvuorollaan hermoston muovautuvuudesta.

Illan aikana tarkastellaan aivojen toimintaa useasta näkökulmasta. Liikunnan neurotieteen professori Harri Piitulainen käsittelee puheenvuorossaan sitä, miten aivot oppivat ohjaamaan ihmisen monimutkaista liikejärjestelmää muuttuvassa ympäristössä. Yliopistonlehtori Eero Haapala puolestaan tarkastelee lasten arkea ja pohtii, miten lisääntynyt ruutuaika ja vähentynyt liikkuminen näkyvät kehittyvissä aivoissa.

Lisäksi kognitiivisen neurotieteen professori Piia Astikainen käsittelee vieraan kielen oppimista aivojen näkökulmasta ja sitä, miksi kielten opiskelu voi toimia tehokkaana “aivojumppana”. Tilaisuuden päätteeksi kuullaan kokemusasiantuntijan tarina toipumisesta aivovammasta.

Tapahtuma on suunnattu kaikille aivojen toiminnasta, oppimisesta, muistista ja hyvinvoinnista kiinnostuneille – niin tutkijoille, opettajille, kasvatus- ja terveysalan ammattilaisille kuin suurelle yleisölle.

Aivoviikko on kansainvälinen teemaviikko, jonka tavoitteena on tuoda aivotutkimusta ja aivoterveyteen liittyvää tietoa suuren yleisön ulottuville.

Aika: ti 17.3.2026 klo 16–18

Paikka: Lähde-kirjasto, Tietoniekka (1. krs), Jyväskylän yliopisto sekä verkkolähetys. Verkkolähetys päättyy ennen kokemusasiantuntijan puheenvuoroa. Linkki lähetykseen löytyy verkkoisivuilta ennen tapahtumaa.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.

Tapahtuman verkkosivut: http://r.jyu.fi/aivoviikko-2026