Aivoviikon tapahtuma Jyväskylän yliopistossa: miten oppiminen muokkaa aivojamme?
13.3.2026 08:52:43 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Miten oppiminen, liike, uni ja ympäristö muovaavat aivojamme? Näihin kysymyksiin pureudutaan Jyväskylän yliopiston Aivoviikon yleisötilaisuudessa Oppivat ja muovautuvat aivot tiistaina 17.3.2026. Kaikille avoin tapahtuma järjestetään yliopiston Lähde-kirjaston Tietoniekka-tilassa sekä verkossa.
Tilaisuudessa asiantuntijat avaavat tutkimukseen perustuvaa tietoa aivojen muovautuvuudesta, neuroplastisuudesta, eli siitä, miten kokemukset ja ympäristö muokkaavat hermoverkkoja läpi elämän. Aivot mukautuvat jatkuvasti oppimisen, liikkeen, levon ja arjen kokemusten seurauksena.
– Oppiminen perustuu hermosolujen välisten yhteyksien muokkautumiseen. Muutosten säilyvyyden eli muistin kannalta erityisen tärkeää on lepo ja uni, kertoo professori Miriam Nokia, joka avaa tilaisuuden puheenvuorollaan hermoston muovautuvuudesta.
Illan aikana tarkastellaan aivojen toimintaa useasta näkökulmasta. Liikunnan neurotieteen professori Harri Piitulainen käsittelee puheenvuorossaan sitä, miten aivot oppivat ohjaamaan ihmisen monimutkaista liikejärjestelmää muuttuvassa ympäristössä. Yliopistonlehtori Eero Haapala puolestaan tarkastelee lasten arkea ja pohtii, miten lisääntynyt ruutuaika ja vähentynyt liikkuminen näkyvät kehittyvissä aivoissa.
Lisäksi kognitiivisen neurotieteen professori Piia Astikainen käsittelee vieraan kielen oppimista aivojen näkökulmasta ja sitä, miksi kielten opiskelu voi toimia tehokkaana “aivojumppana”. Tilaisuuden päätteeksi kuullaan kokemusasiantuntijan tarina toipumisesta aivovammasta.
Tapahtuma on suunnattu kaikille aivojen toiminnasta, oppimisesta, muistista ja hyvinvoinnista kiinnostuneille – niin tutkijoille, opettajille, kasvatus- ja terveysalan ammattilaisille kuin suurelle yleisölle.
Aivoviikko on kansainvälinen teemaviikko, jonka tavoitteena on tuoda aivotutkimusta ja aivoterveyteen liittyvää tietoa suuren yleisön ulottuville.
Aika: ti 17.3.2026 klo 16–18
Paikka: Lähde-kirjasto, Tietoniekka (1. krs), Jyväskylän yliopisto sekä verkkolähetys. Verkkolähetys päättyy ennen kokemusasiantuntijan puheenvuoroa. Linkki lähetykseen löytyy verkkoisivuilta ennen tapahtumaa.
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.
Tapahtuman verkkosivut: http://r.jyu.fi/aivoviikko-2026
Yhteyshenkilöt
Kirke HassinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 462 1525kirke.m.hassinen@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Viisaudella on oma muutosten ja kehityksen polkunsa – uusi Oxfordin kustantama kansainvälinen käsikirja julkaistu12.3.2026 13:14:02 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen dosentti Eeva K. Kallio on toiminut toisena toimittajana juuri ilmestyneessä teoksessa The International Handbook of Adult Development and Wisdom. Kallion työparina on ollut Fielding Graduate Universityn psykologian emeritaprofessori Judith Stevens-Long.
Kuukautiskierron vaikutus energia-aineenvaihduntaan on vähäinen12.3.2026 09:52:41 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopistossa tehty väitöstutkimus osoittaa, että kuukautiskierron aikaiset muutokset energia-aineenvaihdunnassa ovat keskimäärin pieniä. Tutkimus on merkittävä, sillä liikuntatieteissä naisia on tutkittu perinteisesti miehiä vähemmän. Tutkimus tarkentaa käsityksiä kuukautiskierron aineenvaihdunnallisista vaikutuksista. LitM Ida Löfbergin väitöskirja tarkastetaan lauantaina 14.3.2026 klo 12.00 Jyväskylän yliopistossa.
Uusi tutkimus paljastaa, miten puolijohteet mahdollistavat vihreän vedyn tuotannon12.3.2026 07:05:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat kansainvälisessä yhteistyössä selvittäneet, miten puolijohdemateriaalit mahdollistavat vihreän vedyn tuotannon (valo)sähkökemiallisesti. Uudenlaiset atomitason simulaatiot ja tarkat sähkökemialliset kokeet paljastavat reaktioiden perusmekanismeja ja tukevat uusien materiaalien kehittämistä. Tutkimus myös tunnisti uuden ilmiön: ulkoisen potentiaalin synnyttämät paikalliset varaukset voivat aktivoida reaktion TiO₂‑puolijohde-elektrodien pinnalla.
Kietoutuneet molekyylit sitovat sulfaattia – tulevaisuuden ratkaisuja vedenpuhdistukseen ja ympäristön seurantaan11.3.2026 07:05:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen luokan synteettisiä molekyylejä, jotka pystyvät sitomaan ennennäkemättömän tehokkaasti vedessä esiintyvää sulfaattia, joka on laajalle levinnyt teollinen ja ympäristöllinen haitta-aine. Kietoutuneita molekyylirakenteita on pitkään pidetty lähinnä kemiallisina erikoisuuksina, mutta tutkimus osoittaa, että niitä voidaan suunnitella käytännön sovelluksiin, kuten veden puhdistukseen, kemikaalien havaitsemiseen ja ympäristön seurantaan.
Minna Canth -luennoitsijana vaikuttaja, kansalaisaktivisti Katariina Räikkönen10.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos järjestää vuosittain maaliskuussa Minna Canth -luentotilaisuuden Minna Canthin ja tasa-arvon päivän yhteyteen. Opettajankoulutuslaitos jakaa tilaisuudessa Minna Canth -tasa-arvotunnustuksen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme