ReOrbit otti Microsoftin ERP-järjestelmän käyttöön seitsemässä viikossa — yksi maailman nopeimmista käyttöönotoista
12.3.2026 12:59:27 EET | Fellowmind | Tiedote
Suomalainen satelliittivalmistaja ReOrbit on ottanut onnistuneesti käyttöön Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management -toiminnanohjausjärjestelmän vain seitsemässä viikossa yhtiön Suomen pääkonttorissa. Uusi ERP-alusta luo operatiivisen selkärangan ReOrbitin seuraavalle kasvun ja kansainvälisen laajentumisen vaiheelle.
Toteutus on aikataulultaan yksi maailman nopeimmista Dynamics 365 -käyttöönotoista ja nyt käyttöönotettu ratkaisu luo yhtenäisen digitaalisen perustan ReOrbitin nopeasti kasvavien kansainvälisten operaatioiden hallintaan.
Nopea käyttöönotto saavutettiin ReOrbitin johtoryhmän ja Fellowmindin toimitusorganisaation tiiviillä yhteistyöllä hyödyntäen fit-to-standard -käyttöönottomallia.
Projektin keskeiset kohokohdat:
- ERP-järjestelmä otettiin tuotantokäyttöön vain 7 viikossa.
- Projekti toimitettiin 33 % alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin.
- Projekti toimitettiin myös alkuperäistä budjettia pienemmillä kustannuksilla.
- 100 % standardi Microsoft Dynamics -konfiguraatio.
- Ei lainkaan räätälöityä koodia.
Toteutus osoittaa, että organisaatiot voivat ottaa Microsoft Dynamics 365 -toiminnanohjausratkaisun käyttöön erittäin nopeasti fit-to-standard -mallilla säilyttäen samalla hyvän hallintamallin ja operatiivisen läpinäkyvyyden.
Fellowmind toimii ReOrbitin ERP Cloud -kumppanina hyödyntäen pilvialustana Microsoftin Azure-ympäristöä.
“Globaalin ERP-alustan käyttöönotto vain seitsemässä viikossa vaati vahvaa yhteistä tahtotilaa ja suuntaa sekä nopeaa päätöksentekoa koko organisaatiossa. Nyt käyttöönotettu uusi alusta antaa meille reaaliaikaisen näkyvyyden projekteihin, kustannuksiin, hankintoihin ja kassavirtaan mahdollistaen operatiivisen läpinäkyvyyden, jota tarvitsemme monimutkaisten satelliittiohjelmiemme skaalaamiseen”, kertoo Rajiv Subramanian, ReOrbitin talousjohtaja ja ERP-hankkeen tukija.
“ReOrbitin ja Fellowmindin välinen yhteistyö on ollut poikkeuksellista alusta alkaen. Tiimeillämme oli yhteinen tavoite toimittaa ratkaisu kunnianhimoisessa aikataulussa säilyttäen korkeat laatu- ja tietoturvastandardit”, sanoo Patrik Pomrén, Regional Director, Fellowmind Finland & Poland sekä hankkeen tukija Fellowmindilta.
“ReOrbitin nopea Microsoft Dynamics 365 -käyttöönotto osoittaa, kuinka innovatiiviset teknologiayritykset voivat skaalata monimutkaisia operaatioita nopeasti, säilyttäen samalla hallinnan ja operatiivisen näkyvyyden”, korostaa Teemu Vidgrén, Microsoft Suomen toimitusjohtaja.
ReOrbit lyhyesti
ReOrbit on vuonna 2019 perustettu Helsingissä pääkonttoriaan pitävä satelliittivalmistaja. Yhtiö suunnittelee ja rakentaa Hernesaaressa satelliitteja, jotka mahdollistavat nopean tiedonsiirron sekä tekoälyn hyödyntämisen datankäsittelyyn avaruudessa.
Pitkäaikaisten kumppanuuksien kautta yhtiö auttaa asiakkaitaan turvaamaan kriittiset viestintäyhteydet myös kriisitilanteiden aikana. ReOrbitin teknologia tarjoaa ratkaisuja sekä siviili- että puolustusalan tarpeisiin.
Fellowmind lyhyesti
Fellowmind on johtava Microsoft-kumppani ja osa Microsoftin maailmanlaajuista Inner Circle -verkostoa, johon kuuluu vain 1 % kumppaneista. Hyödynnämme uusimpia Microsoft-teknologioita vauhdittaaksemme asiakkaidemme digitaalista muutosta. Toimimme 35 paikkakunnalla Alankomaissa, Tanskassa, Suomessa, Puolassa ja Ruotsissa.
Maria Utti, Marketing & Communication, Fellowmind, maria.utti@fellowmind.fi, +358 40 588 4626.
ReOrbit Marketing & Communication, marketing@reorbit.space
Vuonna 2024 Fellowmindin liikevaihto oli 322 miljoonaa euroa työllistäen 1800 asiantuntijaa. Suomessa Fellowmindin asiakkaita ovat erityisesti valmistavan teollisuuden ja projektituotannon sekä energian, kaupan ja palvelualojen yritykset.
Suomessa Fellowmindin toimistot sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Vaasassa, Lahdessa, Seinäjoella, Oulussa ja Kuopiossa.
Katso lisätietoja Fellowmindista yrityksenä: https://www.fellowmind.com/fi-fi/yritys/
