Tampereella kuvattu hyytävä Hollywood-trilleri saa maailmanensi-iltansa Texasissa

13.3.2026 09:00:00 EET | Business Tampere | Tiedote
Tampereella 2024 loppuvuodesta kuvattu Hollywood-elokuva ”Over Your Dead Body” saa maailmanensi-iltansa Texasissa South by Southwest -festivaaleilla tänä lauantaina 14.3.
“Over your Dead Body” on Hollywood-versiointi “The Trip” nimellä tunnetusta norjalaisen Tommy Wirkolan ohjaamasta trilleristä. Elokuva saa maailmanensi-iltansa tänä lauantaina 14.3.2026 Texasissa South by Southwest -festivaaleilla. Kyseessä on vuosittain järjestettävä tapahtumakokonaisuus, johon osallistuu noin 19 000 musiikki-, elokuva- ja teknologiateollisuuden ammattilaista.
Elokuva kertoo epätasapainossa olevasta pariskunnasta, joka suuntaa syrjäiseen mökkiin pelastamaan suhteensa – mutta kummallakin on salainen suunnitelma tappaa toinen. Tampereella kuvattu Hollywood-trilleri on yhdysvaltalaisen Jorma Tacconen ohjaus, jonka päätähtinä nähdään Jason Segel, Samara Weaving, Timothy Olyphant ja Juliette Lewis.
Kyseessä yksi merkittävimmistä kansainvälisistä elokuvatuotannoista alueella
“Over Your Dead Body” oli Film Tampereen ja Tampereen kaupungin myöntämän AV-tuotantokannustimen suurin yksittäinen investointi sekä yksi alueelle eniten tuottoa tuoneista elokuvista vuonna 2024. Tuotannolle myönnettiin myös Business Finlandin AV-tuotantokannustintukea.
Trillerin tuottajina toimivat amerikkalaiset yhtiöt The 87North ja XYZ Films, joille Tampere on jo entuudestaan tuttu kuvauspaikka. Suomalaisena tuotantopalveluyhtiönä Tampereen kuvauksissa toimi tuottaja Timo Vierimaa Films Films Films Oy:stä.
Suurella kansainvälisellä elokuvatuotannolla on myös mittava alueellinen vaikutus. Tuotannon kuvaus työllisti useita paikallisia elokuva-alan työntekijöitä aina kuvauspaikkojen järjestäjistä äänittäjiin. Useat paikalliset yritykset majoituspalveluista ravintoloihin ja erilaisiin palveluntarjoajiin hyötyvät isosta elokuvantuotannosta alueella.
"Tampere on täydellinen paikka elokuvatuotannolle”
Film Tampereen ohjelmajohtaja Fanny Heinonen kysyi ensi kertaa Suomessa elokuvan ohjanneelta Jorma Tacconelta ajatuksia Tampereella kuvaamisesta:
“Jos arvostat kauniita kaupunkeja, järvien ja koskien ympäröimiä maisemia, hyvää ruokaa ja vieraanvaraisia ihmisiä – ja samalla sitä, että kuvausryhmät pääsevät sujuvasti liikkumaan upeiden kuvauspaikkojen välillä – Tampere on täydellinen paikka elokuvatuotannolle. Ja jos satut vielä olemaan huipputason Hollywood-tuottaja, parempaa kuvauspaikkaa on vaikea löytää.”, Taccone hehkuttaa Tamperetta kuvauspaikkana.
Edes kuvausten aikaiset lumipyryt eivät säikäyttäneet amerikkalaistähtiä. XYZ Filmsin tuottaja Aram Tertzakian painotti kuvausten jälkeisessä haastattelussa, että näyttelijät olivat valmiita tulemaan Suomeen uudestaan heti tilaisuuden tarjoutuessa.
Elokuvaa levittää Independent Film Company (IFC) ja Yhdysvalloissa elokuva tulee teattereihin 24. huhtikuuta 2026. Pohjoismaisesta levityksestä ei ole vielä julkistettua tietoa. Katso liitteistä elokuvan traileri, joka alkaa suomalaisella järvimaisemalla.
