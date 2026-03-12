Vihreät - De Gröna

Vihreiden Tynkkynen tyrmää hallituksen perintöverosuunnitelmat: ”hallitukselta hyppy ojasta allikkoon”

13.3.2026 18:43:53 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Jaa

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen iloitsee tiedoista, joiden mukaan hallitus harkitsisi tehottoman ja kalliin yhteisöveroalennuksen perumista vihreiden vaatimusten mukaisesti. Hän kuitenkin hämmästelee, että tilalle kaavaillaan vielä hölmömpää perintöveron poistamista.

Oras Tynkkynen
Helsingin Sanomien mukaan hallitus harkitsee perintöveron poistamista kokonaan. Päätös rahoitettaisiin perumalla ensi vuodelle kaavailtu yhteisöveron alennus ja ottamalla käyttöön luovutusvoittovero.

– Asiantuntijat, oppositio ja jopa hallituspuolueen nuorisojärjestö ovat arvostelleet ankarasti tehotonta ja kallista yhteisöveroalea. On hyvä, jos viesti alkaa vähitellen mennä jakeluun ja hallitus harkitsee tämän velkaantumista kiihdyttävän ja suuryrityksille kasautuvan lahjan perumista, yrittäjänä työskennellyt vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kommentoi.

Tynkkynen tyrmää kuitenkin yksiselitteisesti ajatuksen perintöveron poistamisesta kalliina, tehottomana ja epäreiluna.

– Yhteisöveroalen korvaaminen perintöveron perumisella olisi hallitukselta hyppy ojasta allikkoon. Perintöveron poisto tulisi kalliiksi ja kasvattaisi varallisuuseroja ilman mainittavaa vaikutusta talouden vahvistamiseen, vähän aikaa sitten itsekin perintöveron maksanut Tynkkynen arvostelee.

Vihreitä eduskunnan talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen suhtautuu avoimesti perintöveron kehittämiseen niin, että erityisesti yritysten sukupolvenvaihdoksia voidaan vauhdittaa.

– Yrittäjyyden edistämiseksi kannattaa avoimesti punnita erilaisia vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto voisi olla perintöveron sukupolvenvaihdoshuojennuksen kehittäminen. Perintöveron poistamista kokonaan ei sen sijaan tarvita yrittäjyyden edistämiseksi, vaan enemmänkin silloin, jos halua palkita ihmisiä rikkaaseen perheeseen syntymisestä, Tynkkynen päättää.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye