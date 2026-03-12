Vihreiden Tynkkynen tyrmää hallituksen perintöverosuunnitelmat: ”hallitukselta hyppy ojasta allikkoon”

Helsingin Sanomien mukaan hallitus harkitsee perintöveron poistamista kokonaan. Päätös rahoitettaisiin perumalla ensi vuodelle kaavailtu yhteisöveron alennus ja ottamalla käyttöön luovutusvoittovero.

– Asiantuntijat, oppositio ja jopa hallituspuolueen nuorisojärjestö ovat arvostelleet ankarasti tehotonta ja kallista yhteisöveroalea. On hyvä, jos viesti alkaa vähitellen mennä jakeluun ja hallitus harkitsee tämän velkaantumista kiihdyttävän ja suuryrityksille kasautuvan lahjan perumista, yrittäjänä työskennellyt vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kommentoi.

Tynkkynen tyrmää kuitenkin yksiselitteisesti ajatuksen perintöveron poistamisesta kalliina, tehottomana ja epäreiluna.

– Yhteisöveroalen korvaaminen perintöveron perumisella olisi hallitukselta hyppy ojasta allikkoon. Perintöveron poisto tulisi kalliiksi ja kasvattaisi varallisuuseroja ilman mainittavaa vaikutusta talouden vahvistamiseen, vähän aikaa sitten itsekin perintöveron maksanut Tynkkynen arvostelee.

Vihreitä eduskunnan talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen suhtautuu avoimesti perintöveron kehittämiseen niin, että erityisesti yritysten sukupolvenvaihdoksia voidaan vauhdittaa.

– Yrittäjyyden edistämiseksi kannattaa avoimesti punnita erilaisia vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto voisi olla perintöveron sukupolvenvaihdoshuojennuksen kehittäminen. Perintöveron poistamista kokonaan ei sen sijaan tarvita yrittäjyyden edistämiseksi, vaan enemmänkin silloin, jos halua palkita ihmisiä rikkaaseen perheeseen syntymisestä, Tynkkynen päättää.