Vihreiden Tynkkynen tyrmää hallituksen perintöverosuunnitelmat: ”hallitukselta hyppy ojasta allikkoon”
13.3.2026 18:43:53 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen iloitsee tiedoista, joiden mukaan hallitus harkitsisi tehottoman ja kalliin yhteisöveroalennuksen perumista vihreiden vaatimusten mukaisesti. Hän kuitenkin hämmästelee, että tilalle kaavaillaan vielä hölmömpää perintöveron poistamista.
Helsingin Sanomien mukaan hallitus harkitsee perintöveron poistamista kokonaan. Päätös rahoitettaisiin perumalla ensi vuodelle kaavailtu yhteisöveron alennus ja ottamalla käyttöön luovutusvoittovero.
– Asiantuntijat, oppositio ja jopa hallituspuolueen nuorisojärjestö ovat arvostelleet ankarasti tehotonta ja kallista yhteisöveroalea. On hyvä, jos viesti alkaa vähitellen mennä jakeluun ja hallitus harkitsee tämän velkaantumista kiihdyttävän ja suuryrityksille kasautuvan lahjan perumista, yrittäjänä työskennellyt vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kommentoi.
Tynkkynen tyrmää kuitenkin yksiselitteisesti ajatuksen perintöveron poistamisesta kalliina, tehottomana ja epäreiluna.
– Yhteisöveroalen korvaaminen perintöveron perumisella olisi hallitukselta hyppy ojasta allikkoon. Perintöveron poisto tulisi kalliiksi ja kasvattaisi varallisuuseroja ilman mainittavaa vaikutusta talouden vahvistamiseen, vähän aikaa sitten itsekin perintöveron maksanut Tynkkynen arvostelee.
Vihreitä eduskunnan talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen suhtautuu avoimesti perintöveron kehittämiseen niin, että erityisesti yritysten sukupolvenvaihdoksia voidaan vauhdittaa.
– Yrittäjyyden edistämiseksi kannattaa avoimesti punnita erilaisia vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto voisi olla perintöveron sukupolvenvaihdoshuojennuksen kehittäminen. Perintöveron poistamista kokonaan ei sen sijaan tarvita yrittäjyyden edistämiseksi, vaan enemmänkin silloin, jos halua palkita ihmisiä rikkaaseen perheeseen syntymisestä, Tynkkynen päättää.
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Sofia Virta: Katsomusopetus voi yhdistää suomalaisia koulussa ja rakentaa vahvempaa yhteiskuntaa12.3.2026 16:42:18 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kannattaa opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän ehdotusta korvata peruskoulun erillinen uskonnon- ja elämänkatsomustiedon opetus kaikille yhteisellä katsomusaineella.
Aktiivisuudesta ei saa rangaista – Vihreät esittää työttömien oikeutta kehittää taitojaan ja opiskella12.3.2026 10:07:37 EET | Tiedote
Suomen talous on polkenut useiden vuosien ajan paikallaan ja työttömyystilanne on EU-alueen heikoin. Juuri nyt tulisi kannustaa ihmisiä kehittämään osaamistaan eikä rangaista aktiivisuudesta. Vihreät esittää työttömyysturvan rajoitusten purkamista vapaaehtoistyöstä ja oman osaamisensa ylläpitämisestä sekä määräaikaisena toimena kaikille työttömille oikeutta opiskella.
Vihreiden Pitkolta kritiikkiä hallitukselle – nosti esiin usein havaitun ristiriidan, joka ei pidä paikkaansa11.3.2026 13:51:41 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Jenni Pitko muistutti maaseutupoliittista selontekoa käsitelleessä ryhmäpuheessaan, että maa- ja metsätalous ovat merkittävä osa maaseutupolitiikkaa. Siksi ne olisi syytä nostaa ne ratkaisijan asemaan.
Sofia Virta: Nuoret on asetettava kaiken päätöksenteon keskiöön vielä tämän hallituskauden aikana11.3.2026 12:06:04 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta pitää tuoretta Nuorisobarometri 2025 -raporttia vakavana hälytyksenä suomalaiselle päätöksenteolle. Virta painottaa, että nyt on korkea aika asettaa nuorisovaikutukset kaiken päätöksenteon keskiöön ja perustaa Suomeen nuoriasiavaltuutetun virka.
Vihreiden Mari Holopainen palaa eduskuntaan uuden äärelle – tämän opin hän sai Pekka Haavistolta10.3.2026 08:49:41 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustajana vuosina 2019-2023 toiminut Mari Holopainen palaa eduskuntaan tänään tiistaina. Valtakirja on tarkoitus näyttää puhemiehelle klo 11. Holopainen tarttuu tehtävään innoissaan siitä, että hänelle tarjoutuu jälleen mahdollisuus päästä vaikuttamaan Suomen suuntaan tilanteessa, jossa takapakkia otetaan hallituksen johdolla monin tavoin.
