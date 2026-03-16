Vihreiden Forsgrén: Rydman mustamaalaa järjestöjä ilman näyttöä – järjestöt ovat olennainen osa suomalaista hyvinvointivaltiota, eivät mitään harrastekerhoja!

16.3.2026 14:54:36 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps) vaatii uusia leikkauksia sote-järjestöihin ja kutsuu osaa niistä "entisten poliitikkojen kovapalkkaisiksi suojatyöpaikoiksi". Vihreiden Bella Forsgrénin mukaan hallitus ei leikkaa tehottomuutta, vaan siirtää kustannukset kalliimpiin palveluihin ja näin nostaa kustannuksia.

Kansanedustaja sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Forsgrénin mukaan Rydmanin tehokkuuspuhe ei kestä faktatarkastelua. STEA:n omissa tuloksellisuusarvioinneissa alle prosentti hankkeista sai heikon arvosanan. SOSTE:n arvion mukaan jokainen sote-järjestöihin sijoitettu euro säästää julkisen sektorin kustannuksia välittömästi yli 1,4 euroa. Kun järjestötuet leikataan, ennaltaehkäisevä työ katoaa, ja sen seurauksena samat ihmiset päätyvät kalliimpaan erikoissairaanhoitoon, lastensuojeluun tai kriisipalveluihin.

— Hallitus väittää tekevänsä säästöjä, mutta todellisuudessa se vain siirtää laskun myöhemmälle. Kun järjestö ei enää tavoita kriisiperhettä, lasta tai yksinäistä vanhusta ajoissa, kustannukset kertaantuvat raskaammissa palveluissa. Tämä ei ole vastuullista talouspolitiikkaa eikä inhimillisesti kestävää, sanoo Forsgrén.

Hallituskauden leikkaukset sote-järjestöiltä ovat jo 140 miljoonaa euroa. Ne kohdistuvat muun muassa lapsiperheiden, vammaisten ja äkillisiä kriisejä kokeneiden järjestöihin. Samaan aikaan Rydman uhkaa jatkaa järjestöjen avustusten tarkastelua "tiheällä täikammalla", vedoten tehottomuuteen, jota ministeriön oman rahoittajan arvioinnit eivät tue.

Forsgrén pitää ministerin sanavalintoja törkeinä. Järjestöissä tehdään elintärkeää, ihmishenkiä pelastavaa työtä, ja tämän alentaminen "suojatyöpaikoiksi" on loukkaavaa paitsi alan ammattilaisille, myös avun piirissä oleville ihmisille. Sosiaali- ja terveysalasta vastaavan ministerin ei tule koskaan käyttää tällaista kieltä omasta toimialastaan ja sillä työskentelevistä ammattilaisista.

— Järjestöissä työskentelee tuhansia ammattilaisia ja satoja tuhansia vapaaehtoisia, jotka kantavat vastuun siitä, että yhteiskuntamme toimii ja tukee apua tarvitsevia. Ilman heitä olisimme syvissä ongelmissa. Ministerin sanat ovat kylmääviä ja julmia, Forsgrén sanoo.

Vihreät vaatii sote-järjestöleikkausten perumista. Järjestöt ovat keskeinen osa ennaltaehkäisevää työtä ja sosiaali- ja mielenterveyspalveluiden kokonaisuutta, joita ei voi rakentaa enää uudelleen, jos ne nyt huonolla päätöksenteolla puretaan.

— Järjestöt ovat olennainen osa suomalaista hyvinvointivaltiota, eivätkä mitään harrastelukerhoja. Hallitus on nyt vaarantamassa järjestelmän, joka on ollut yksi suomalaisen hyvinvointivaltion toimivimmista rakenteista ja kulmakivistä: julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyön, Forsgrén päättää.

