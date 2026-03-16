Vihreiden Mari Holopainen: Suomi tarvitsee johdonmukaista talouspolitiikkaa – kokoomuksen poukkoileva verolinja syö uskottavuutta

Hallituspuolue kokoomus on viime aikoina esittänyt ristiriitaisia linjauksia veropolitiikasta. Ensin hallitus päätti yhteisöveron alentamisesta, mutta myöhemmin julkisuudessa nostettiin esiin ajatus perua veroale ainakin osittain, jotta perintöveron poistaminen voitaisiin rahoittaa. Valtiovarainministeri Riikka Purra on sittemmin sanonut peruvansa aikeet, mutta Holopaisen mukaan poukkoilu kertoo hallituksen syvistä ongelmista talouspolitiikan suunnassa. Yhteisöveroalennus on herättänyt myös kritiikkiä tehottomuutensa takia, koska veroalennus ei suuntaudu uuteen kasvuun.

— Maailmantalouden epävarmuuden ja geopolitiikan arvaamattomuuden aikana Suomen hallituksen pitäisi pystyä tekemään ennakoitavaa ja mahdollisimman laajasti hyödyttävää talouspolitiikkaa. Sillä olisi merkittävä vaikutus kuluttajien ja yritysten tulevaisuudennäkymiin ja investointipäätöksiin, sanoo Holopainen.

Monien taloustieteilijöiden mukaan perintöveron poistaminen ei juuri vauhdittaisi talouskasvua. Perintövero koskee vain osaa suomalaisista, sillä alle 30 000 euron perinnöt on jo vapautettu verosta. Holopaisen mukaan veron poistaminen hyödyttäisi rajattua joukkoa, mutta heikentäisi julkista taloutta tilanteessa, jossa liikkumavaraa rajoittaa heikko työllisyys, vaisu talouskasvu ja myös velkajarru. Perintöverosta kokoomuksen hellimään luovutusvoittoveroon siirtyminen jopa nostaisi useimpien verotusta.

— Optimaalisessa verojärjestelmässä on laaja veropohja ja Suomen järjestelmässä perintöverolla on kokonaisuudessa rooli, jota on tällä hetkellä vaikea korvata tehokkaammin ja tasapuolisemmin, Holopainen toteaa.

Holopainen muistuttaa, että kokoomus on ollut keskeisessä vastuussa Suomen talouspolitiikasta viime vuosikymmeninä. Hänen mukaansa talouden keskeinen ongelma – tuottavuuden heikko kasvu – on kuitenkin jäänyt liian vähälle huomiolle.

— Perintöveropopulismin sijaan tulisi keskittyä julkisen talouden suurimpiin ongelmiin. Hidas talouskasvu, ikääntyvä väestö ja julkisen talouden pysyvät alijäämät asettavat aidon haasteen hyvinvointivaltion rahoittamiselle. Siksi tulisi keskittyä tuottavuuden parantamiseen kaikin keinoin, Holopainen korostaa.

Holopaisen mukaan Suomi tarvitsee talouspolitiikkaa, joka vahvistaa pitkäjänteisesti tuottavuutta, kestäviä investointeja ja osaamista sen sijaan, että veropolitiikasta päätetään lyhyen aikavälin poliittisten irtopisteiden perusteella.

