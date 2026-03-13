Työtapaturmavakuutus jäi ottamatta yli 2 600 tapauksessa: toistuvat laiminlyönnit lisääntyivät
19.3.2026 12:08:31 EET | Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) | Tiedote
Tapaturmavakuutuskeskus havaitsi viime vuonna 2 618 tapausta, joissa työnantaja ei ollut ottanut lakisääteistä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta. Valtaosa tapauksista johtui tietämättömyydestä, mutta tietoiset ja toistuvat laiminlyönnit sekä pakkovakuutusten käyttö lisääntyivät vuonna 2025.
Toistuvasti vakuutuksen ottamisen laiminlyöneiden työnantajien osuus nousi edellisvuoteen verrattuna. Viime vuonna toistuva vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönti havaittiin tapahtuneen 199 työnantajan osalta. Määrä nousi 5 prosenttia vuodesta 2024.
Tapaturmavakuutuskeskuksen valvonta teki viime vuonna vakuutusyhtiöille 178 pyyntöä vakuutuksen voimaansaattamisesta niin kutsutulla pakkovakuutuksella. Näissä tapauksissa työnantaja ei ottanut vakuutusta oma-aloitteisesti valvonnan antamasta kehotuksesta huolimatta. Pakkovakuutettavien määrä kasvoi noin 12 prosenttia vuodesta 2024.
Vakuuttamattomassa työssä sattuneita työtapaturmia tuli ilmi seitsemän. Määrä laski merkittävästi vuodesta 2024, jolloin tietoon tuli 26 vakuuttamattomassa työssä sattunutta työtapaturmaa.
Oma-aloitteisen ilmoituksen vakuutuksen puuttumisesta teki viime vuonna 116 työnantajaa. Määrä kasvoi lähes viidenneksellä vuodesta 2024. Kun työnantaja ilmoittaa itse vakuutuksen puuttumisesta, laiminlyönnistä seuraava maksu on pienempi kuin mitä se on, jos laiminlyönti tulee ilmi muuta kautta.
”Valvojan näkökulmasta on jotenkin ymmärrettävää ja inhimillistä, jos vakuutus jää puuttumaan tietämättömyyden perusteella. Mutta sen ymmärtäminen, että työnantaja jättää vakuutuksen ottamatta kehotuksen jälkeenkin tai laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa toistuvasti, jolloin laiminlyöntimaksu on selvästi suurempi, on vaikeampaa”, toteaa valvonnan päällikkö Niina Laakso.
Vakuuttamattomuuden syynä oli yleisimmin tietämättömyys vakuuttamisvelvollisuudesta. Monet työnantajat olettivat, että vakuutus luodaan automaattisesti palkanmaksun yhteydessä tai että viranomainen ilmoittaa vielä erikseen vakuuttamisvelvollisuudesta.
Tapaturmavakuutuskeskuksen valvonnan euromääräinen tulos laski vuonna 2025 edellisvuodesta, mutta todettujen laiminlyöntien määrä pysyi lähes samana.
Viime vuonna vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneet työnantajat maksoivat Tapaturmavakuutuskeskukselle laiminlyöntimaksuja noin 950 000 euroa (vuonna 2024: 1 M€). Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöntejä valvonnassa todettiin 2 618 (vuonna 2024: 2 650).
Vakuuttamisvelvollisuuden valvonta TVK:n lakisääteinen tehtävä
Tapaturmavakuutuskeskus valvoo työnantajien työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä. Valvontaa tehdään pääasiassa jälkikäteisellä massavalvonnalla, mutta vihjeitä vakuuttamattomuudesta saadaan lisäksi aluehallintovirastolta (nyk. Lupa- ja valvontavirasto) ja Verohallinnolta.
Sanna SinkkiläViestintäpäällikköTapaturmavakuutuskeskus / ViestintäyksikköPuh:0404504261sanna.sinkkila@tvk.fi
Mitä Tapaturmavakuutuskeskus tekee?
Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) koordinoi ja kehittää työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanoa. TVK:n asemasta ja tehtävistä säädetään työtapaturma- ja ammattitautilaissa.
TVK käsittelee vakuuttamattomassa työssä sattuneiden vahinkotapahtumien korvausasiat. TVK:n ylläpitää ja julkaisee tilastoja työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä valvoo työnantajien vakuuttamisvelvollisuuden toteutumista.
TVK huolehtii työpaikkaonnettomuuksien tutkinnan operatiivisen toiminnan järjestämisestä, tutkinnan kehittämisestä sekä tutkintaan liittyvästä viestinnästä ja koulutuksesta.
TVK huolehtii myös ammattiurheilijoiden vakuuttamisen seurannasta ja yleisestä valvonnasta sekä pitää rekisteriä urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaan vakuutetuista urheilijoista ja vakuutuksenottajista.
