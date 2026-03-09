Lähimaksu täytti vuoden HSL:n liikenteessä

Asiakaspalautteidemme sekä 2025 syksyllä tekemämme asiakaskyselyn perusteella lähimaksu koetaan helpoksi ja nopeaksi tavaksi ostaa kertalippu. Kuten HSL-sovelluksella, josta yli 70 prosenttia matkustajista ostaa lippunsa ja jota etenkin säännöllisesti joukkoliikennettä käyttävät suosivat, lähimaksullakin lipun saa ostettua matkan varrelta kyytiin noustessa tai asemalle saapuessa.

Asiakaskyselymme mukaan noin neljä viidestä lähimaksulla kertalipun ostaneesta on tyytyväisiä ostotapaan ja jotkut heistä ovat käyttäneet lähimaksua jopa viikoittain. NPS-asiakaskyselymme mukaan lähimaksua käyttäneet ovatkin lähes yhtä tyytyväisiä lipun ostamiseen kuin HSL-sovelluksella kerta-, kausi- tai sarjalippuja ostaneet. Suurin osa lähimaksulla kertalippuja ostaneista ovat ennenkin matkustaneet tyypillisesti kertalipuilla. Kuitenkin myös kausilipun ostaneet ovat kertoneet käyttävänsä tarvittaessa lähimaksua. Lähimaksu on palautteiden perusteella koettu hyväksi tavaksi ostaa kertalippuja myös silloin, kun HSL-kortti ei ole mukana tai kausilippu on vanhentunut.

Hyvä muistaa lähimaksulla ostetusta kertalipusta

Lipun tiedot tallentuvat maksukortille. Lipuntarkastuksessa riittää, kun näyttää lipuntarkastajan laitteelle ostoon käytettyä maksukorttia.

Vaihtaminen sujuu näppärästi lipun voimassaoloaikana näyttämällä lipun ostamiseen käytettyä maksukorttia lukijalaitteelle. Lukijalaitteelta ei tarvitse vaihtaessa painaa mitään, pelkkä kortin näyttäminen riittää.

Lähimaksulla voi ostaa kertalipun myös kanssamatkustajalle valitsemalla vyöhykkeet normaalisti, lisäämällä plusmerkistä haluttu määrä lippuja ja näyttämällä maksukorttia.

Kertalippuja ei ole lähimaksulla saatavilla alennettuun hintaan eri asiakasryhmille, lipun hintaan vaikuttaa vain valitut matkustusvyöhykkeet.

Vuosipäivän ja pääsiäisen kunniaksi 3.–6.4.2026 lähimaksulla ostetun kertalipun hinta on kaksi euroa huolimatta vyöhykevalinnasta.