Lähimaksu täytti vuoden HSL:n liikenteessä
20.3.2026 10:45:00 EET | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
Pankki- tai luottokortin lähimaksulla saa ostettua HSL:n kertalipun suoraan kaikilta lukijalaitteelta liikennevälineissä sekä asemilta. Ostotapa tuli käyttöön koko HSL:n liikenteessä 20.3.2025. Vuoden elinkaarensa aikana lähimaksu on löytänyt paikkansa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä kätevänä tapana ostaa kertalippu etenkin satunnaisille ja vapaa-ajan matkoille. Lähimaksulla onkin ostettu kertalippuja etenkin perjantaisin ja lauantaisin, ja eniten lippuja myytiin Helsingissä elokuussa 2025 järjestetyn Flow Festival -musiikki- ja kaupunkikulttuurifestivaalin viikolla.
Asiakaspalautteidemme sekä 2025 syksyllä tekemämme asiakaskyselyn perusteella lähimaksu koetaan helpoksi ja nopeaksi tavaksi ostaa kertalippu. Kuten HSL-sovelluksella, josta yli 70 prosenttia matkustajista ostaa lippunsa ja jota etenkin säännöllisesti joukkoliikennettä käyttävät suosivat, lähimaksullakin lipun saa ostettua matkan varrelta kyytiin noustessa tai asemalle saapuessa.
Asiakaskyselymme mukaan noin neljä viidestä lähimaksulla kertalipun ostaneesta on tyytyväisiä ostotapaan ja jotkut heistä ovat käyttäneet lähimaksua jopa viikoittain. NPS-asiakaskyselymme mukaan lähimaksua käyttäneet ovatkin lähes yhtä tyytyväisiä lipun ostamiseen kuin HSL-sovelluksella kerta-, kausi- tai sarjalippuja ostaneet. Suurin osa lähimaksulla kertalippuja ostaneista ovat ennenkin matkustaneet tyypillisesti kertalipuilla. Kuitenkin myös kausilipun ostaneet ovat kertoneet käyttävänsä tarvittaessa lähimaksua. Lähimaksu on palautteiden perusteella koettu hyväksi tavaksi ostaa kertalippuja myös silloin, kun HSL-kortti ei ole mukana tai kausilippu on vanhentunut.
Hyvä muistaa lähimaksulla ostetusta kertalipusta
- Lipun tiedot tallentuvat maksukortille. Lipuntarkastuksessa riittää, kun näyttää lipuntarkastajan laitteelle ostoon käytettyä maksukorttia.
- Vaihtaminen sujuu näppärästi lipun voimassaoloaikana näyttämällä lipun ostamiseen käytettyä maksukorttia lukijalaitteelle. Lukijalaitteelta ei tarvitse vaihtaessa painaa mitään, pelkkä kortin näyttäminen riittää.
- Lähimaksulla voi ostaa kertalipun myös kanssamatkustajalle valitsemalla vyöhykkeet normaalisti, lisäämällä plusmerkistä haluttu määrä lippuja ja näyttämällä maksukorttia.
- Kertalippuja ei ole lähimaksulla saatavilla alennettuun hintaan eri asiakasryhmille, lipun hintaan vaikuttaa vain valitut matkustusvyöhykkeet.
Vuosipäivän ja pääsiäisen kunniaksi 3.–6.4.2026 lähimaksulla ostetun kertalipun hinta on kaksi euroa huolimatta vyöhykevalinnasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Kuvat
Linkit
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/medialle
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HSL Helsingin seudun liikenne
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme