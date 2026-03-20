Pääsiäiskoriste ruokaherneistä viikossa – versot kasvavat munankuorissa
20.3.2026 12:57:04 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Artikkeli
Pääsiäispöytään saa keväistä vihreyttä helposti ja nopeasti. Tavallisista ruokaherneistä voi kasvattaa kotona herneenversoja jopa kolmessa päivässä, ja niistä syntyy sekä syötävä lisuke että näyttävä pääsiäiskoriste. Versot kasvavat vaikka kananmunankuorissa, ja tarvikkeet löytyvät helposti kotoa tai lähimmästä ruokakaupasta.
"Herneenversojen kasvatus on helppo ja hauska tapa tuoda kotiin kevään tuntua. Samalla se on mukavaa yhteistä tekemistä lasten kanssa, ja lopputulos päätyy myös lautasella", sanoo MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen.
Pääsiäisen symboli muuttuu kipoksi
Kananmuna on yksi pääsiäisen tunnetuimmista symboleista ja kuvastaa uutta elämää ja kevään alkua. Munankuoret sopivatkin hyvin pieniksi kasvatusastioiksi herneenversoille.
Munankuoren saa tyhjennettyä tekemällä raa’an munan molempiin päihin pienet reiät esimerkiksi parsinneulalla ja puhaltamalla sisällön ulos. Kuori huuhdellaan, minkä jälkeen sen voi koristella tusseilla, maalaamalla tai liimaamalla siihen koristeita.
Suomessa kananmunantuotanto on salmonellavapaata, joten munia voi käsitellä myös raakana turvallisin mielin.
Näin kasvatat herneenversot pääsiäiseksi
1. Tarvikkeet
- kuivia herneitä
- multaa
- astia (säilykepurkki, muovirasia, ruukku tai kananmunankuoria)
- vettä ja suihkepullo.
2. Herneiden liotus
Herneiksi käyvät tavalliset kotimaiset ruokaherneet. Halutessasi voit liottaa herneitä yön yli jääkaapissa, jolloin ne itävät hieman nopeammin. Herneet voi kylvää myös ilman liotusta.
3. Kylvö
Lisää astian pohjalle muutaman sentin kerros multaa. Levitä herneet tasaisesti mullan pinnalle yhteen kerrokseen, sumuttele vettä ja peitä kylvös kevyesti kelmulla. Se nopeuttaa itämistä.
Jos kasvatat versoja kananmunankuorissa, riko muna niin, että kuori jää puolikkaaksi. Huuhtele kuori, lisää siihen hieman multaa ja muutama herne. Asettele kuoret esimerkiksi munakennoon. Munamassa ei mene hukkaan, vaan sen voi käyttää vaikka pääsiäisleivontaan.
4. Kasvatus
Pidä kylvös valoisassa paikassa ja kastele kevyesti päivittäin. Kun ensimmäiset idut ilmestyvät, kelmu poistetaan.
5. Satoa tai ihastelua
Kun versot kasvavat noin 10–12 sentin mittaisiksi, niistä voi leikata satoa. Herneenversot sopivat hyvin leivän päälle, salaatteihin tai keväisiin ruokiin.
Versot ilahduttavat myös pääsiäispöydän koristeena. Kasvatuksen päätteeksi mullan ja versot voi laittaa biojätteeseen.
Lisätiedot:
Heidi Siivonen
ruokamarkkina-asiantuntija
kuluttajatyö
+358 20 413 2925
+358 40 568 8802
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
MTK: Ympäristötuen ja METSO-rahoituksen ahdinko iskee monimuotoisuustyöhön - osaajat ja kohteet kaikkoavat20.3.2026 12:47:44 EET | Tiedote
Metsätalouden ympäristötukikriteerien tiukentuminen ja valtion rahoituksen supistuminen ovat ajaneet tilanteeseen, jossa monimuotoisuustyötä tekevät metsänomistajat ja luonnonhoidon ammattilaiset jäävät tyhjän päälle.
Sota Lähi-idässä tuomassa kriisin maatalouteen – MTK vaatii nopeita korjaustoimia20.3.2026 07:50:00 EET | Tiedote
Sota Lähi-idässä on tuomassa vaikean kustannuskriisin suomalaisten ruokaturvan perustaan, maatalouteen. Lannoitteiden ja polttoaineiden kallistuminen uhkaa aiheuttaa maataloudelle satojen miljoonien eurojen lisäkustannukset. Kriisi koskee jo nyt erityisesti peltokasvituotantoa. MTK varoittaa alkutuotannon kriisistä ja vaatii hallitusta varautumaan nopeisiin toimiin jo tulevan kasvukauden viljelyn turvaamiseksi.
MTK: Lakimuutos tuo selkeyttä lintujen pesimäaikaan tehtäviin metsähakkuisiin19.3.2026 16:17:19 EET | Tiedote
Valtioneuvosto antoi torstaina 19. maaliskuuta eduskunnalle esityksen pesimäaikaisia metsähakkuita koskevasta lainsäädännöstä. MTK näkee maa- ja metsätalousministeriön tavoitteet selkeyttää pesintäaikaisia metsänhakkuita koskevaa kansallista lainsäädäntöä tärkeänä.
Suomi kiinnostaa nyt hiljaisuutensa vuoksi – maaseutu hyötyy matkailun kasvusta19.3.2026 12:49:50 EET | Tiedote
Hiljaisuus, puhdas luonto ja aidot kohtaamiset houkuttelevat matkailijoita yhä enemmän Suomeen. Kiireinen arki lisää tarvetta rauhoittumiselle ja juuri sitä maaseutu pystyy tarjoamaan niin kotimaisille kuin kansainvälisille matkailijoille.
Vuoden 2026 Maaseutumatkailun Kellokas on sodankyläläinen Visatupa19.3.2026 10:43:06 EET | Tiedote
Lapin hiljaisuudessa, kaukana kaupunkien valoista, toimii perheyritys, joka on vuosikymmenten ajan ottanut vieraat vastaan kuin omat sukulaiset. Sodankylän Raudanjoella sijaitseva Visatupa on valittu Vuoden 2026 Maaseutumatkailun Kellokkaaksi. Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry myönsi palkinnon pitkäjänteisestä työstä, aidosta vieraanvaraisuudesta ja vahvasta verkostoitumisesta.
