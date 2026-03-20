Pääsiäiskoriste ruokaherneistä viikossa – versot kasvavat munankuorissa







"Herneenversojen kasvatus on helppo ja hauska tapa tuoda kotiin kevään tuntua. Samalla se on mukavaa yhteistä tekemistä lasten kanssa, ja lopputulos päätyy myös lautasella", sanoo MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen.

Pääsiäisen symboli muuttuu kipoksi

Kananmuna on yksi pääsiäisen tunnetuimmista symboleista ja kuvastaa uutta elämää ja kevään alkua. Munankuoret sopivatkin hyvin pieniksi kasvatusastioiksi herneenversoille.

Munankuoren saa tyhjennettyä tekemällä raa’an munan molempiin päihin pienet reiät esimerkiksi parsinneulalla ja puhaltamalla sisällön ulos. Kuori huuhdellaan, minkä jälkeen sen voi koristella tusseilla, maalaamalla tai liimaamalla siihen koristeita.

Suomessa kananmunantuotanto on salmonellavapaata, joten munia voi käsitellä myös raakana turvallisin mielin.

Näin kasvatat herneenversot pääsiäiseksi

1. Tarvikkeet

kuivia herneitä

multaa

astia (säilykepurkki, muovirasia, ruukku tai kananmunankuoria)

vettä ja suihkepullo.

2. Herneiden liotus

Herneiksi käyvät tavalliset kotimaiset ruokaherneet. Halutessasi voit liottaa herneitä yön yli jääkaapissa, jolloin ne itävät hieman nopeammin. Herneet voi kylvää myös ilman liotusta.

3. Kylvö

Lisää astian pohjalle muutaman sentin kerros multaa. Levitä herneet tasaisesti mullan pinnalle yhteen kerrokseen, sumuttele vettä ja peitä kylvös kevyesti kelmulla. Se nopeuttaa itämistä.

Jos kasvatat versoja kananmunankuorissa, riko muna niin, että kuori jää puolikkaaksi. Huuhtele kuori, lisää siihen hieman multaa ja muutama herne. Asettele kuoret esimerkiksi munakennoon. Munamassa ei mene hukkaan, vaan sen voi käyttää vaikka pääsiäisleivontaan.

4. Kasvatus

Pidä kylvös valoisassa paikassa ja kastele kevyesti päivittäin. Kun ensimmäiset idut ilmestyvät, kelmu poistetaan.

5. Satoa tai ihastelua

Kun versot kasvavat noin 10–12 sentin mittaisiksi, niistä voi leikata satoa. Herneenversot sopivat hyvin leivän päälle, salaatteihin tai keväisiin ruokiin.

Versot ilahduttavat myös pääsiäispöydän koristeena. Kasvatuksen päätteeksi mullan ja versot voi laittaa biojätteeseen.

