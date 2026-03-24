Fingridin ja Gasgridin selvitys: Investoinneilla vedyn ja sähkön siirtoinfrastruktuuriin voidaan mahdollistaa hyödyt vetytalouden arvoketjuinvestoinneissa
24.3.2026 10:01:05 EET | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid ja Gasgrid ovat julkaisseet energiajärjestelmäselvityksen, joka arvioi teollisen vetytalouden edellyttämiä sähkö- ja vetyinfrastruktuurin investointeja vuosina 2027–2035. Selvityksen mukaan Suomella on vahvat edellytykset nousta eurooppalaisen vetytalouden kärkeen, jos energiajärjestelmää kehitetään oikea‑aikaisesti ja koordinoidusti. Selvityksen tulokset esitellään sidosryhmäwebinaarissa 31.3.2026 klo 9–10.
Selvitys on laadittu hallituksen puoliväliriihessä keväällä 2025 annetun tehtävänannon pohjalta, jonka mukaan tuli arvioida, millaista sähkö‑ ja vetyinfrastruktuuria vetytalouden kasvu Suomessa edellyttää. Selvityksen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva siitä, miten Suomen sähkö- ja vetyjärjestelmiä tulee kehittää pitkällä aikavälillä vetytalouden kasvun mahdollistamiseksi ja Suomen aseman vahvistamiseksi vetytalouden edelläkävijänä.
Suomella on erinomaiset edellytykset tuottaa kilpailukykyisesti puhdasta sähköä ja vetyä sekä niiden jatkojalosteita. Uusiutuvan energian tuotantopotentiaali, puhtaan energian ja vedyn kasvava teollinen kysyntä sekä hiilineutraalien ratkaisujen tarve edellyttävät kuitenkin suunnitelmallista energiajärjestelmän kehittämistä. Selvityksessä tarkasteltiin erilaisia vetytalouden kehityspolkuja 2030‑luvun puolivälistä eteenpäin sekä niihin liittyviä infrastruktuuri‑ ja investointitarpeita niin sähkö‑ kuin vetyverkoissa.
”Sähköjärjestelmän kehittäminen on vetytalouden edellytys. Fingridin 5,2 miljardin investointisuunnitelma vastaa hyvin vetytalouden kasvunäkymiin seuraavan 10 vuoden aikana. Fingrid ja Gasgrid jatkavat tiivistä yhteistyötä puhtaan, varman ja kilpailukykyisen energiajärjestelmän kehittämiseksi. Lisäksi Suomi tarvitsee energiasektorin yhteistä vuodelle 2050 ulottuvaa kasvustrategiaa ja visiota”, toteaa Fingridin toimitusjohtaja Asta-Sihvonen Punkka.
”Investoinnit sähkö- ja vetyinfrastruktuuriin ovat keskeisiä, jotta Suomi voi hyödyntää vetytalouden tarjoamat mahdollisuudet teollisuuden kilpailukyvylle. Vedyn avulla voidaan tuoda joustoja uusiutuvaan sähköön perustuvaan energiajärjestelmään, vahvistaa jatkojalostukseen perustuvia teollisia työpaikkoja sekä kasvattaa omavaraisuutta Suomelle tärkeissä polttoaineissa ja raaka-aineissa. Näillä toimilla varmistamme, että Suomi pystyy hyödyntämään puhtaan energian ja vetytalouden tarjoamat kasvumahdollisuudet täysimääräisesti”, sanoo Gasgridin toimitusjohtaja Olli Sipilä.
Yritysten yhteistyönä valmistuneen selvityksen tuloksia esitellään sidosryhmäwebinaarissa 31.3.2026 klo 9–10. Webinaarissa esitellään selvityksen tavoitteet, lähtökohdat, keskeiset havainnot sekä suuntaviivat energiajärjestelmän kehittämiselle kohti vuotta 2050.
Selvityksen loppuraportti on tiedotteen liitteenä.
Lisätietoja:
Fingrid Oyj: Jussi Jyrinsalo, johtaja, asiakkaat ja kantaverkkosuunnittelu, puh. 030 395 5118. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Gasgrid: Sara Kärki, johtaja, vetykehitys. Median yhteydenotot ja haastattelupyynnöt ystävällisesti Gasgridin viestinnän kautta: marjaana.kivioja @ gasgrid.fi tai puh. 0400 773 181
Fingrid Oyj on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Fingrid välittää. Varmasti. www.fingrid.fi
Gasgrid on tulevaisuuden monikaasuyhtiö, joka toimittaa energiansiirron runkoverkkoratkaisuja puhtaan siirtymän ja energiatehokkaan yhteiskunnan edistämiseksi. Vahvistamme Suomen talouskasvua, huoltovarmuutta ja energiaitsenäisyyttä, sekä tuemme päästöttömän sähköntuotannon edellyttämää säätövoimaa. Kansainvälisten infrastruktuurihankkeidemme myötä valmistaudumme vastaamaan puhtaan kaasuenergian kysyntään myös Euroopassa. Gasgrid-konsernin liiketoiminnot muodostuvat kaasuliiketoiminnasta, LNG terminaalitoiminnoista, vetykehityksestä ja projektitoteutuksesta. Lue lisää: gasgrid.fi
