Tornionlaakson Voima siirtyy uudelle omistajalle
25.3.2026 15:45:46 EET | Pohjolan Voima Oyj | Tiedote
Tengeliönjoen vesistössä kolme vesivoimalaitosta omistava Tornionlaakson Voima Oy myydään isobritannialaisen sijoitusyhtiö Downingin hallinnoimille rahastoille. Downing jatkaa Tornionlaakson Voiman toimintaa. Kaupan on tarkoitus toteutua kevään 2026 aikana.
Tornionlaakson Voiman puoliksi omistavat PVO-Vesivoima Oy ja Tornionlaakson Sähkö Oy ovat 25.3.2026 allekirjoittaneet kauppasopimuksen Tornionlaakson Voima Oy:n koko osakekannan myymisestä Downingille, jolla on pitkä historia ja vahva painotus pohjoismaiseen uusiutuvaan energiaan. Kyseessä on osakekauppa, jossa Tornionlaakson Voima jatkaa toimintaansa yhtiönä. Kaupan seurauksena yhtiön vastuut ja velvoitteet säilyvät ennallaan, ja Downing kantaa omistajavastuun yhtiöstä. Tornionlaakson Voiman päivittäinen toiminta jatkuu normaalisti, eikä kaupalla ole vaikutuksia asiakkaille. Kaupan toteutumisen ehtona on vapaaehtoisesti haettava työ- ja elinkeinoministeriön tarkastus ja vahvistus ulkomaalaiselle yritysostolle.
”Uusi omistaja tuo uusia resursseja Tengeliönjoen vesistössä sijaitsevien pienemmän kokoluokan vesivoimalaitosten tulevaisuudelle. PVO-Vesivoima keskittyy toimintansa kehittämiseen keskeisellä toiminta-alueellaan Ii- ja Kemijoella sekä Kokemäenjoella”, toteaa PVO-Vesivoima Oy:n toimitusjohtaja Jani Pulli.
”Uusiutuvaan energiaan keskittyvällä Downingilla on hyvät edellytykset kehittää Tornionlaakson Voiman voimalaitosten toimintaa. TLS aikoo rakentaa uutta kasvua toiminta-alueellamme sekä verkko- että energialiiketoiminnassa”, toteaa Tornionlaakson Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Sakke Rantala.
“Olemme iloisia voidessamme hankkia Tornionlaakson Voiman, joka täydentää erinomaisesti olemassa olevaa 30 MW:n Konttisuon tuulipuistoamme Pohjanmaalla. Downingin nykyiseen vesivoimaportfolioon kuuluu noin 50 vesivoimalaitosta Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa, ja kokeneen tiimimme voimin jatkamme yhtiön vastuullista operointia samalla kun investoimme näiden laitosten pitkäjänteiseen tulevaisuuteen. Olemme sitoutuneita kasvattamaan edelleen liiketoimintaamme Pohjoismaissa”, sanoo Downingin Senior Investment Director Henrik Dahlström.
Osapuolet ovat sopineet siirtymäajan palveluista. Sen tarkoituksena on varmistaa sujuva ja vastuullinen omistuksen siirtymä.
Lisätietoja:
Jani Pulli, toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy, jani.pulli@pvo.fi, puh. +358 50 386 2680
Sakke Rantala, toimitusjohtaja, Tornionlaakson Sähkö Oy, sakke.rantala@tls.fi,
puh. +358 40 664 6132
Taina Hyppölä, kehitysjohtaja, Downing Suomi, taina.hyppola@downing.co.uk,
puh. +358 41 548 0639
Tornionlaakson Voima Oy on Tornionlaakson Sähkö Oy:n ja Pohjolan Voima -konserniin kuuluvan PVO-Vesivoima Oy:n puoliksi omistama yhtiö. Tornionlaakson Voima omistaa kolme vesivoimalaitosta Tengeliönjoen vesistössä, Ylitorniolla Portimokosken, Raanujärvellä Jolmankosken ja Sirkkakoskella Kaaranneskosken voimalaitokset. Vuonna 1987 valmistuneen Portimokosken voimalaitoksen teho on 10,5 MW, vuonna 1955 valmistuneen Jolmankosken voimalaitoksen teho on 0,5 MW ja vuonna 1954 valmistuneen Kaaranneskosken voimalaitoksen teho on 3 MW. Voimalaitokset tuottavat yhteensä keskimäärin noin 45 gigawattituntia sähköä vuodessa, joka on noin 0,3 % Suomessa vesivoimalla tuotetusta sähköstä.
Downing on sijoitusyhtiö, jolla on yli 35 vuoden kokemus monipuolisten sijoitusratkaisujen tarjoamisesta institutionaalisten sijoittajien, neuvonantajien ja yksityissijoittajien tarpeisiin. Yhtiöllä on viisi toimistoa Isossa-Britanniassa ja Euroopassa, ja se hallinnoi yli 2 miljardin punnan varallisuutta sekä yksityisillä että julkisilla markkinoilla. Tarjontaan kuuluu erilaisia rahastoja, sijoitusyhtiöitä ja sijoitustuotteita. Yksityisillä markkinoilla Downing keskittyy erityisesti uusiutuvaan energiaan, pääomasijoituksiin sekä asuin- ja käyttöomaisuuskiinteistöihin sijoittamiseen. Julkisilla markkinoilla yhtiöllä on joukko erikoistuneita salkunhoitajia, jotka tarjoavat valikoiman erikoistuneita sijoitusratkaisuja. Downing on sitoutunut tuottamaan pitkäjänteistä arvoa ja tarjoamaan houkuttelevia mahdollisuuksia sijoitustuotteidensa koko valikoimassa.
