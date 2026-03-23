Hakijamäärät Vaasan yliopistoon jatkoivat kasvua – ennätysmäärä hakemuksia kevään yhteishaussa
24.3.2026 17:06:56 EET | Vaasan yliopisto | Tiedote
Vaasan yliopistoon tuli tänään 24. maaliskuuta päättyneessä korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa 12 343 hakemusta. Määrän kasvu kertoo yliopiston koulutustarjonnan vahvasta vetovoimasta. Sekä kandidaatti- että maisteriohjelmien suosio jatkoi kasvuaan, ja viime vuoden hakemusmääriin verrattuna kokonaishakemusmäärä kasvoi 15,5 prosenttia.
Suomenkielisiin maisteriohjelmiin hakemuksia tuli 4028, joka on 50,2 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Suosituin hakukohde oli liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma, jonka Seinäjoen yliopistokeskuksen toteutukseen tuli 743 hakemusta ja Kokkolan yliopistokeskuksen toteutukseen 573 hakemusta. Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma on yleensä ollut hakukohteena syksyn haussa. Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelmaan tuli hakemuksia 698. Aloituspaikkoja suomenkielisissä maisteriohjelmissa on yhteensä 345.
Kandidaattiohjelmiin hakemuksia tuli 8315, ja hakemusmäärä nousi 3,9 prosenttia viime vuodesta. Suosituimmat hakukohteet olivat kauppatieteiden kandidaattiohjelma (4753 hakemusta) ja hallintotieteiden kandidaattiohjelma (1206 hakemusta). Aloituspaikkoja kandidaattiohjelmissa on yhteensä 805.
– Tämän vuoden yhteishaun tulokset kertovat selkeästi siitä, että tarjoamamme koulutus vastaa hakijoiden odotuksiin ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Opiskelijat hakeutuvat meille, koska he näkevät mahdollisuuden kasvaa asiantuntijoiksi, jotka osaavat yhdistää tutkimuslähtöisen ajattelun konkreettiseen yritysyhteistyöhön. Tiivis yhteistyömme alueen globaalien yritysten kanssa luo opiskelijoille ainutlaatuisen ympäristön, jossa he pääsevät kehittämään uusia ratkaisuja. Tämä vahvistaa rooliamme kilpailukyvyn ja kestävän, tietoon perustuvan yhteiskunnan rakentajana, sanoo vararehtori Tanja Risikko.
Yhteishaun kanssa samaan aikaan oli myös haku avoimen yliopiston opintojen perusteella. Hakemuksia tutkinto-opiskelijaksi tuli avoimen yliopiston väylän kautta 213. Avoimen väylän hakemusmäärä kasvoi huomattavasti (44 %), sillä viime vuonna hakemuksia tuli 148.
Uusien maisteriohjelmien painopisteenä resilienssi ja tekoäly
Haku Vaasan yliopiston uusiin maisteriohjelmiin on auki 31. maaliskuuta klo 15.00 saakka. Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Kolme uutta maisteriohjelmaa, Varautuminen ja resilienssi, Artificial Intelligence for Accounting and Finance ja Artificial Intelligence and Analytics, tarjoavat opiskelijoille ajankohtaista osaamista, kansainvälisiä näkökulmia ja vahvoja uramahdollisuuksia.
Valintakokeet järjestetään kesäkuussa
Valintakokeet kandidaattiohjelmiin järjestetään kesäkuun alussa. Kaikkiin kandidaattiohjelmiin hyväksytään opiskelijoita sekä todistusvalinnassa että pääsykokeella.
Kandidaattiohjelmien aloituspaikoista 70 prosenttia on varattu ensikertalaisille hakijoille. Ylioppilastutkinnon perusteella todistusvalinnassa hyväksyttävät saavat tiedon valinnasta 25. toukokuuta mennessä. Muut opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 2. heinäkuuta.
Opintoseteli avaa ovet opintoihin myös ilman opiskelupaikkaa jääville nuorille
Tämän kevään yhteishakuun osallistuneille on tulossa mahdollisuus opintoseteliin. Sen avulla nuori voi maksuttomasti suorittaa avoimen korkeakoulun opintoja 30 opintopistettä, mikäli on jäänyt yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa tai jättää paikan vastaanottamatta. Opintoseteli on tulossa käyttöön myös Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa, jossa tarjolla on laaja valikoima opintoja kaikista kandidaattiohjelmista. Opintoseteliä voi käyttää esimerkiksi opiskelualoihin tutustumiseen tai avoimen väylän haussa tarvittavien opintojen suorittamiseen. Opintoseteliä koskeva lainsäädäntö on lausuntokierroksella 10. huhtikuuta 2026 asti. Lue lisää opintosetelikokeilusta.
Vaasan yliopiston koulutuksen ja sidosryhmäsuhteiden vararehtori Tanja Risikko
tanja.risikko@uwasa.fi, p. 029 449 8612
Lue lisää julkaisijalta Vaasan yliopisto
Ihmisaivoja jäljittelevä tekoälyohjaus voi vahvistaa sähköverkkoa23.3.2026 09:34:48 EET | Tiedote
Perinteisten voimalaitosten korvautuminen aurinko- ja tuulivoiman kaltaisilla vaihtelevilla energialähteillä on tehnyt sähköverkon ylläpitämisestä monimutkaista. Hussain Khanin Vaasan yliopistossa tarkastettava väitöskirja esittelee edistyksellisiä tekoälypohjaisia ohjausstrategioita, jotka varmistavat paikallisten sähköverkkojen luotettavuuden ja toimintakyvyn.
Vaasan yliopiston strategiaprofessori Marko Kohtamäki palkittiin Vuoden tiedeviestijänä19.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Vaasan yliopisto on nimennyt yliopiston Vuoden tiedeviestijäksi strategiaprofessori Marko Kohtamäen. Palkinto myönnetään ansiokkaasta tieteen yleistajuistamisesta ja osallistumisesta yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tämän lisäksi Vaasan yliopisto jakoi kaksi kunniamainintaa onnistuneesta tiedeviestinnästä. Toisen kunniamaininnan sai markkinoinnin tutkijatohtori Essi Vesterinen ja toisen tietoliikennetekniikan professori Mohammed Elmusrati.
Hitachi Energy ja Vaasan yliopisto tutkimusyhteistyöhön – muuntajien hyötysuhde optimiin ja lämpö talteen vedyntuotannon energia- ja kustannustehokkuuden parantamiseksi16.3.2026 15:25:35 EET | Tiedote
Hitachi Energy ja Vaasan yliopisto ovat solmineet sopimuksen tutkimusyhteistyöstä, jolla kehitetään muuntajien hyötysuhdetta ja lämmöntalteenottoa parantamaan vedyntuotannon energia- ja kustannustehokkuutta.
Koneoppiminen parantaa paikannuksen tarkkuutta, luotettavuutta ja yksityisyyttä16.3.2026 09:35:26 EET | Tiedote
Satelliittipaikannuksesta on tullut olennainen osa arkea, mutta se toimii yhä epäluotettavasti sisätiloissa ja tiiviissä kaupunkiympäristöissä, joissa korkeat rakennukset heikentävät signaalien etenemisen. Vaasan yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan Akpojoto Siemuri tutkii, miten mukautuva koneoppiminen ja kehittynyt sensorifuusio voivat parantaa paikannuksen tarkkuutta, toimintavarmuutta ja tehokkuutta.
Vaasan yliopistossa alkaa kolme uutta maisteriohjelmaa syksyllä 2026 – resilienssi ja tekoäly painopisteinä5.3.2026 12:37:37 EET | Tiedote
Vaasan yliopisto laajentaa koulutustarjontaansa kolmella uudella maisteriohjelmalla, jotka vastaavat nopeasti kehittyvän yhteiskunnan ja työelämän osaamistarpeisiin. Syksyllä 2026 käynnistyvät maisteriohjelmat Varautuminen ja resilienssi, Artificial Intelligence for Accounting and Finance sekä Artificial Intelligence and Analytics. Uudet ohjelmat tarjoavat opiskelijoille ajankohtaista osaamista, kansainvälisiä näkökulmia ja vahvoja uramahdollisuuksia. Hakuaika uusiin ohjelmiin on 2.–31. maaliskuuta 2026.
