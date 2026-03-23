Hakijamäärät Vaasan yliopistoon jatkoivat kasvua – ennätysmäärä hakemuksia kevään yhteishaussa

Suomenkielisiin maisteriohjelmiin hakemuksia tuli 4028, joka on 50,2 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Suosituin hakukohde oli liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma, jonka Seinäjoen yliopistokeskuksen toteutukseen tuli 743 hakemusta ja Kokkolan yliopistokeskuksen toteutukseen 573 hakemusta. Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma on yleensä ollut hakukohteena syksyn haussa. Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelmaan tuli hakemuksia 698. Aloituspaikkoja suomenkielisissä maisteriohjelmissa on yhteensä 345.

Kandidaattiohjelmiin hakemuksia tuli 8315, ja hakemusmäärä nousi 3,9 prosenttia viime vuodesta. Suosituimmat hakukohteet olivat kauppatieteiden kandidaattiohjelma (4753 hakemusta) ja hallintotieteiden kandidaattiohjelma (1206 hakemusta). Aloituspaikkoja kandidaattiohjelmissa on yhteensä 805.

– Tämän vuoden yhteishaun tulokset kertovat selkeästi siitä, että tarjoamamme koulutus vastaa hakijoiden odotuksiin ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Opiskelijat hakeutuvat meille, koska he näkevät mahdollisuuden kasvaa asiantuntijoiksi, jotka osaavat yhdistää tutkimuslähtöisen ajattelun konkreettiseen yritysyhteistyöhön. Tiivis yhteistyömme alueen globaalien yritysten kanssa luo opiskelijoille ainutlaatuisen ympäristön, jossa he pääsevät kehittämään uusia ratkaisuja. Tämä vahvistaa rooliamme kilpailukyvyn ja kestävän, tietoon perustuvan yhteiskunnan rakentajana, sanoo vararehtori Tanja Risikko.

Yhteishaun kanssa samaan aikaan oli myös haku avoimen yliopiston opintojen perusteella. Hakemuksia tutkinto-opiskelijaksi tuli avoimen yliopiston väylän kautta 213. Avoimen väylän hakemusmäärä kasvoi huomattavasti (44 %), sillä viime vuonna hakemuksia tuli 148.

Uusien maisteriohjelmien painopisteenä resilienssi ja tekoäly

Haku Vaasan yliopiston uusiin maisteriohjelmiin on auki 31. maaliskuuta klo 15.00 saakka. Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Kolme uutta maisteriohjelmaa, Varautuminen ja resilienssi, Artificial Intelligence for Accounting and Finance ja Artificial Intelligence and Analytics, tarjoavat opiskelijoille ajankohtaista osaamista, kansainvälisiä näkökulmia ja vahvoja uramahdollisuuksia.

Valintakokeet järjestetään kesäkuussa

Valintakokeet kandidaattiohjelmiin järjestetään kesäkuun alussa. Kaikkiin kandidaattiohjelmiin hyväksytään opiskelijoita sekä todistusvalinnassa että pääsykokeella.

Kandidaattiohjelmien aloituspaikoista 70 prosenttia on varattu ensikertalaisille hakijoille. Ylioppilastutkinnon perusteella todistusvalinnassa hyväksyttävät saavat tiedon valinnasta 25. toukokuuta mennessä. Muut opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 2. heinäkuuta.

Opintoseteli avaa ovet opintoihin myös ilman opiskelupaikkaa jääville nuorille

Tämän kevään yhteishakuun osallistuneille on tulossa mahdollisuus opintoseteliin. Sen avulla nuori voi maksuttomasti suorittaa avoimen korkeakoulun opintoja 30 opintopistettä, mikäli on jäänyt yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa tai jättää paikan vastaanottamatta. Opintoseteli on tulossa käyttöön myös Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa, jossa tarjolla on laaja valikoima opintoja kaikista kandidaattiohjelmista. Opintoseteliä voi käyttää esimerkiksi opiskelualoihin tutustumiseen tai avoimen väylän haussa tarvittavien opintojen suorittamiseen. Opintoseteliä koskeva lainsäädäntö on lausuntokierroksella 10. huhtikuuta 2026 asti. Lue lisää opintosetelikokeilusta.